La police trouve des os là où un randonneur britannique disparu a pris contact pour la dernière fois avec son petit ami .

La police française à la recherche de la randonneuse britannique disparue Esther Dingley analyse des ossements découverts près de l’endroit où elle a disparu dans les Pyrénées.

L’alarme a été donnée par un coureur de montagne vers 14 heures hier, qui est tombé sur les restes.

La police espagnole s’est rendue sur place et a ensuite informé leurs homologues français que c’était de leur côté de la frontière.

Les enquêteurs tentent maintenant de confirmer que les restes sont des ossements humains et à qui ils appartiennent.

Une source espagnole a déclaré qu’elle était “certaine à 90%” qu’il s’agissait de restes humains, rapporte le Mirror.

Esther, 37 ans, marchait seule dans les montagnes et a été vue pour la dernière fois le 22 novembre.

Le chef de la police française Jean Marc Bordinaro a déclaré: “Nous ne pouvons rien dire pour le moment car la découverte des ossements est trop récente et ils doivent être correctement analysés”.

Il a déclaré au Times en février que ” toutes les enquêtes possibles ” sur le territoire français ” ont été menées ” sans aucun résultat “.

Mais quelques jours plus tard, son partenaire Daniel Colegate, qui avait fait de la randonnée avec Mme Dingley mais qui restait à la maison dans une ferme française le 22 novembre, a déclaré que l’enquête se poursuivait.

Dans une déclaration sur Facebook, LBT Global, l’organisation caritative représentant la famille, a déclaré qu’elle était “au courant de la découverte de ce qui PEUT être humain reste à proximité du dernier emplacement connu d’Esther DINGLEY”.

Il a ajouté: “Nous cherchons de toute urgence des éclaircissements. La famille a été informée de la découverte et nous les soutenons maintenant.

L’organisme de bienfaisance a déclaré que jusqu’à ce que de plus amples détails soient confirmés, il n’y aurait aucune déclaration ni entretien avec les membres de la famille de Mme Dingley, ajoutant que les développements “pourraient prendre des jours, voire des semaines”.

