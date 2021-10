La police retourne au domicile familial de Brian Laundrie pour dissoudre les manifestants

La police a été appelée au domicile de la famille de Brian Laundrie en réponse aux appels de protestations qui se déroulaient à l’extérieur de la maison. TMZ rapporte que des manifestants ont campé devant le domicile de la laverie et que la police de North Port a dû menacer les groupes de contraventions.

La foule s’est rassemblée samedi, criant des chants de “Hey hey, ho ho … la sale blanchisserie doit y aller”, devant la maison avec quelques autres phrases. Ils ont également érigé un petit mémorial en l’honneur de Petito dans la cour avant de la laverie. Le but du groupe était censément de pousser les parents de Laundrie à dire à la police où Brian se cachait alors que la chasse à l’homme se poursuit.

Les autorités enquêtent sur la disparition de Laundrie depuis que ses parents ont signalé sa disparition le 17 septembre. La famille affirme que Brian a fait une randonnée dans la nature quelques jours auparavant et n’a aucun moyen de le contacter car il est dans la nature sans aucun moyen de communication. Les enquêteurs le recherchent dans la réserve Carlton de 25 000 acres.

Brian a été nommé personne d’intérêt dans le cas de sa fiancée Gabby Petito. Le corps de Petito a été découvert à Grand Teton dans le Wyoming. Parc national en septembre. Les autorités ont statué que sa mort était un homicide. Gabby et Brian auraient fait un voyage à travers le pays, au volant de sa fourgonnette Ford Transit 2012 lorsqu’elle a initialement disparu. Ses parents ont signalé sa disparition à la police du comté de Suffolk, à New York, le 11 septembre.

Un tribunal fédéral du Wyoming a émis un mandat d’arrêt contre Laundrie pour un seul acte d’accusation. Les responsables affirment qu’il a “sciemment et avec l’intention de frauder” utilisé une carte bancaire non autorisée de Capitol One, dépensant un total de 1 000 $ entre le 30 août et le 1er septembre.

“Le mandat ne change rien pour nous”, a déclaré le commandant de la police de North Port, Joe Fussell. “Nous travaillons aussi dur pour le trouver maintenant que nous l’avons fait le premier jour.” Il a ajouté: “Nous ne perdons pas notre temps ici. Nous faisons notre diligence raisonnable pour trouver Brian dans une zone où les renseignements nous avaient conduits et où il pourrait éventuellement se trouver.”