la police saisit 6 millions de dollars en monnaie numérique

Le pourcentage de transactions cryptographiques illégales, selon ce rapport Chainalysis, est d’environ 2% du total des transactions. Bien que la plupart des transactions de crypto-monnaie ne soient pas illégales, elles sont de plus en plus utilisées pour des activités criminelles.

Dans le cadre d’une opération sur le dark web, la police australienne a procédé à une saisie massive de crypto-monnaie. La valeur totale saisie était d’environ 6 millions de dollars (8,5 millions de dollars australiens). Selon les autorités, il s’agit de la plus grande saisie de crypto-monnaie en Australie de l’histoire.

Saisies de cryptomonnaies et dark web

La police de Victoria a indiqué que la saisie faisait partie d’une enquête en cours sur le trafic de drogue en ligne. Les arrestations et les saisies font partie d’une enquête sur le trafic de drogue sur une plate-forme du dark web qui est en ligne depuis 2012. Les autorités australiennes enquêtent sur la plate-forme de trafic de drogue du dark web depuis début 2021.

Jeudi, des détectives ont effectué des perquisitions dans des propriétés à Kinglake, Preston, Prahran, Dollar et South Yarra. Ils ont effectué les perquisitions avec l’aide de l’East Gippsland Crime Investigation Unit et de la Bass Coast Crime Investigation Unit. Plusieurs objets ont été saisis dans les propriétés. Il s’agit notamment de drogues censées être du cannabis, de la psilocine (champignons magiques), de la MDMA, des médicaments sur ordonnance, ainsi que de la poudre blanche et des cristaux. La police a également saisi des avoirs totalisant 13,1 millions de dollars australiens. Parmi ceux-ci se trouvent deux propriétés à Kinglake et Dollar évaluées à environ 2 millions de dollars. Des véhicules ont également été saisis, dont un Toyota Prado et un VW T-Cross, d’une valeur d’environ 100 000 $.

Trois personnes ont été interpellées et interrogées par la police. Cela comprend une femme de 31 ans de Kinglake et un homme de 30 ans de Preston. Bien que les deux aient été libérés dans l’attente d’une enquête plus approfondie, la femme a été accusée de possession de cannabis. Un homme de 33 ans a également été arrêté à l’adresse de Preston.

Les enquêtes sont en cours

Les enquêtes sur le trafic de drogue en Australie sont toujours en cours. Les autorités exhortent toute personne disposant d’informations à les contacter. Le commandant du Victoria Police Crime Command, Mick Frewen, a noté que l’affaire met en évidence la nature moderne du crime grave et organisé. “Il s’agit de la version du 21e siècle du trafic de drogue et du blanchiment d’argent, dans laquelle les criminels utilisent la technologie pour générer d’immenses quantités de dégâts et de misère dans la communauté”, a-t-il déclaré.

Il a également mentionné que bien qu’il puisse y avoir une perception d’anonymat dans le trafic de drogue en ligne, l’enquête montre le contraire. “Nous ne nous excusons pas d’avoir attaqué les personnes impliquées dans la fabrication et le trafic de drogues illicites et de les avoir tenues pour responsables.”

Cet incident n’est qu’un parmi tant d’autres enregistrés ces derniers temps. La police britannique a mené des enquêtes qui ont conduit à des saisies de crypto-monnaie. La dernière saisie concernait des quantités importantes d’Ethereum (ETH) trouvées sur des clés USB connectées à une escroquerie internationale de crypto-monnaie.

