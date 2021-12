LA POLICE TURQUE ARRÊTE 51 CITOYENS POUR ACHETER DES VOITURES AVEC LEUR LIRE GONFLÉE

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

L’OR AUGMENTE D’UNE FORTE DE 33,05 $ TP 1797 $// L’ARGENT A ÉGALEMENT AUGMENTE D’UNE FORTE 91 CENTS À 22,45 $// L’OR DU COMEX AUGMENTE À 105,7 TONNES/OZ D’ARGENT LA PERMANENCE RESTE CONSTANTE À 45,3 MILLIONS D’OZ // COMMENTAIRES COVID// UVACCINE/MANDATE DE VACCIN IMPACT//KIT KNIGHTLY A LIRE IMPÉRATIVEMENT !!//STIEBER : À LIRE IMPÉRATIVEMENT POUR DISCUTER D’UNE ÉNORME AUGMENTATION DES BLESSURES CARDIAQUES DUES À LA MODERNA//VOS CAPTEURS À TUBE LA VIDÉO DE JOE ROGAN ENTREVUE AVEC LE DR PETER MCCULLOUGH//LES CAS AU ROYAUME-UNI D’AUGMENTATION DE COVID PROBABLEMENT À CAUSE DE TEMPS PLUS FROIDS//AUSSI LE CANADA ET L’ONTARIO VOIR UNE AUGMENTATION ÉNORME DE CAS//LES ÉTATS DE L’UE QUE NOUS POURRONS AVOIR DEUX OU TROIS ANNÉES DE PLUS DE LA COVID QUI METTRA FIN AU MOMENT QU’ILS ARRÊTENT LES VACCINATIONS//COMMENTAIRE DE MISE AUSSI EXTRÊMEMENT BON/ARRESTATION PAR LA POLICE TURQUE 51 CITOYENS POUR ACHETER DES VOITURES AVEC LEUR LIRA GONFLÉE // SWAMP STORY POUR VOUS CE SOIR

OR : 1797,00 $ UP 33,05 La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent : 22,45 $ UP 91 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)

4h30 cours de clôture

Or 1776,50 $ argent : 22,07 $

PRIX DU PLATINE ET DU PALLADIUM PAR GOLD-EAGLE (PLUS PRÉCIS)

PLATINE 940,30 $ UP 19,25 $

PALLADIUM : 1732,05 $ AU PLUS 129,75 $/OZ

FINIR

Éditorial du New York Sun | 1 février 2021

finir

DÉTAILS COMEX//AVIS DÉPOSÉS

JPMorgan a reçu de l’or avec un abandon imprudent et a parfois fourni (en s’arrêtant)

recevoir aujourd’hui 500/530

Goldman Sachs arrêté : 0

NOMBRE D’AVIS DÉPOSÉS AUJOURD’HUI POUR LE DÉC. CONTRAT : 500 AVIS(S) POUR 50 000 OZ (1 555 tonne)

NOMBRE TOTAL D’AVIS DÉPOSÉS JUSQU’À CE JOUR CE MOIS : 33 899 POUR 3 382 900 OZ (105,44 TONNES)

CONTRAT ARGENT // DEC

60 AVIS DÉPOSÉ AUJOURD’HUI POUR 3 000 000 OZ/

nombre total d’avis déposés jusqu’à présent ce mois-ci 8510 : pour 42 550 000 once

CITATION DU MATIN BITCOIN 48 765 $ UP 2442

DEVIS BITCOIN APRÈS-MIDI. : 48 100 jusqu’à 1780

INVENTAIRES GLD ET SLV :

INVENTAIRES GLD ET SLV :

GLD

AVEC GOLD UP 33,05 $ ET AUCUN PHYSIQUE À TROUVER PARTOUT :

UN ÉNORME ÉVOLUTION DES INVENTAIRES D’OR AU GLD : UN RETRAIT DE 3,04 TONNES

EN CE QUI CONCERNE LES RETRAITS GLD : (AU COURS DES DERNIERS MOIS)

L’OR EST « RETOURNÉ » À LA BANQUE D’ANGLETERRE LORS DE L’APPEL DE LEURS BAUX : L’OR NE QUITTE JAMAIS LA BANQUE D’ANGLETERRE EN PREMIER LIEU. LA BANQUE SE PROTÈGE EN CAS DE DÉFAILLANCE COMMERCIALE

AUSSI LES INVESTISSEURS PASSANT À SPROTT PHYSICAL (phys) AU LIEU DE LA FRAUDULEUSE GLD//

C’EST UNE FRAUDE MASSIVE !!

977,20 GLD TONNES D’OR //

PRIX DE FERMETURE GLD : 168,16 $. UP 2,01 $ OU 1,21 %

Argent//SLV

ET SANS ARGENT AUJOURD’HUI : AVEC DE L’ARGENT JUSQU’À 91 CENTS

UN ÉNORME ÉVOLUTION DES STOCKS D’ARGENT AU SLV : UN RETRAIT DE 3,33 MILLIONS

OZ DE LA SLV

LES INVESTISSEURS PASSENT LE SLV AU PSLV DE SPROTT

INVENTAIRE DE FERMETURE SLV/ CE SOIR : 538,282 MILLIONS D’OZ

Cours de clôture SLV NYSE 20,79 en hausse de 0,38 OU 1,86%

Voyons les données d’aujourd’hui

ARGENT//CONTOUR

ARGENT COMEX OI ROSE PAR UN TRÈS SOLIDE 2754 CONTRATS À 145.138, ET PLUS PROCHE DU NOUVEAU RECORD DE 244 710, ÉTABLI LE 25 FÉVRIER 2020.. MALGRÉ LA PERTE DE 0,38$ DU PRIX DE L’ARGENT AU COMEX MERCREDI. NOS BANQUIERS ONT RÉUSSI À FAIRE BAISSER LE PRIX DE L’ARGENT (IL A CHUTE DE 0,38 $) MAIS ONT ÉTÉ PEU RÉUSSI À COUPER TOUT ARGENT LONG CAR NOUS AVONS UN AUTRE GAIN FORT DE 3806 CONTRATS SUR NOS DEUX ÉCHANGES.

NOUS DEVONS AVOIR EU :

I) ÉNORME COUVERTURE COURTE DES BANQUIERS CAR ILS SONT TRÈS ANCIEUX DE SORTIR DE L’ÉQUILIBRE !!/. II) NOUS AVONS AUSSI ACHETÉ UN RAPTOR DE REDDIT //. iii) UNE ÉMISSION FORTE D’ÉCHANGE POUR LES PRODUITS PHYSIQUES iiii) UN ARGENT INITIAL ÉNORME POUR L’ARGENT COMEX MESURANT À 47,535 MILLIONS D’ONCES SUIVI DU SAUT DE 10 000 OZ D’EFP D’AUJOURD’HUI À LONDRES V) UN GAIN COMEX OI DE TAILLE FORTE.

J’ENREGISTRE MAINTENANT LE DIFFÉRENTIEL EN OI DE LA PRÉLIMINAIRE À LA FINALE :

LA DIFFÉRENCE DE L’OI PRÉLIMINAIRE À L’OI FINAL AUJOURD’HUI : CONTRATS –27

ACCUMULATION HISTORIQUE D’ÉCHANGES DE PHYSIQUES DEC 16 ACCUMULATION POUR EFP’S SILVER/JPMORGAN’S HOUSE OF BRIBES/À PARTIR DU PREMIER JOUR/MOIS DE DEC :

TOTAL DES CONTACTS pendant 12 jours, total des contrats : 13 884 ou …moyenne par jour : 1157 contrats ou 5,785 millions d’onces par jour.

NOMBRE TOTAL D’OZ EN COURS D’EFP À LONDRES : 69,420 MILLIONS D’OZ.

POUR VOUS DONNER UNE IDÉE DE L’ÉNORME OFFRE EN ARGENT CE MOIS : JUSQU’À CE MOIS DE

DÉC : NBRE DE MILLIONS D’OZ DE PAPIER SE SONT MORPHÉS À LONDRES : 69,420 MILLIONS D’OZ

TOTAL DES CONTRATS EFP ÉMIS EN MILLIONS D’OZ SUR LES 7 DERNIERS MOIS :

MAI 137,83 MILLIONS

JUIN 149,91 MILLIONS D’ONCES

JUILLET 129,445 MILLIONS D’ONCES

AOT : MILLION D’OZ 140,120

SEPT. 28,230 MILLIONS D’ONCES//

OCT : 94,595 MILLIONS D’ONCES

NOV : 131 925 MILLIONS D’ONCES

RÉSULTAT :,NOUS AVONS EU UNE FORTE AUGMENTATION DES CONTRATS COMEX OI ARGENT COMEX DE 2754 MALGRE NOTRE PRIX DE L’ARGENT PERTE DE 38 CENT AU COMEX // MERCREDI LE CME NOUS A NOTIFIE QUE NOUS AVONS UNE TAILLE FORT EFP ÉMISSION DE 1025 CONTRATS (1025 CONTRATS ÉMIS POUR MAR ET 0 CONTRATS ÉMIS POUR TOUS LES AUTRES MOIS) QUI SORTIT DU COMEX ARGENT À LONDRES AINSI QUE LA FONCTION DOMINANTE AUJOURD’HUI :/ AINSI QU’AUJOURD’HUI / ÉNORME COURTE COUVERTURE DE BANQUIER QUAND ILS SONT SORTIES DE DODGE //// NOUS AVONS UNE BONNE OZ D’ARGENT INITIALE DE 47,535 MILLIONS D’OZ EN DÉC, SUIVIE D’AUJOURD’HUI LE SAUT EFP DE 10 000 OZ À LONDRES .. NOUS AVONS EU UN GAIN FORT DE 3779 CONTRATS OI SUR LES DEUX ÉCHANGES

NOUS AVONS DÉPOSÉ 60 AVIS AUJOURD’HUI POUR 3 000 000 OZ

OR//OUTINE

EN OR, L’INTERET OUVERT DU COMEX EST AUGMENTE D’UNE PETITE TAILLE DE 260 CONTRATS A 503 969 ET PLUS PROCHE DE NOTRE NOUVEAU DISQUE (SET 24 JANV. 2020) À 799,541 ET AVANT CELA : (SET 6 JANV. 2020) À 797 110.

LE DIFFÉRENTIEL DE L’OI PRÉLIMINAIRE À L’OI FINAL EN OR AUJOURD’HUI. CONTRATS DE 1916.

LA PETITE AUGMENTATION DU COMEX OI EST VENUE MALGRÉ NOTRE PERTE AU PRIX DE 7.85$//COMEX GOLD TRING/MERCREDI/.AS EN ARGENT NOUS DEVONS AVOIR EU UNE ÉNORME COUVERTURE COURTE BANQUER/ALGO ACCOMPAGNANT NOTRE ÉCHANGE DE TAILLE JUSTE POUR UNE ÉMISSION PHYSIQUE. NOUS AVONS EU UNE LIQUIDATION ZÉRO CAR LE GAIN TOTAL SUR NOS DEUX ÉCHANGES TOTALISAIT UN BONNE TAILLE DE 3806 CONTRATS… NOUS AVONS ÉGALEMENT UN ÉNORME CLASSEMENT INITIAL EN TONNEAU D’OR POUR DEC À 98.000 TONNES, SUIVIE DU FORT SAUT DE FILE D’AUJOURD’HUI DE 22,200OZ//, NOUVEAU TONNES

MAIS TOUT DE ..C’EST ARRIVÉ AVEC NOTRE PERTE AU PRIX DE 7,80 $ EN CE QUI CONCERNE LES ÉCHANGES DE MERCREDI

NOUS AVONS EU UNE JUSTE TAILLE DES CONTRATS 2059 OI (6.404 PAPIER TONNES) SUR NOS DEUX ÉCHANGES

ÉMISSION PEF

LE CME A LIBÉRÉ LES DONNÉES POUR ÉMISSION PEFE ET IL COMPTAIT UN TOTAL DE 1799 CONTRATS D’UNE TAILLE JUSTE :

POUR FÉV 1799 TOUS LES AUTRES MOIS ZÉRO // TOTAL : 1799

Le NOUVEAU COMEX OI POUR LE COMPLEXE D’OR REPOSE À 503 969. RAPPELEZ-VOUS ÉGALEMENT QU’IL Y AURA UN RETARD DANS LA DÉLIVRANCE DES PEF. LES BANQUIERS SUPPRIMENT IMMÉDIATEMENT LES POSITIONS LONGUES SUR L’OR DU COMEX. PUIS ILS ORCHESTRENT LEUR AFFAIRE D’ÉCHANGE PRIVÉ AVEC LES LONGS ET ÇA POURRAIT PRENDRE UN SUPPLÉMENT, 48 HEURES DONC NOUS N’OBTENONS GÉNÉRALEMENT PAS DE MATCH EN CE QUI CONCERNE LES DÉPARTS LONG COMEX ET LES NOUVEAUX TRANSFERTS LONG EFP. . MÊME SI LES BANQUIERS ONT ÉMIS CES EFPS Monstrueux, L’OBLIGATION REPOSE TOUJOURS AUX BANQUIERS DE FOURNIR DU MÉTAL MAIS IL TRANSFÈRE LE RISQUE À UNE OBLIGATION DE BANQUIER DE LONDRES ET NON À UNE OBLIGATION DE NEW YORK COMEX. LONGS RECEVEZ UN BONUS FIAT AVEC UN LONG LONDON FORWARD. AINSI, PAR CES ACTIONS, LES BANQUIERS DU COMEX ONT JUSTE DÉCLARER QU’ILS N’ONT AUCUN MÉTAL APPRÉCIABLE !! C’EST UNE FRAUDE MASSIVE : ILS NE PEUVENT FOURNIR AUCUN MÉTAL À NOS LONGS COMEX MAIS ILS SONT TRES DISPOSÉS À FOURNIR UN PAPIER D’OR (ET D’ARGENT) NON SOUTENU MASSIF SAVOIR QU’ILS N’ONT PAS DE MÉTAL POUR SATISFAIRE NOS LONGS. LONDRES EST MAINTENANT GRAVE EN ARRIÈRE EN OR ET EN ARGENT ET NOUS ASSISTONS À DES RETARDS DANS LES LIVRAISONS RÉELLES.

EN ESSENCE NOUS AVONS UNE AUGMENTATION JUSTE DU TOTAL DES CONTRATS SUR LES DEUX BOURSES DE 2059 CONTRATS 260 CONTRATS AUGMENTÉS AU COMEX ET 1799 PEF OI CONTRATS QUI ONT NAVIGÉ VERS LONDRES. AINSI LE GAIN TOTAL D’OI SUR LES DEUX ECHANGES DE 2059 CONTRATS OU 6,404 TONNES.

CALCULS DE GAIN/PERTE SUR NOS DEUX BOURSES

NOUS AVONS EU UNE ÉMISSION JUSTE EN ÉCHANGE DE PRODUITS PHYSIQUES (1799) ACCOMPAGNANT LE PETIT GAIN DANS LE COMEX OI (260 OI) : GAIN TOTAL SUR L’ÉCHANGE DES DEUX 2059 CONTRATS. NOUS AVONS AUCUN DOUTE 1) ÉNORME COUVERTURE COURTE DU BANQUIER, 2.) ÉNORME RÈGLEMENT INITIAL AU COMEX D’OR POUR LE DÉCEMBRE. A 98.000 TONNES/SUIVI DU SAUT DE FILE D’AUJOURD’HUI DE 22.200 OZ VERS LONDRES////NOUVEAU STANDING DE 105.726 TONNES//. 3) LIQUIDATION LONGUE ZÉRO, 4) GAIN COMEX OI DE PETITE TAILLE 5) ÉMISSION JUSTE D’ÉCHANGE POUR PHYSIQUE

OPÉRATIONS DE DIFFUSION (MAINTENANT PASSER À L’OR) POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS, VOICI LES DÉTAILS :

LA PROPAGATION DE LA LIQUIDATION A MAINTENANT COMMENCÉ ALORS QUE NOUS ALLONS VERS LE NOUVEAU MOIS DE FRONT ACTIF DE NOV. NOUS SOMMES MAINTENANT DANS L’OPÉRATION DE PROPAGATION DE L’OR

VOICI UN BREF RÉSUMÉ DE LA FAÇON DONT LES ESCROCS POLISSENT LONGTEMPS SANS SOUPÇON DANS L’EFFORT DE PROPAGATION ;MODUS OPERANDI DES BANQUIERS CORROMPUS QUANT À LA MANIÈRE QU’ILS GÉRENT LEURS INTÉRÊTS OUVERTS :VOICI COMMENT LES ESCROCS UTILISÉS SE PROPAGENT COMME NOUS SOMMES MAINTENANT DANS LE MOIS DE LIVRAISON NON ACTIF D’OCT VERS LE MOIS DE LIVRAISON ACTIVE DE NOV, POUR L’OR :

VOUS NOTEREZ ÉGALEMENT QUE L’INTÉRÊT OUVERT COMEX COMMENCE À AUGMENTER MAIS L’INTÉRÊT OUVERT DES SPREADERS L’EST AINSI. L’INTÉRÊT OUVERT CONTINUERA À AUGMENTER JUSQU’À UNE SEMAINE AVANT LE PREMIER JOUR AVIS D’UN PROCHAIN ​​MOIS DE LIVRAISON ACTIVE (DEC), ET C’EST LORSQUE LES ESCROCS VENDENT LEURS POSITIONS DIFFÉRENTES MAIS PAS À LA MÊME HEURE DE LA JOURNÉE. ILS UTILISERONT LE CTÉ VENDRE DE L’ÉQUATION POUR CRÉER LA CASCADE (AVEC LEURS AMIS COLLUSIFS), PUIS COUVERTURE DU CTÉ ACHAT DE LA SITUATION DE PROPAGATION À LA FIN DE LA JOURNÉE. ILS LE FONT POUR ÉVITER LA DÉTECTION DE LIMITE DE POSITION. LA LIQUIDATION DE LA FORMATION EN PROPAGATION CONTINUE PENDANT EXACTEMENT UNE SEMAINE ET SE TERMINE AU PREMIER JOUR AVIS.

