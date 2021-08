La police se range du côté du parti au pouvoir une “tendance inquiétante”: SC accorde une protection à l’officier suspendu de l’IPS du Chhattisgarh

in

La Cour suprême a ordonné à la police de l’État de ne pas arrêter son propre officier supérieur de l’IPS suspendu, Gurjinder Pal Singh, dans ces affaires.

Délivrant un message clair, le juge en chef de l’Inde NV Ramana a déclaré jeudi que les responsables de la police se rangeant du côté du parti au pouvoir, puis étant ciblés par l’opposition, étaient une tendance inquiétante dans le pays.

“Il s’agit d’une tendance très inquiétante dans le pays et le service de police est également responsable de cela… Lorsqu’un parti politique est au pouvoir, les policiers prennent parti pour le parti (au pouvoir)”, a déclaré la magistrature.

« Puis, lorsqu’un autre nouveau parti arrive au pouvoir, le gouvernement entame une action contre les responsables de la police. Cela doit être arrêté », a-t-il ajouté.

Ces remarques sont intervenues alors qu’il accordait une protection contre l’arrestation à un officier supérieur de l’IPS suspendu contre lequel deux affaires pénales pour délit de sédition et accumulation d’avoirs disproportionnés ont été déposées par le gouvernement du Chhattisgarh.

Le banc dirigé par le CJI a ordonné à la police de l’État de ne pas arrêter son propre officier supérieur de l’IPS suspendu, Gurjinder Pal Singh, dans ces affaires. Il a cependant ordonné à Singh de coopérer avec les agences dans l’enquête en cours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.