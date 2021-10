La police s’est rendue deux fois au domicile de Brian Laundrie la veille de la disparition de Gabby Petito

Les autorités continuent de rechercher Brian Laundrie, à la suite de la mort de sa petite amie Gabby Petito, et il est maintenant rapporté que la police a été appelée au domicile de Laundrie en Floride à deux reprises la veille de la disparition de Petito. La famille de Petito a signalé sa disparition le 11 septembre et le New York Post rapporte que les flics de North Port se sont présentés à la résidence de Laundrie “peu après 13 h 00 et 16 h 30”. Notamment, le média rapporte que la police de North Port a été appelée au domicile de Laundrie plus de 40 fois depuis le 10 septembre.

Laundrie a été porté disparu par sa famille le 17 septembre. Ils ont déclaré aux autorités qu’il avait quitté son domicile le 14 septembre mais n’était jamais revenu. Sa disparition est survenue quelques jours seulement avant que le corps de Petito ne soit retrouvé par les autorités du Wyoming. Sa famille a signalé sa disparition le 11 septembre, après être restée sans nouvelles d’elle pendant près de deux semaines. Selon certaines informations, Petito et Laundrie étaient partis en voyage à travers le pays en juin. Vers la fin du mois d’août, Petito aurait commencé à être moins communicatif avant d’envoyer un dernier SMS le 30 août, dont sa famille remet en question l’authenticité, car ils pensent qu’il n’a peut-être pas été envoyé par elle. Laundrie est rentré chez lui à North Port le 1er septembre, mais n’aurait apparemment pas voulu coopérer avec la police dans l’enquête sur la disparition de Petito.

La police de Mobile, en Alabama, a précédemment confirmé avoir enquêté sur des informations selon lesquelles Laundrie, 23 ans, aurait été vue dans un quartier de la ville connu sous le nom de Tillman’s Corner. Mobile est situé à environ 600 miles au nord-ouest de son domicile à North Port, en Floride. Un corps avait été retrouvé à Tillman’s Corner, que certains pensaient être Laundrie, mais la police a déterminé que ce n’était pas lui. Il y a également eu un rapport selon lequel Laundriw aurait été vu sur une caméra de piste en Floride, mais il s’est également avéré qu’il s’agissait d’un autre individu.

Le célèbre chasseur de primes télévisé Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman est récemment entré dans la recherche de Laundrie et a mis à jour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le 29 septembre, il a posté sur Instagram que lui et son équipe “ont découvert un camping et un Monster frais au fond des bois tout en recherchant Shell Island au large de la Floride à la recherche de” Laundrie. Il a également été noté que “le monstre ne peut pas montrer de rouille ou de couleurs fanées”, indiquant peut-être que celui qui a construit le camping abandonné n’était pas parti depuis longtemps.