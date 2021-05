La politique controversée de collecte de données WhatsApp de Facebook pose de gros problèmes – .

Les problèmes de politique de confidentialité de WhatsApp de Facebook sont loin d’être résolus, car les régulateurs européens cherchent à limiter la capacité de l’entreprise à collecter des données utilisateur à partir de WhatsApp. Le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté de l’information (HmbBfDI) en Allemagne a annoncé cette semaine qu’il avait émis une injonction empêchant Facebook de traiter les données personnelles des utilisateurs de WhatsApp. Facebook fait déjà appel de la commande et déclare que la mise à jour prévue de sa politique de confidentialité pour WhatsApp se déroulera le 15 mai comme prévu.

Top Deal du jour La caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où coûte moins de 29 $ – le prix le plus bas d’Amazon! Prix ​​courant: 36,99 $ Prix: 28,85 $ Vous économisez: 8,14 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Facebook a commencé à informer les utilisateurs au début de 2021 des nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp qui devaient être appliquées en février. Les utilisateurs devaient accepter les modifications ou risquer de perdre l’accès à l’application de chat. Une réaction massive a suivi, avec des millions de personnes abandonnant WhatsApp et téléchargeant des applications concurrentes comme Signal et Telegram à la place. Facebook a reporté la mise à jour de la politique de confidentialité au 15 mai, donnant aux utilisateurs quelques mois supplémentaires pour comprendre et accepter les changements.

La société a également mené des campagnes pour informer les utilisateurs des changements à venir, soulignant que le cryptage de bout en bout qui protège tous les chats et tous les appels par défaut ne disparaîtra pas. Facebook a déclaré que la nouvelle politique de confidentialité lui permettrait de collecter des données de commerce électronique auprès des utilisateurs de WhatsApp qui ont choisi de faire des affaires via WhatsApp. C’est une fonctionnalité WhatsApp facultative que de nombreuses personnes n’utiliseront pas, mais elles devront toujours accepter les modifications.

Facebook a déclaré il y a quelques mois que les utilisateurs qui n’acceptent pas les conditions commenceront à ressentir une fonctionnalité réduite dans l’application, au point que cela pourrait entraîner la suppression du compte. Facebook a changé de ton il y a quelques jours, disant que les comptes ne seront pas supprimés pour avoir refusé d’accepter les modifications. Mais la fonctionnalité WhatsApp sera considérablement paralysée si les utilisateurs n’acceptent pas la mise à jour. À son tour, cela pourrait conduire à la suppression du compte de toute façon.

Johannes Caspar, qui dirige le HmbBfDI, a déclaré que la mise à jour n’était pas légale, comme le rapporte CNBC. La commande d’urgence de trois mois qu’il a signée est censée empêcher Facebook de traiter les données WhatsApp en provenance d’Allemagne.

«La commande vise à protéger les droits et libertés des millions d’utilisateurs dans toute l’Allemagne qui donnent leur consentement aux conditions d’utilisation», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Il est important de prévenir les inconvénients et les dommages associés à une telle procédure de boîte noire.»

Caspar a déclaré que les récents problèmes liés à la confidentialité de Facebook comme le scandale Cambridge Analytica et le piratage qui a touché plus de 500 millions d’utilisateurs «montrent l’ampleur et les dangers posés par le profilage de masse» et que les profils peuvent être utilisés pour manipuler des décisions démocratiques.

“La commande maintenant émise fait référence au traitement ultérieur des données des utilisateurs de WhatsApp”, a déclaré Caspar. «La critique mondiale des nouvelles conditions d’utilisation devrait donner lieu à une refonte fondamentale du mécanisme de consentement. Sans la confiance des utilisateurs, aucun modèle commercial basé sur les données ne peut réussir à long terme. » Le régulateur allemand a appelé à ce qu’un groupe de régulateurs de données de l’Union européenne fasse de même afin que l’interdiction puisse s’appliquer à l’ensemble du bloc de l’UE.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à CNBC que la commande de l’Allemagne était «basée sur une incompréhension fondamentale du but et de l’effet de la mise à jour de WhatsApp et qu’elle n’avait donc aucun fondement légitime».

«Notre récente mise à jour explique les options dont disposent les gens pour envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp et offre une plus grande transparence sur la façon dont nous recueillons et utilisons les données», a poursuivi le porte-parole. «Les affirmations de la DPA de Hambourg étant erronées, la commande n’aura pas d’incidence sur le déploiement continu de la mise à jour. Nous restons pleinement déterminés à fournir des communications sécurisées et privées pour tous. »

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 4,20 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 16,79 $ Vous économisez: 11,20 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 77KBX5Q2 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.