La police sous «pression incessante» avant la réouverture du 21 juin .

Le chef de la Fédération de la police, John Apter, a averti que les officiers sont soumis à une pression énorme alors que le pays sort du verrouillage (Photo: Fédération de la police / .)

Le chef de la Fédération de la police a averti que les agents subissent une « pression implacable » avant la réouverture du 21 juin.

John Apter a déclaré que ses collègues étaient « fatigués » d’être en première ligne de Covid alors qu’ils se préparaient à protéger les dirigeants mondiaux lors du sommet du G7 et à retourner aux concerts et aux matchs de football.

Il a également fait part de ses craintes que les agents chargés du maintien de l’ordre public n’aient été transformés en “super-épandeurs” en n’étant pas prioritaires dans le programme de déploiement de la vaccination du gouvernement.

M. Apter s’est entretenu avec Metro.co.uk avant la conférence annuelle de la Fédération de police d’Angleterre et du Pays de Galles mercredi et jeudi prochains, qui a pour thème “La police sous pression”.

Le président national de l’organisation a parlé de l’impact de 15 mois passés à appliquer une pléthore de règles Covid au milieu d’une augmentation des agressions contre les secouristes.

Il a déclaré: «Comme pour de nombreuses autres parties du secteur public, la pression a été implacable et les services de police souffrent de fatigue.

«L’impact de la pandémie a été dévastateur pour tout le monde, mais pour la police, dans certains cas, cela a été intolérable.

John Apter, président national de la Fédération de la police, a mis en garde contre les pressions auxquelles la police est confrontée en première ligne (Photo: Police Federation/John Apter)

«Au début de la pandémie, moins de gens étaient dans la rue et moins de crimes étaient signalés, mais nous réagissions toujours à des choses comme la criminalité à huis clos et la violence domestique.

«Ensuite, nous avons eu près de quatre-vingts changements législatifs autour de Covid pour des raisons compréhensibles qui n’avaient pas suivi le processus parlementaire normal.

«Nous essayions d’interpréter les lois par rapport aux directives et il y avait beaucoup de confusion avec le public sur qui était quoi.

« Une fois que le verrouillage a commencé à s’assouplir, nous avons eu un super samedi, ce qui a créé une frénésie avec des gens qui sortent et se saoulent, ce qui ne se mélange clairement pas avec la distanciation sociale.

“Cela a mis à rude épreuve les relations entre le public et la police, qui se poursuivent.”

Plus : Coronavirus



La conférence virtuelle fait suite à une année où les actions des officiers ont fait l’objet d’un examen minutieux, y compris lors de manifestations où elles sont devenues le point focal de politiques gouvernementales controversées.

Ceux-ci comprenaient la manifestation Black Lives Matter, les rassemblements Kill the Bill, des événements organisés par des opposants sans masque aux blocages et des veillées pour Sarah Everard.

Une présence policière importante sera requise lors du sommet du G7 de ce week-end dans le Devon, suivi de la soi-disant Journée de la liberté un peu plus d’une semaine plus tard.

M. Apter a déclaré que les officiers n’avaient toujours pas le niveau de protection vaccinale requis alors qu’ils se préparaient à se “rapprocher de près” avec des foules potentiellement grandes et volatiles.

La police n’a pas été incluse dans les neuf groupes prioritaires dans les premières phases du déploiement, dans lesquelles le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a placé les agents de santé, les plus de 80 ans et le personnel et les résidents des maisons de soins en tête de la file d’attente. .

Des officiers de la police du Met en première ligne de l’application de Covid alors qu’ils arrêtent un homme lors d’une manifestation anti-verrouillage en janvier 2020 (Photo: PA)

Malgré le lobbying de la Fédération, le JCVI n’a pas priorisé les agents en tant que groupe spécifique, malgré sa recommandation initiale selon laquelle les personnes du « système de justice pénale » devraient figurer en tête de liste dans les phases ultérieures.

M. Apter a déclaré: «Le programme de vaccination est fantastique, mais je suis toujours amer du fait que le gouvernement a laissé tomber mes collègues en ne les priorisant pas après les plus vulnérables et ceux du NHS.

«Sans aucun doute, cela a mis mes collègues, leurs familles et le public en danger. De par la nature du maintien de l’ordre, les policiers pourraient et pourraient bien être devenus des super-diffuseurs.

«Nous avons des officiers de tout le pays qui se rendent au G7 et beaucoup d’entre eux, en raison de leur âge, seront en danger avec leurs familles car ils n’ont pas été vaccinés.

“Le gouvernement a apporté son soutien, mais cela ressemble à une trahison et cela ne sera pas oublié.”

Plus : Royaume-Uni



M. Apter, qui représente près de 120 000 officiers de base, a averti que la date de réouverture prévue augmenterait les risques auxquels la police est confrontée.

Il a déclaré: «Tous ces événements devront être surveillés. Les agents n’ont pas le choix, ils doivent se rapprocher et procéder à des arrestations.

«Nous avons perdu trente policiers et membres du personnel décédés à cause de Covid. Proportionnellement, ce n’est pas un chiffre élevé, mais ce que nous avons eu, ce sont des milliers d’officiers qui ont été en arrêt de travail parce qu’ils ont dû isoler ou avoir attrapé le virus.

«Bien que nous fassions ce que le gouvernement et la société attendent de nous, nous ne sommes pas à l’abri du virus.

“Nous ramassons les morceaux et revenons lentement à la normale, mais la pression augmente à nouveau car nous voyons les manifestations et les gens sont plus nombreux et la criminalité commence à augmenter légèrement.”

La police retient les manifestants qui tentent de prendre d’assaut le centre commercial Westfield à Londres lors d’une manifestation anti-verrouillage (Photo: Andy Barton/SOPA)

Les secouristes en première ligne pendant la pandémie ont été confrontés à une marée montante d’agressions, selon les chiffres recueillis par le Conseil national des chefs de police.

Cette semaine, il est apparu que les ambulanciers devaient porter des caméras corporelles afin d’accroître leur sécurité.

M. Apter a déclaré: «Les gens ont délibérément toussé et craché sur des policiers et dit:« J’ai Covid et j’espère que vous l’attraperez et que vous mourrez », c’est un horrible sous-produit du virus.

«C’est quelque chose que mes officiers affrontent tous les jours. Ils sont également confrontés à des personnes se bourrant le visage de téléphones-appareils photo avec les images téléchargées sur les réseaux sociaux sans contexte.

«Mes collègues ont le sentiment qu’il est ensuite saisi dans certaines sections des médias et nous sommes transformés en méchants de la pandémie.

«Je ne dis pas que nous avons toujours raison parce que le maintien de l’ordre est dynamique et que nous sommes des êtres humains. Oui, il y a eu des erreurs, surtout avec la législation qui a changé tant de fois, mais ce n’était pas malveillant, nous faisions ce que nous pouvions pour essayer de sauver des vies.

La carte montre un changement spectaculaire dans les cas de Covid au cours des six derniers mois

M. Apter, qui fera partie des orateurs principaux de la conférence, souhaite une série de changements pour mieux protéger les agents.

“J’ai appelé à des peines plus sévères et plus sévères pour ceux qui attaquent des policiers et pendant que cela se produit, cela ne fonctionne que si les juges et les magistrats appliquent les peines, et c’est là que les directives doivent être adaptées à leur objectif”, a-t-il déclaré.

«Ensuite, c’est l’équipement, un meilleur accès au Taser, une meilleure formation, de meilleures façons de déployer les officiers, c’est toute la gamme.

«Nous devons également nous occuper de nos propres gens après qu’ils ont été agressés ou s’ils ont eu une panne. Nous sommes de chair et de sang, simplement parce que nous portons une carte de mandat, nous ne sommes pas à l’abri des fragilités de ce que la société nous jette.

En février, Matt Hancock a déclaré que tout officier de plus de 50 ans serait inclus dans le déploiement initial du vaccin.

Le secrétaire à la Santé a déclaré lors d’un point de presse que “nous reconnaissons le rôle vital que la police continue de jouer dans la pandémie, mais il appartient au JCVI de prendre des décisions formelles sur les vaccinations”.

Metro.co.uk a contacté le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour de plus amples commentaires.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contacter josh.layton@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();