La police soupçonne les migrants de Palma d’avoir planifié le vol de l’avion

Toujours avec plus de suspicion que d’évidence, la Police nationale fonctionne avec l’hypothèse qu’au moins une partie des migrants se sont échappés la nuit précédant la nuit d’un avion à l’aéroport de Paume avait planifié l’opération pour entrer illégalement L’Europe . Les enquêteurs considèrent qu’il est peu probable que l’indisposition feinte d’un passager se soit ajoutée à une évasion massive improvisée de 21 autres personnes de l’avion, qui ont réussi à quitter l’aéroport après avoir sauté une clôture. La déléguée du gouvernement, Aina Calvo, a assuré ce samedi qu’il n’y a « aucune donnée pour affirmer qu’il s’agit d’une opération orchestrée ou planifiée », mais n’a pas exclu cette possibilité et a assuré que nous sommes « face à une étape ouverte ».

Les forces de sécurité avaient réussi à capturer neuf des fugitifs au moment de la publication et s’efforçaient toujours de localiser les douze autres. La majorité sont des Marocains et parmi eux il y a un Palestinien. De plus, au poste de police, le passager qui causé l’atterrissage forcé en feignant une maladie, l’homme qui l’a accompagné à l’hôpital et s’en est échappé et un autre migrant qui a agressé un garde civil à l’intérieur de l’appareil. Leur avenir est incertain, en attendant de voir quels crimes leur sont imputés à part l’entrée irrégulière en Espagne et la violation des règles de sécurité aérienne. Les sources de la recherche étaient convaincues que l’incident était « absolument organisé », mais ils ont reconnu pas en avoir la preuve pour le moment. Ils ont également envisagé la possibilité que tous les fugitifs n’aient pas été arrangés, mais que certains aient rejoint le vol lorsqu’ils ont vu le départ massif de l’engin. Dans tous les cas, ils ont exclu que les migrants bénéficient d’un soutien logistique à Majorque. Les agents ont interrogé les douze interpellés tout au long de la journée pour tenter de clarifier ce qui s’était passé.

La déléguée du gouvernement, Aina Calvo, après avoir tenu une réunion d’urgence avec le chef supérieur de la police, Gonzalo Espino ; le colonel chef de la garde civile, Alejandro Hernández ; et le directeur de l’aéroport, Tomás Melgar, a expliqué que les suspects ont déclaré « dans des directions différentes ». « Les hypothèses sont diverses et l’enquête est ouverte », a-t-il déclaré, insistant sur le fait qu' »il n’y a pas encore de données » pour affirmer qu’il s’agit d’un « plan conçu à l’avance ».

D’après la reconstitution des événements offerte par Calvo, sur le plan de la compagnie Air Arabia Maroc sur la route entre Casablanca (Maroc) et Istanbul (Turquie), un passager a été soigné à bord pour une maladie et « il existe un rapport médical attestant qu’il n’allait pas bien ». L’appareil a atterri à Son Sant Joan et une ambulance a soigné la personne touchée. Le personnel de santé a décidé de le transférer à Son Llàtzer accompagné d’un autre passager, apparemment sans lien avec lui. Selon le délégué gouvernemental, ces situations sont « courantes » à Son Sant Joan, qui a le statut d’aéroport sanitaire international, et il n’y a « jamais » de présence policière dans ces cas.

Certains minutes plus tard, alors que l’avion faisait le plein et était contrôlé, un groupe de 21 passagers « est sorti en courant » de l’avion, s’est précipité sur l’échelle et a commencé à dévaler les pistes, provoquant la fermeture de l’aéroport pendant trois heures et forçant à activer le alerte maximale. Depuis Ils sont Llàtzer les forces de sécurité ont été informées que le patient supposé allait bien et a obtenu son congé, des soupçons ont surgi qu’il avait simulé ou exagéré la maladie et qu’il s’agissait d’un plan visant à transformer l’avion en bateau. De plus, le passager qui l’accompagnait à l’hôpital avait également pris la fuite.

Le délégué gouvernemental a défendu que « la procédure qui s’applique toujours en cas d’urgence médicale « , bien qu’il ait ouvert la porte à la révision du protocole après cette incident grave, qu’il a qualifié d' »inhabituel et sans précédent ». Calvo a souligné qu’avec l’avancement de l’enquête et les conclusions obtenues, les décisions pertinentes seront prises. Dans son apparence, voulait lancer un « message de tranquillité » et a affirmé que « la situation était maîtrisée » grâce au travail de la police et de la garde civile.

Retour à Casablanca

L’avion où s’est produit l’incident est resté à Son Sant Joan jusqu’à 02h20 hier. Une fois le trafic aérien rouvert et quand tous les passagers et membres d’équipage ont été identifiés, son retour à Casablanca (Maroc) a été autorisé. Les sources consultées n’ont pas pu préciser pourquoi il est retourné dans son lieu d’origine au lieu de poursuivre le voyage prévu vers la Turquie.