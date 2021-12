La politique accommodante de la RBI est de bon augure pour les emprunteurs de prêts immobiliers et le marché immobilier

La réunion du MPC a eu lieu à un moment où le pays fait face à une inflation élevée, malgré le fait que le taux ait baissé par rapport à son pic de juin 2021, alors qu’il était supérieur à 6%.

Lors de sa réunion de politique monétaire mercredi, la RBI a maintenu le statu quo et a poursuivi sa politique accommodante qui, selon les experts du secteur et les agents immobiliers, était conforme aux attentes et agira comme un catalyseur de la croissance économique.

La réunion du MPC a en effet eu lieu à un moment où le pays fait face à une forte inflation, malgré le fait que le taux ait baissé par rapport à son pic de juin 2021, alors qu’il dépassait les 6%.

«Cependant, l’économie a progressé à un rythme record de 20,1% au cours du trimestre d’avril à juin par rapport à la même période l’année dernière, lorsqu’un verrouillage national causé par l’épidémie de Covid-19 avait interrompu presque toutes les opérations économiques. La pandémie et le verrouillage ont été une lueur d’espoir pour le secteur immobilier étant donné qu’il s’agit d’une valeur refuge et d’un actif tangible au moment de la crise. Cela a conduit à une augmentation des investissements et de l’achat de logements au cours des deux dernières années. Un régime de taux d’intérêt bas pour les prêts immobiliers a grandement contribué à stimuler davantage le secteur immobilier indien, en particulier pendant la période des fêtes. Le sentiment pour le secteur immobilier reste donc positif et il en va de même dans l’indice immobilier S&P BSE alors qu’il poursuit son mouvement à la hausse », a observé Ram Raheja, directeur de S Raheja Realty.

Heureusement, la plupart des indicateurs à haute fréquence ont rebondi aux niveaux pré-COVID. Cependant, un certain ralentissement de l’économie persiste.

« Le faible taux d’intérêt et les liquidités adéquates dans le système sont essentiels pour renforcer davantage le marché intérieur. Même si la RBI a annoncé des mesures pour éponger davantage les liquidités excédentaires, elle a également convaincu qu’une liquidité adéquate sera maintenue en fonction des besoins. Nous espérons que la politique monétaire annoncée aujourd’hui contribuera à maintenir la dynamique de croissance économique même dans le sillage de la nouvelle variante Omicron », a déclaré Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India.

Le régime de taux d’intérêt bas a contribué à la relance du secteur immobilier au cours des 6 derniers trimestres grâce à leur approche systématique. « Les efforts de RBI, ainsi que d’autres mesures de stimulation de la demande, ont contribué à relancer une demande qui languissait depuis près de 7 ans avant 2020. Le maintien de la position accommodante contribuera à faire avancer la cause du secteur », a ajouté Baijal.

Déjà, SENSEX et NIFTY se redressent, indiquant des sentiments positifs. Un taux de prise en pension inchangé, au milieu de la plupart des facteurs macro-économiques restant dans la zone de sécurité, continuera de favoriser la reprise économique. Certains experts du secteur ont toutefois estimé que le moment était venu de réduire le taux des prises en pension d’au moins 25 points de base, ce qui aurait contribué à accélérer davantage la liquidité sur le marché.

« La RBI a estimé une croissance du PIB de 9,5 % pour l’exercice 22, ce qui stimulera davantage les sentiments positifs. Cependant, l’agence de régulation aurait pu penser à réduire le taux des prises en pension de 25 points de base cette fois pour accélérer encore la liquidité sur le marché. L’augmentation des liquidités et des dépenses aidera les entreprises, les entreprises et les PME en Inde, stimulant ainsi la croissance. De plus, comme l’inflation est fixée à 5% (dans la zone de sécurité de 2 à 6%), la RBI peut penser à réduire les taux des repo. Cela contribuera également à atténuer tout risque potentiel lié à la variante Omicron », a déclaré Ankit Kansal, fondateur et directeur général de 360 ​​Realtors.

Uddhav Poddar, MD, Bhumika Group, avait également un point de vue similaire. «Alors que le MPC devrait maintenir le statu quo sur les taux directeurs, nous aurions espéré une réduction des taux pour renforcer le sentiment, en particulier lorsque les clients ont commencé à reprendre confiance et ont commencé à se diriger vers des achats haut de gamme. La baisse des IME joue un rôle essentiel pour relancer la demande et rendre les actifs immobiliers plus attrayants », a-t-il observé.

Quoi qu’il en soit, une majorité de développeurs a salué la décision de la RBI.

LN Jha, directeur du groupe SKA, a déclaré : « L’inflation étant fixée à 5 % (dans la zone de sécurité de 2 à 6 %), la décision de la RBI de maintenir le taux des prises en pension à 4 % était tout à fait conforme aux attentes. . Simultanément, le maintien d’une position accommodante est également de bon augure pour l’émergence d’une économie forte, hors de la trajectoire d’une reprise soutenue. Avec la découverte de la nouvelle variante, ce sont des moments cruciaux qui nécessitent un niveau élevé de soutien monétaire et fiscal, et la RBI y fait face à juste titre. Cette décision aura un impact durable en assurant une croissance constante à l’ensemble du secteur immobilier et de ses annexes. »

« La position politique de la RBI a été favorable à l’immobilier résidentiel au cours des neuf dernières réunions car elle a maintenu les taux directeurs inchangés, ce qui a aidé les agents immobiliers à liquider les stocks et les liquidités sur l’amélioration du sentiment du marché après Covid. Le taux des prises en pension étant à nouveau inchangé, le secteur de l’immobilier continuera de récolter les fruits d’un soutien politique favorable », a déclaré Honeyy Katiyal, fondatrice d’Investors Clinic.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.