La police reconnaît une erreur majeure dans l’enquête

La police de North Port, en Floride, a admis avoir commis des erreurs dans l’affaire Brian Laundrie lundi. L’un d’eux comprenait la confusion entre Laundrie et sa mère, Roberta Laundrie, alors que leur maison familiale était sous surveillance. Un porte-parole de la police a admis que lorsque les policiers pensaient avoir vu Laundrie retourner chez ses parents le 15 septembre, ils surveillaient vraiment sa mère, a déclaré lundi à WINK News l’agent d’information de la police de North Port, Josh Taylor.

La police a installé des caméras autour de la maison au début, mais cela n’a pas réussi. Les agents qui surveillaient la maison ont vu Laundrie partir dans une Mustang grise le lundi 13 septembre, deux jours après que les parents de Gabby Petito ont signalé sa disparition. La police pensait que Laundrie était retournée à la maison le 15 septembre. Le lendemain, le chef de la police de North Port, Todd Garrison, a déclaré aux journalistes qu’ils savaient où se trouvait Laundrie, confiant qu’il était toujours dans la maison. Ce n’était pas le cas, car les parents de Laundrie ont signalé sa disparition le 17 septembre, disant d’abord à la police qu’ils ne l’avaient pas vu depuis le 14 septembre. Ils ont ensuite changé cela, affirmant que la dernière fois qu’ils l’avaient vu, c’était le 13 septembre.

La police a en fait vu la mère de Laundrie, Roberta, rentrer chez elle le 15 septembre dans la Mustang, mais elle l’a prise pour son fils. « Ils sont en quelque sorte construits de la même manière », a déclaré Taylor à WINK lorsqu’on lui a demandé comment ils pouvaient commettre cette erreur. « Ils étaient revenus du parc avec cette Mustang », a poursuivi Taylor. « Alors qui fait ça ? N’est-ce pas ? Par exemple, si vous pensez que votre fils a disparu depuis mardi, vous allez ramener sa voiture à la maison. Donc ça n’avait aucun sens que quelqu’un fasse ça s’il n’était pas là . Donc l’individu qui sortait avec une casquette de baseball que nous pensions être Brian. » Taylor a déclaré plus tard à la station qu' »aucun cas n’était parfait » en admettant que le département avait commis l’erreur coûteuse.

Les restes et les effets personnels de Laundrie ont été retrouvés au parc environnemental de Myakkahatchee Creek en Floride le 20 octobre. Le lendemain, le FBI a déclaré que les dossiers dentaires confirmaient que les restes appartenaient à Laundrie. L’homme de 23 ans était la personne d’intérêt dans la mort de Petito, mais n’a jamais été inculpé. Du 30 août au 1er septembre, un mandat d’arrêt fédéral a été lancé contre lui pour avoir prétendument utilisé une carte de débit qui n’était pas la sienne pour retirer de l’argent.

Petito, 22 ans, et Laundrie ont passé la majeure partie de l’été à conduire à travers le pays, racontant le voyage sur les réseaux sociaux. La famille de Petito a cessé d’avoir de ses nouvelles fin août et Laundrie est arrivée en Floride le 1er septembre sans elle. Sa famille a signalé sa disparition le 11 septembre. Le 19 septembre, son corps a été retrouvé dans un parc national du Wyoming et la cause du décès a été déterminée comme étant un étranglement.