La police traque l’un des criminels les plus recherchés de Valence

10/12/2021 à 21:36 CET

Hector Casero | @home_h

Quelques Les écouteurs AirPods ont dirigé la police locale de Valence même l’une des personnes les plus recherchées du quartier valencien d’Orriols. Le quartier de ce quartier de la ville signale depuis des mois une augmentation des situations de violence qui compliquent la coexistence et qui a conduit le Département de la protection du citoyen à augmenter la présence policière dans le quartier. Une mesure qui semble avoir un effet, puisque Des agents de l’unité du 6e district ont réussi à traquer l’un des criminels les plus recherchés de la région.

Les faits se sont déroulés ce jeudi à 18h30, lorsqu’un voisin de la région d’Aragon a alerté la police que la voiture avait été laissée ouverte par erreur et ils avaient volé un sac à dos avec plusieurs appareils Apple. Bien que l’airPad (tablette) ait été éteint, le Des écouteurs de marque Apple étaient allumés, ce qui permettait de les localiser à l’aide de la balise GPS qui intègrent tous les appareils de la marque technologique bien connue.

le Le GPS des écouteurs a montré qu’ils se trouvaient à l’intersection de la rue Finland et de l’avenue Aragon, alors la patrouille de la police locale de Valence s’est rendue au point marqué accompagnée du propriétaire du sac à dos. Sur place, les agents et le plaignant ont rencontré un témoin qui a affirmé avoir vu un homme ouvrir le véhicule et saisir le sac à dos, alors il a décidé de le chasser. A ce moment précis, le témoin identifie un homme de 20 ans comme auteur du vol.

Cependant, l’auteur présumé du vol du sac à dos s’est enfui à vélo, alors la patrouille a commencé une course-poursuite à travers la région d’Aragon et la rue Manuel Candela qui s’est terminée à l’Avenida del Puerto, où l’homme a tenté de se cacher dans un restaurant en vain. Les des agents de l’organisme municipal l’ont «chassé» avec plusieurs appareils volés sur lui, tandis que le sac à dos se trouvait dans un conteneur sur Finland Street.

Selon les enquêtes policières, le jeune homme interpellé est l’une des personnes au casier judiciaire le plus long de la région d’Orriols. Le jeune homme, en plus du sac à dos contenant des appareils Apple, a volé dans un autre véhicule un sac contenant des documents et des cartes de crédit de certaines personnes âgées qui figuraient également dans le conteneur de la rue Finland.