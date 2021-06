La politique budgétaire doit s’attaquer au triple coup dur de l’inflation, de la faible croissance et de la menace de sorties de capitaux

La relance budgétaire dans le budget pour 2021-2022 se présente principalement sous la forme d’une augmentation des dépenses d’infrastructure et d’investissement en capital

Par Alok Sheel

Alors que les chiffres de l’IPC de mai font craindre une stagflation et que la Fed américaine annonce du jour au lendemain qu’elle commencera à faire de petits pas vers la réduction des achats d’obligations, de nouvelles questions se posent quant à la façon dont la politique macroéconomique en Inde devrait réagir.

Bien que son taux de mortalité mesuré en proportion de la population lors de la première vague de la pandémie de Covid ait été très relativement faible par rapport aux autres grandes économies, l’Inde a néanmoins connu l’une des plus fortes baisses de croissance au cours de l’exercice 2020-21. La raison probable en était que son économie était déjà aux prises avec un net ralentissement économique lorsque la pandémie a frappé. En outre, contrairement à d’autres économies qui ont imposé des restrictions strictes, le soutien budgétaire mesuré par rapport à la perte de production était modeste.

La plupart des mesures de relance annoncées lors de la première vague de l’année dernière étaient sous la forme d’un soutien en liquidités aux entreprises déjà surchargées de dettes. Peu de choses ont été faites pour mettre de l’argent entre les mains de ceux qui ont perdu leurs revenus et leur emploi, comme cela a été fait aux États-Unis, au Japon et en Europe qui ont imposé des mesures de confinement strictes. Selon les calculs du FMI, les mesures de relance budgétaire de l’Inde, y compris les pertes de revenus, ne représentent que 3,3 pour cent du PIB. Parmi les pays du G20, seuls le Mexique, l’Arabie saoudite et la Turquie ont injecté un stimulus budgétaire moindre.

La relance proposée dans le budget 2021-2022 équivaut à 1,5 % de PIB supplémentaire si l’on suppose que cela correspond à la différence entre la croissance des dépenses d’avant la crise de 12 % et l’augmentation réelle prévue. Le stimulus cumulé pour les deux années est donc estimé à 4,8% du PIB, contre 8,8% de perte de production potentielle au cours de ces deux années estimées par le FMI sur la base de ses projections de croissance des Perspectives de l’économie mondiale avant la pandémie de janvier 2020. Il existe donc de solides arguments en faveur d’une relance budgétaire supplémentaire pouvant aller jusqu’à 4 % du PIB. La perte de production sera probablement encore plus élevée, car l’estimation ci-dessus a été faite avant la deuxième vague dévastatrice, les projections antérieures pour 2021-2022 ayant été revues à la baisse par plusieurs agences.

La relance budgétaire dans le budget 2021-2022 prend principalement la forme d’une augmentation des dépenses d’infrastructure et d’investissement, qui prend du temps à démarrer, plutôt que d’un soutien des revenus dont l’impact sur la consommation et la demande est immédiat. La plupart des incitations fiscales supplémentaires pourraient prendre la forme d’une aide au revenu pour les personnes licenciées, les travailleurs indépendants dans les petites entreprises qui ont perdu leurs moyens de revenu et pour les familles qui ont perdu des membres salariés. Alors qu’une certaine aide a été apportée aux pauvres grâce à la fourniture gratuite de céréales vivrières, il reste encore beaucoup à faire en termes de part du PIB, comme indiqué ci-dessus.

Le déficit budgétaire nominal est sans aucun doute déjà élevé par rapport aux objectifs fixés, et l’inflation est élevée, de sorte qu’on peut affirmer qu’il n’y a pas de marge budgétaire pour une relance agressive. Une grande partie du déficit accru est cependant cyclique plutôt que structurelle, en raison de la forte baisse des recettes associée à l’effondrement de la croissance. Cette composante du déficit se réduira automatiquement lorsque la croissance repartira. Les décideurs politiques sont bien avisés de tenir compte des conseils de John Maynard Keynes selon lesquels « Le boom, pas la récession, est le bon moment pour l’austérité au Trésor. »

Le recul de la croissance est sans précédent et appelle des mesures extraordinaires. À moins que des mesures énergiques ne soient prises pour relancer la croissance, le déficit budgétaire continuerait de s’aggraver sous l’effet de chocs sur les recettes en l’absence d’importantes réductions des dépenses de protection sociale. De telles mesures extraordinaires ont été prises par plusieurs autres pays, notamment des emprunts à grande échelle par le gouvernement, les banques centrales étant intervenues pour acheter de la dette souveraine afin de maintenir les taux d’intérêt bas. Cette option devrait être sérieusement envisagée par le gouvernement en gardant à l’esprit la gravité de la situation. Cela pourrait affaiblir la roupie. Mais cela pourrait également avoir un impact bénéfique sur le secteur des exportations à la traîne, car les importantes entrées de capitaux ces dernières années ont eu tendance à apprécier la roupie en valeur réelle.

Cela soulève la question de savoir comment lutter contre l’inflation. Le comité de politique monétaire de la RBI s’est réuni récemment et devrait maintenir les taux directeurs inchangés. La politique monétaire était déjà très accommodante, avec un taux repo réel en territoire négatif. Alors que le président de la Fed américaine a annoncé qu’elle commencerait à faire de petits pas vers la réduction progressive de ses achats d’obligations et que les taux d’intérêt américains pourraient augmenter plus tôt que prévu plus tôt dans le sillage d’une forte reprise américaine, la menace de sorties de capitaux plane à nouveau sur les horizon après avoir reculé pendant un certain temps, rendant difficile la baisse des taux. La banque centrale risque d’être prise dans le trilemme familier, avec des contraintes de politique monétaire extérieure et intérieure tirant dans des directions opposées. Les pressions inflationnistes s’ajoutent aux malheurs de RBI. En mai 2021, l’IPC a dépassé l’objectif de la fourchette supérieure de 6 % de la RBI, indiquant l’émergence possible d’une stagflation, la combinaison d’une inflation élevée et d’une croissance faible qui est un cauchemar pour la banque centrale, car vous devez augmenter les taux pour contenir l’inflation et pour abaissez-les pour stimuler la croissance.

Avec la stagflation et le trilemme dressant leurs têtes laides en même temps, il est difficile de voir ce que la banque centrale peut faire de plus. Les mesures du côté de l’offre prises par le gouvernement, telles que la libération des stocks alimentaires, la réduction des taxes sur le carburant et l’assouplissement de la pression sur les chaînes d’approvisionnement, plutôt que la politique monétaire, devraient être l’instrument politique de choix pour contrôler l’inflation. Ceci, combiné à l’accumulation persistante de créances irrécouvrables maintenant faibles les canaux de transmission de la politique monétaire, fait de la politique budgétaire le seul jeu qui reste actuellement pour faire face au triple coup dur de l’inflation, de la faible croissance et de la menace de sorties de capitaux.

(Alok Sheel est professeur titulaire de la chaire RBI en macroéconomie, ICRIER. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

