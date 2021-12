La police reprend l’enquête sur un triple crime qui s’est produit à Burgos en 2004

14/12/2021 à 13h30 CET

.

La police nationale est réenregistrement de diverses propriétés d’Ángel Ruiz, soupçonné du meurtre à l’arme blanche d’un couple marié et de leur plus jeune fils s’est produit à Burgos en 2004, car de nouvelles avancées technologiques pourraient faciliter la découverte de toute preuve relative au triple crime, pour lequel un registre exhaustif a été prévu qui durera jusqu’à jeudi.

Les agents ont commencé ce mardi le inscription dans les différentes propriétés que le suspect a à La Parte de Bureba (Burgos), tel que rapporté à Efe par des sources de la police nationale.

De cette façon, Les agents reprennent l’enquête sur le triple meurtre du Barrio, un couple marié et leur plus jeune fils ont été poignardés à mort dans leur appartement de la capitale Burgos en juin 2004.

Bien que les soupçons initiaux portaient sur le fils aîné du couple, alors mineur qui étudiait dans une école de La Aguilera (Burgos) et avait été arrêté en 2007, après la condamnation d’Ángel Ruiz en 2014 pour le meurtre d’un voisin pour qui elle purge actuellement 18 ans de prison, plusieurs indices sont apparus qui faisaient de lui le principal suspect du triple crime.

Bien que depuis lors, les propriétés du suspect aient été fouillées à plusieurs reprises, de nouvelles avancées technologiques pourraient désormais faciliter la recherche d’indices.« Extrêmement prudent »

Cependant, des sources de l’enquête ont expliqué à Efe que le travail devrait être compliqué puisque Ángel Ruiz, qui est également suspect dans la disparition d’un voisin de la ville voisine de Briviesca, semble « extrêmement prudent & rdquor;.

En effet, seul le hasard lui a permis de retrouver la voiture avec laquelle il a assassiné son voisin en 2011, pour laquelle il a été condamné en 2014 à 18 ans de prison qu’il purge actuellement.

À partir de ce moment, tant la police nationale que la garde civile ont considéré Ángel Ruiz comme un suspect, compte tenu de sa nature violente avérée et de certaines indications.

Certains d’entre eux sont les trouver une paire de baskets chez soi qui correspondent en marque et en numéro avec la seule empreinte digitale sanglante que la police a trouvée dans l’adresse du triple crime, et un couteau à double tranchant qui pourrait correspondre à l’arme avec laquelle une centaine de coups de couteau ont été tués sur les trois victimes.

Les deux autres indices qui ont focalisé les soupçons sur Ángel Ruiz sont antérieurs : Il était l’auteur de graffitis insultants au panthéon de la famille assassiné le soir même des obsèques du chef de famille et s’était disputé avec lui à propos d’un problème de frontières.

De plus, dans l’un des dossiers, ont été retrouvées plusieurs clés n’appartenant pas au suspect, dont une de la mairie qui devait appartenir à l’homme assassiné alors qu’il était maire, ce qui fait soupçonner la Police qu’il pourrait avoir plus clés dans un autre endroit et parmi lesquelles pourrait être l’adresse du triple crime, puisque le meurtrier n’a pas forcé la porte pour entrer.