La police s’entend sur un règlement pour les victimes, les familles et les survivants de Hillsborough, qui «reconnaît la dissimulation» après la catastrophe

Deux forces de police ont accepté de payer des dommages-intérêts à plus de 600 personnes après une dissimulation à la suite de la catastrophe de Hillsborough, ont déclaré des avocats.

Les forces du South Yorkshire et des West Midlands ont accepté le règlement plus tôt cette année à la suite d’une action civile.

Un drapeau en hommage aux 96 personnes qui ont perdu la vie à Hillsborough est suspendu à l’intérieur d’Anfield

Cela survient alors que personne n’a jamais été condamné pour la dissimulation qui a suivi la tragédie, au cours de laquelle 96 fans de Liverpool sont morts lors de la demi-finale de la FA Cup 1989.

Un porte-parole de Saunders Law, les principaux avocats du litige du groupe, a déclaré que la réclamation avait été lancée en 2015 et acceptée en avril, mais qu’elle ne pouvait être signalée qu’à la fin du procès de l’ancien surintendant en chef de la police du South Yorkshire, Donald Denton, 83 ans, à la retraite. l’inspecteur-détective en chef Alan Foster, 74 ans, et Peter Metcalf, 71 ans, qui a agi en tant qu’avocat de la force.

Les trois hommes, qui ont été accusés d’avoir modifié les déclarations des policiers afin de minimiser le blâme sur la force, ont chacun été innocentés de deux chefs d’accusation de perversion du cours de la justice la semaine dernière après qu’un juge a statué qu’il n’y avait pas lieu de répondre.

Le porte-parole de la loi Saunders a déclaré: «Grâce à cette action civile pour méfait dans une fonction publique, 601 victimes ont demandé justice et responsabilité pour la dissimulation policière délibérée, orchestrée et totalement malhonnête qui a supprimé la vérité sur la responsabilité de la police et blâmé le football. supporters pour les événements horribles qui se sont déroulés au stade Hillsborough le 15 avril 1989. »

La catastrophe du stade de Sheffield Wednesday a fait l’objet d’une enquête par la police des West Midlands.

Les avocats ont déclaré que la dissimulation avait causé des blessures psychiatriques supplémentaires aux survivants de la catastrophe et aux familles des personnes décédées.

L’an dernier, le service commémoratif d’Anfield pour les 96 victimes de la tragédie de Hillsborough – à l’occasion du 31e anniversaire – était le dernier que le club organisera dans son stade. Les familles des victimes ont décidé de se souvenir de leurs proches à leur manière pour l’avenir.

Le porte-parole a ajouté : « Le règlement de ces revendications marque la fin d’un combat sans précédent et extraordinaire pour la justice des victimes et de leurs familles.

En 2012, le chef de police de la police du South Yorkshire, David Crompton, s’est excusé pour une dissimulation suite à la publication du rapport du comité indépendant de Hillsborough.

De nouvelles enquêtes, qui se sont terminées en 2016, ont révélé que les 96 hommes, femmes et enfants décédés avaient été tués illégalement et que les fans n’avaient joué aucun rôle dans les causes de la catastrophe.

Dans la déclaration, Saunders Law a déclaré qu’il y avait eu “un échec presque complet du système judiciaire à rendre justice” et a appelé le gouvernement à mettre en œuvre une loi de Hillsborough, qui inclurait un devoir de franchise pour les agents publics.

Le porte-parole a déclaré : « Nous espérons que ce règlement mettra fin à toute nouvelle tentative de réécriture du dossier et prétendra à tort qu’il n’y a eu aucune dissimulation.

« En commentant ainsi, nous comparons la dignité des familles endeuillées et des sympathisants à la conduite de ceux qui cherchent encore à colporter les mensonges discrédités du passé. »

Le cabinet d’avocats a déclaré que les forces de police paieraient des dommages-intérêts pour indemniser chaque demandeur pour les blessures subies et donneraient accès à un fonds de traitement pour un traitement psychiatrique ou des conseils supplémentaires.

Dans les cas où les demandeurs sont décédés, l’indemnité sera versée à leur succession.

Le chef de police par intérim de la police du South Yorkshire, Lauren Poultney, a présenté des “excuses sans réserve” aux personnes touchées par la catastrophe et ses conséquences et a reconnu que “de graves erreurs et erreurs” avaient été commises par la force.

Elle a déclaré : « Ces actions le jour de la catastrophe ont tragiquement entraîné la perte de vies et de nombreux blessés.

« Les défaillances ultérieures de la force ont également causé une immense détresse, des souffrances et de la douleur, à la fois aux victimes et à leurs familles. C’est quelque chose que la police du South Yorkshire regrette profondément.

« Depuis 2016, nous travaillons en étroite collaboration et de manière constructive avec les représentants légaux des familles touchées par la tragédie de Hillsborough pour convenir d’un plan d’indemnisation des personnes touchées. Nous savons que ces colonies ne pourront jamais compenser ce qu’elles ont perdu et souffert.

« Nous remercions les familles pour leur approche digne, qui nous a permis de faire avancer et d’approuver le dispositif. Aujourd’hui, nos pensées continuent d’être avec eux et les êtres chers qu’ils ont perdus.