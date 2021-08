La politicienne de l’Illinois Holly Kim dit “oui” aux dons cryptographiques Crypto new media

in

Une nouvelle politicienne candidate à un poste dans l’Illinois accepte les dons de crypto-monnaie pour sa campagne. Holly Kim, une démocrate enregistrée, brigue un nouveau mandat en tant que trésorière du comté de Lake et est officiellement la première politicienne de l’État à dire «oui» au bitcoin et à divers altcoins pour stimuler sa campagne.

Holly Kim aime sa crypto

Le processus a commencé lorsqu’un partisan lui a offert trois dollars en Litecoin. Le supporter a également déclaré qu’il en enverrait plus sur toute la ligne. Cela a ouvert plusieurs portes à Kim, qui pense que la crypto-monnaie n’est pas seulement révolutionnaire, mais apportera un sérieux avantage à ses efforts de campagne. Depuis lors, Kim a également déclaré qu’elle accepterait Dogecoin, l’une des crypto-monnaies les plus lucratives de ces dernières années.

Initialement en tant que monnaie mème que personne n’était censé prendre au sérieux, Dogecoin est désormais la quatrième plus grande crypto-monnaie au monde et a une valorisation de plus d’un milliard de dollars au moment de la rédaction. Dans une interview, Kim a expliqué :

Il semble que les gens veulent donner. J’ai l’impression que c’est une nouvelle frontière.

Alors que les politiciens ont été autorisés à accepter des dons de crypto pour leurs campagnes au cours des sept dernières années, très peu ont profité de ce nouvel avantage, bien qu’il existe des exceptions. Andrew Yang en est un. L’entrepreneur s’est présenté à la présidence en 2020 et lorsque cela a échoué, il a décidé de devenir maire de New York. Quoi qu’il en soit, Yang devait apporter beaucoup plus de clarté aux réglementations cryptographiques s’il avait remporté la Maison Blanche.

Mais Kim apporte vraiment un flair unique à l’Illinois, étant donné que c’est la première fois que quelqu’un dans l’État accepte un don de crypto pour une campagne politique. Matt Dietrich, porte-parole du Conseil des élections de l’État de l’Illinois, a commenté l’importance des circonstances, expliquant :

Avant cela, cela s’est produit (dans des scénarios spéculatifs), mais pas de manière sérieuse en termes de quelqu’un qui appelle et dit: “Je vais prendre des fonds”. Il s’agit du premier cas concret réel où nous savons que le candidat a l’intention de déclarer la crypto-monnaie comme contribution à la campagne.

Une nouvelle vague dans le monde de la finance

À 40 ans, Kim dit qu’elle s’intéresse beaucoup à la crypto-monnaie depuis plusieurs années. Elle était initialement administratrice de Mundelein et a essayé de faire accepter (sans succès) par ses collègues l’idée d’un processeur de paiement qui accepterait le bitcoin, PayPal et divers actifs numériques. Étant donné que ses électeurs n’étaient pas intéressés, elle dit :

À ce stade, j’ai accepté qu’il soit peut-être trop tourné vers l’avenir.

Cependant, elle est très heureuse de voir combien d’entreprises – comme AMC – inversent désormais la tendance en ce qui concerne les paiements cryptographiques et acceptent BTC comme s’il s’agissait d’espèces.

