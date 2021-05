La police refuse d’entrer dans la zone autonome de George Floyd et force une femme qui saigne à s’y rendre ⋆ .

La police de Minneapolis refuse d’entrer dans la zone autonome de George Floyd, les secouristes ordonnant à une femme saignante qui a été poussée par une fenêtre de s’y rendre.

Connue sous le nom de «George Floyd Square» ou «L’État libre de George Floyd», la zone entourant le lieu de la mort de Floyd fonctionne comme une zone autonome indépendante du contrôle de la police ou des services d’urgence depuis septembre de l’année dernière, couvrant sept à huit blocs au total. La police refusant d’entrer de peur de subir de violentes représailles de la part des militants radicaux antifa ou Black Lives Matter, les victimes de crimes sont laissées à elles-mêmes ou rencontrent la police en dehors de la zone.

Un incident particulièrement inquiétant a eu lieu à la fin du mois dernier, où une femme victime a été poussée par une fenêtre dans un conflit domestique au coin de la 38e et Elliot. La dépêche audio de la police a révélé l’attitude adoptée par la police concernant la violation de la zone autonome de George Floyd. «Est-il possible de la faire déménager à au moins un pâté de maisons, peut-être [to] 38 et 10? a demandé le policier répondant à son appel au 911. «Elle saigne et a des coupures partout, mais nous la rappellerons et lui demanderons de s’éloigner d’un pâté de maisons», a répondu le répartiteur, la femme ayant reçu l’ordre de bouger, malgré ses graves blessures.

Voici l’audio de cette partie de l’envoi: .https: //t.co/E2SVtO7ib3 – CrimeWatchMpls (@CrimeWatchMpls) 29 avril 2021

Plusieurs personnes sont décédées dans la zone autonome de George Floyd, la police étant incapable de répondre à leurs appels. Leneesha Columbus, une femme noire enceinte, a été abattue dans la zone et des policiers ont installé leur zone de rassemblement à 800 mètres de l’incident. «Nous nous rencontrerons à la 34e et Elliot, voir si nous pouvons extraire la victime à un endroit plus proche de nous. Et pas de lumières ni de sirènes, s’il vous plaît », a déclaré un officier à la répartition. Columbus est mort. Plus récemment, Imaz Wright a été abattue lors d’une fusillade liée à un gang le 6 mars – la police a été informée qu’elle et une autre victime seraient transportées au bord de la zone. Wright est mort.

Même avant que la zone autonome n’ait été correctement créée, un homme est décédé à cause des «gardiens» de ce qui n’était alors qu’un mémorial pour Floyd bloquant l’accès aux services d’urgence. Dameon Chambers a été abattu lors d’une célébration du 10 juin l’année dernière, avec des documents de la ville révélant que cette police «devait finalement tirer M. Chambers dans une zone» où l’ambulance pouvait accéder.

Les propriétaires d’entreprise et les résidents, dont beaucoup sont noirs, se sentent abandonnés par la police et les autorités. «La ville m’a mis en danger», a déclaré Alexander W, le propriétaire du restaurant Smoke in The Pit au New York Post le mois dernier. «Ils nous ont enfermés ici et nous ont laissés derrière», a-t-il ajouté, affirmant qu’ils n’avaient ni nourriture ni eau non plus. Certaines entreprises ont même créé une page GoFundMe, demandant des dons pour les aider à survivre.

La frontière de la zone autonome est actuellement gardée par des militants d’Antifa. National File a rapporté le mois dernier que les militants avaient menacé un journaliste, lui disant qu’il serait «dans une mauvaise situation dans une seconde» s’il ne partait pas. À la frontière, il y a des instructions pour quiconque souhaite entrer, demandant aux visiteurs «d’honorer l’espace» et de le traiter avec révérence. Les Blancs sont spécifiquement invités à se «décentrer» et à surveiller les autres Blancs pour déceler tout comportement «problématique».

Les Blancs sur le point d’entrer dans la place George Floyd reçoivent des instructions spéciales pic.twitter.com/3gzpwqUmtS – Matt Finn (@MattFinnFNC) 21 avril 2021

L’inspiration de la zone autonome de George Floyd, CHAZ, qui a vu le jour à Seattle l’été dernier, a également subi une série de fusillades, sans réponse de la police. Un homme qui a été abattu en juin a même voulu poursuivre la police pour ne pas avoir répondu assez rapidement, malgré le fait que les foules auraient résisté à l’entrée de la police. Cependant, contrairement à l’État libre de George Floyd, qui dure maintenant depuis plus de 7 mois, CHAZ a été fermé par la police après avoir existé pendant un peu plus de trois semaines.