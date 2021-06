La police tire sur un homme dans un camion qui a frappé les cyclistes de « Bike the Bluff » .

in

Plusieurs cyclistes ont été blessés au petit matin d’une course de vélo de championnat dans le centre-est de l’Arizona après qu’un chauffeur de camionnette les a percutés sans raison connue.

« Incident de masse à Show Low près du centre-ville 9 », ont déclaré les ambulanciers paramédicaux via Facebook. « Faites preuve d’une extrême prudence dans la région. Multiples ressources terrestres et aériennes sur place.

Show Low est situé dans le comté de Navajo, en Arizona, et accueille la 13e édition annuelle de la course sur route Bike the Bluff Arizona State Championship.

Selon le service de police de Show Low, un Ford F-150 Super Duty noir a heurté plusieurs cyclistes devant le Horne Auto Collision Center vers 7h25 samedi.

« Le suspect a ensuite pris la fuite dans le véhicule », a écrit le SLPD dans un communiqué publié sur Facebook. “Les agents ont tenté d’arrêter le suspect, ce qui a finalement conduit à ce qu’il soit abattu.”

Près de 300 cyclistes se sont inscrits à l’événement; on ne sait actuellement pas exactement combien ont été réellement heurtés par le chauffeur du camion.

Au moins six victimes ont été transportées dans un hôpital voisin par le personnel du district médical et d’incendie de Timber Mesa. Quatre de ces victimes seraient dans un état critique ; deux sont dits critiques mais stables. Une septième victime a été transportée par avion loin des lieux vers un hôpital de Phoenix à près de 200 miles de là, selon la police.

Deux autres personnes ont été légèrement blessées par le camion et se sont rendues elles-mêmes au même hôpital local en tant que personnes sans rendez-vous.

Le conducteur serait un homme blanc de 35 ans. Il est actuellement dans un état critique mais stable, selon les forces de l’ordre.

“Notre communauté est choquée par cet incident et nos cœurs et nos prières accompagnent les blessés et leurs familles en ce moment”, porte-parole du SLPD. Kristine Sleighter a déclaré dans un communiqué obtenu par KSAZ, filiale de Fox basée à Phoenix.

Les autorités ont d’abord sensibilisé le public à l’incident dans une “alerte communautaire” publiée sur Twitter.

“Les voies en direction ouest de l’autoroute 60 devant le Horne Auto Collision Center sont fermées en raison d’un incident impliquant un véhicule contre un cycliste avec de multiples blessures”, a tweeté le SLPD. «VEUILLEZ éviter la zone pour permettre aux premiers intervenants d’effectuer leurs tâches. Plus d’informations suivront dès qu’elles seront obtenues.

Un tweet de suivi a dirigé les parties intéressées vers la page Facebook du ministère.

La dernière mise à jour des autorités ne contient pas beaucoup d’informations supplémentaires sur le suspect ou les victimes, mais elle remercie ceux qui ont aidé à répondre au chahut :

Merci à tous les premiers répondants qui ont soutenu [sic] lors de cet incident choquant. Merci également à tous les citoyens qui ont généreusement offert leur aide. Veuillez continuer à surveiller notre page Facebook pour les mises à jour. Nous savons que tout le monde cherche plus de détails sur l’incident d’aujourd’hui. Rassurez-vous, nous partagerons les informations dès qu’elles seront disponibles. Veuillez garder toutes les victimes dans vos prières.

L’incident fait l’objet d’une enquête par le SLPD, le bureau du shérif du comté de Navajo et le ministère de la Sécurité publique de l’Arizona.

Le chauffeur a finalement été abattu derrière une quincaillerie ACE de la région. La police n’a fourni aucun détail supplémentaire au-delà du suspect abattu là-bas.

Aucun motif n’a encore été établi pour le saccage des véhicules.

Ceci est une histoire en développement.

[image via Show Low Police Department]

