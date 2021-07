La politique cubaine de Biden est soudainement à l’honneur

Les manifestations ont éclaté dimanche à San Antonio de los Baños, une ville située à l’extérieur de la capitale cubaine, La Havane. Ils se sont propagés à partir de là, avec des manifestations qui ont éclaté à travers le pays, des rues de La Havane à la campagne. Ils sont devenus les plus grandes manifestations antigouvernementales à avoir eu lieu dans le pays depuis des décennies – une remarquable démonstration de résistance contre le régime communiste de Cuba.

L’indignation et le désespoir face à l’aggravation de la crise économique à Cuba et à la résurgence d’une pandémie ont alimenté les manifestations. Les pénuries de nourriture et de médicaments sont généralisées. Les prix de la nourriture et des services publics augmentent, ce qui rend plus difficile pour les Cubains d’acheter l’essentiel. Les coupures de courant fréquentes intensifient la frustration du public ; Les Cubains font de longues files d’attente pour de la nourriture qu’ils peuvent à peine se permettre, mais n’ont peut-être pas de réfrigérateur pour la stocker, ni même un ventilateur pour les faire traverser la chaleur de juillet de l’île.

Les problèmes économiques de Cuba sont largement antérieurs à la pandémie, mais le coronavirus les a accentués. Il a décimé l’industrie touristique de Cuba, une énorme tranche de l’économie de l’île. Les sanctions de l’ère Trump – que l’administration Biden n’a pas annulées – ont ajouté à la pression. Et la pandémie elle-même fait des ravages : Cuba connaît actuellement une augmentation record de cas et de décès.

“Ce fut une tempête parfaite”, a déclaré Lisandro Pérez, professeur et président du département d’études latino-américaines et latines au John Jay College. «Tous ces facteurs qui existent depuis longtemps – avec l’ajout de la pandémie.»

Mais le soulèvement soudain à Cuba s’annonce également comme une tempête parfaite d’un problème de politique étrangère pour le président américain Joe Biden : une autre crise aux portes de l’Amérique, une crise avec de fortes considérations politiques nationales qui pourraient avoir des répercussions, que Biden agisse – ou non.

Biden a déclaré que les États-Unis soutenaient “l’appel à la liberté et au soulagement” de Cuba. Les démocrates et les républicains ont soutenu les manifestations, mais les législateurs américains sont divisés sur la manière d’aborder les manifestations et la crise humanitaire aiguë sur l’île.

Biden avait promis lors de la campagne de 2020 d’annuler les sanctions de Trump contre Cuba, mais il n’a pas agi. Maintenant, la question est urgente – pour ceux qui veulent voir les sanctions disparaître et pour ceux qui pensent que Biden doit les maintenir en place pour continuer à faire pression sur le régime.

Les plans les mieux élaborés de Biden en matière de politique étrangère n’incluaient pas Cuba comme priorité. Mais maintenant, une crise à Cuba est là. Ce que les États-Unis devraient faire est toujours compliqué, mais il est clair que Biden ne peut pas simplement ignorer Cuba.

Les États-Unis occupent une place importante dans les manifestations à Cuba. Mais il n’y a pas de réponses faciles.

Après les manifestations, le président cubain Miguel Díaz-Canel a imputé une grande partie des troubles aux États-Unis, affirmant que des mercenaires soutenus par les États-Unis étaient à l’origine des troubles. Il a appelé ses partisans à descendre également dans la rue et à « défendre la révolution ». Une centaine de personnes ont été arrêtées, selon des groupes de défense des droits humains.

Díaz-Canel a également accusé Washington d’« asphyxie économique » en raison de sa politique de sanctions. Michael Bustamante, professeur d’histoire latino-américaine à l’Université internationale de Floride, a déclaré que la position du gouvernement cubain avant les manifestations, et certainement après, était “ce qui s’est passé est précisément le résultat d’une politique américaine visant à provoquer la déstabilisation”.

“Ils utilisent cela comme un gourdin pour ne corriger aucune de leurs propres lacunes”, a-t-il ajouté.

Le spectre de l’ingérence des États-Unis reste puissant à Cuba, étant donné, eh bien, une très, très longue histoire d’intervention américaine là-bas. Passant rapidement à la Révolution cubaine en 1959, le révolutionnaire communiste Fidel Castro a renversé le dictateur soutenu par les États-Unis et a commencé à resserrer ses liens avec l’Union soviétique – un non-non absolu pour les États-Unis pendant la guerre froide.

Les États-Unis ont tenté de renverser Castro lors de l’invasion de la baie des Cochons dans les années 1960, mais après cet échec, les États-Unis ont renforcé un embargo économique qui a largement empêché les Américains de faire des affaires ou de commercer avec Cuba. Il y a eu des ajustements en marge depuis, mais l’embargo a longtemps survécu à la guerre froide.

En 2014, le président de l’époque, Barack Obama, a entamé une ouverture diplomatique historique avec Cuba et, à la suite de ce processus, a annulé certaines restrictions économiques liées à l’embargo américain de l’ère de la guerre froide et ouvert les voyages.

Trump, en tant que président, s’est engagé à inverser ces politiques ; il l’a fait tout au long de son mandat, intensifiant considérablement la pression à partir de 2019. Il a imposé de nouvelles restrictions de voyage et d’autres sanctions, notamment en désignant Cuba comme «État parrain du terrorisme» dans ses derniers jours au pouvoir. Un pilier clé des sanctions de Trump a sévèrement limité les envois de fonds vers l’île, ce qui a coupé un autre robinet économique.

Comme l’ont dit les experts, les problèmes de Cuba sont plus profonds que les seules sanctions américaines, mais la politique de l’ère Trump, en particulier pendant la pandémie, ajoute à la pression. Et cela crée un dilemme pour Washington.

La politique étrangère de Biden à Cuba est souvent encadrée

De manière générale, l’administration Biden a clairement indiqué qu’elle se tenait aux côtés des manifestants contre le régime autoritaire de Cuba.

“Nous sommes aux côtés du peuple cubain et de son appel clair à la liberté et au soulagement de l’emprise tragique de la pandémie et des décennies de répression et de souffrances économiques auxquelles il a été soumis par le régime autoritaire de Cuba”, a déclaré Biden dans un communiqué lundi. « Les États-Unis appellent le régime cubain à écouter son peuple et à répondre à ses besoins en ce moment vital plutôt que de s’enrichir », a-t-il ajouté.

Mais au-delà de la rhétorique, Biden fait également face à une pression pour agir. Ou ne pas agir, selon la façon dont vous le regardez. Certains législateurs américains appellent Biden à assouplir les sanctions de l’ère Trump, qui, selon eux, aggravent la situation humanitaire à Cuba. La suppression de certaines mesures ne résoudra pas complètement les problèmes de Cuba, mais cela pourrait créer une différence significative, par exemple, en permettant aux Américains d’envoyer plus facilement de l’argent à leur famille à Cuba.

“Les Cubains sont confrontés à de graves difficultés en raison des impacts sanitaires et économiques de COVID-19, de la culture enracinée de corruption et de mauvaise gestion parmi les dirigeants cubains et des sanctions strictes impitoyablement imposées par l’administration Trump”, a déclaré le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Gregory Meeks -NY) a déclaré dans un communiqué.

“J’appelle le président Biden à aider à soulager les souffrances à Cuba en annulant les sanctions de l’ère Trump et en offrant une aide humanitaire et vaccinale supplémentaire au peuple cubain”, a-t-il poursuivi.

Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a également déclaré qu’il était “plus que temps de mettre fin à l’embargo unilatéral des États-Unis sur Cuba, qui n’a fait que blesser, pas aider, le peuple cubain”.

Certains experts ont également déclaré que Biden offrant de l’aide ou assouplissant les sanctions rendrait également plus difficile – en particulier pour un public frustré – que le régime cubain fasse le bouc émissaire de Washington pour tous ses malheurs.

Mais il y a aussi un chœur exigeant que Biden promette de maintenir les sanctions de l’ère Trump en place, notamment le sénateur Marco Rubio (R-FL) et le président de la commission sénatoriale des affaires étrangères Bob Menendez (D-NJ). Lever les sanctions maintenant, pensent-ils, donnerait l’impression que les États-Unis cèdent au régime cubain alors qu’il ignore les véritables griefs de son peuple et continue de sévir. Ils voient également les manifestations à Cuba comme la preuve que les politiques de Trump fonctionnent – ​​créant la pression nécessaire qui pousse les gens à se soulever contre le régime. Mais certains experts avertissent qu’il n’est toujours pas clair si ces manifestations sont un tel moment, et en attendant, le peuple cubain souffre.

Cela dépend en grande partie du timing. Biden a promis lors de la campagne de 2020 d’annuler certaines des mesures de Trump, qui, selon lui, “ont causé du tort au peuple cubain et n’ont rien fait pour faire avancer la démocratie et les droits de l’homme”. Mais même si certains démocrates ont poussé Biden à se réengager sur Cuba, l’administration n’avait pris aucune mesure pour assouplir les sanctions, et Cuba est restée sur la liste américaine des parrains de la terreur d’État pas plus tard qu’en mai. Pourtant, même alors, des responsables ont déclaré à . en mai que Biden s’était engagé à annuler les politiques de Trump sur Cuba, mais n’a pas proposé de calendrier.

Mais comme c’est souvent le cas, les crises de politique étrangère adhèrent rarement à la liste de choses à faire en matière de politique étrangère d’un président. Maintenant, Biden doit faire face à Cuba, qu’il le veuille ou non – dans un environnement beaucoup plus politiquement chargé.

Et bien sûr, il ne s’agit pas seulement de politique étrangère, mais aussi de politique intérieure. Depuis les manifestations de dimanche, des manifestations de solidarité dans les villes américaines de Miami à Dallas en passant par le New Jersey ont éclaté. La communauté cubano-américaine n’est pas du tout un monolithe, et tout le monde ne soutient pas l’embargo américain, mais il existe un soutien pour les politiques plus dures de Trump, que Trump a vraiment vendues aux Cubano-Américains. Lors de l’élection présidentielle de 2020, Trump a remporté le vote cubano-américain à Miami. Comme l’a écrit Nicole Narea de Vox, en Floride, la campagne Trump a présenté Biden “en tant que socialiste et capitaliz[ed] sur les craintes des Latinos des régimes socialistes en échec.

Les républicains pourraient à nouveau saisir ce sujet de discussion si Biden tente de poursuivre une ouverture à ce moment politique particulier. “Si Biden était venu et avait annulé les sanctions de Trump, il aurait pris un coup politique de la droite”, a déclaré William LeoGrande, un expert de Cuba à l’American University. “Mais rien de comparable à ce qu’il prendrait maintenant – et maintenant la situation a empiré.”

A Washington, le statu quo prévaut. A Cuba, la crise continue.

Au moins pour l’instant, rien ne change. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi aux journalistes que l’administration n’avait rien à annoncer concernant un changement de politique.

« Notre approche continue d’être régie par deux principes : Premièrement, le soutien à la démocratie et aux droits de l’homme – qui continuera d’être au cœur de nos efforts – en donnant au peuple cubain les moyens de déterminer son propre avenir », a déclaré Psaki. “Deuxièmement, les Américains, en particulier les Cubano-Américains, sont les meilleurs ambassadeurs de la liberté et de la prospérité à Cuba.”

Psaki dit que la politique des États-Unis envers Cuba est régie par deux principes : « Donner au peuple cubain les moyens de déterminer son propre avenir. Et, deuxièmement, les Américains, en particulier les Cubano-Américains, sont les meilleurs ambassadeurs de la liberté et de la prospérité à Cuba. pic.twitter.com/4UaJshBNqa – CBS News (@CBSNews) 12 juillet 2021

Biden a appris à ses dépens ces dernières semaines que les problèmes de politique étrangère que vous ne pensez pas avoir peuvent finir par être ceux que vous rencontrez. Et avec ou sans protestations, une crise humanitaire se déroule à Cuba. Les experts ont déclaré qu’il existe des moyens pour les États-Unis d’offrir ou de fournir plus d’aide – de la nourriture ou des vaccins, par exemple. Dans le même temps, l’ingérence américaine reste le gourdin omniprésent du gouvernement cubain, et toute action américaine s’accompagne également d’un certain degré de méfiance.

Les luttes de Cuba pourraient également devenir une crise migratoire, comme ce fut le cas dans les années 1990. Les experts disent que la situation est encore loin de cela, et il est peu probable qu’elle ressemble à ce qu’elle était dans les années 1990, lorsque le gouvernement cubain a autorisé les Cubains à fuir en radeau vers les États-Unis. Au lieu de cela, la plupart des Cubains arrivent à la frontière sud, comme d’autres demandeurs d’asile ici aux États-Unis. Mais même le nombre de Cubains qui tentent de venir par mer aux États-Unis a augmenté au cours de l’année écoulée. Mardi, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a mis en garde les Cubains et les Haïtiens contre la fuite vers les États-Unis par la mer.

L’avenir des manifestations est également très incertain, d’autant plus qu’une forte présence des forces de police cubaines semble avoir ralenti l’afflux dans les rues que l’île a connu le week-end dernier. Ce qui signifie qu’il est encore très difficile de savoir à quel point un mouvement politique pourrait être soutenu et à quel point il pourrait exercer une pression politique sur le gouvernement cubain.

La relation tendue entre les États-Unis et Cuba signifie que les Cubains sont souvent déchirés entre la bête qu’ils connaissent – le régime communiste – et l’autre bête qu’ils connaissent, les États-Unis. Comme m’a dit Tanya Saunders, professeur agrégé au Centre d’études latino-américaines de l’Université de Floride, « le peuple cubain essaie toujours de poursuivre sa propre autodétermination, avec toutes les ressources dont il dispose ». Les manifestations de ce week-end, à tout le moins, sont une autre expression de cette poursuite.