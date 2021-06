La politique de confidentialité de TikTok fait désormais référence aux «empreintes faciales et vocales»

Une mise à jour de la politique de confidentialité de TikTok indique que l’application collectera désormais davantage de données personnelles auprès des utilisateurs américains, y compris « les empreintes faciales et vocales »…

TechCrunch a repéré quelques changements notables. Tout d’abord, c’est quelque chose qui n’est pas rare dans les applications photo et vidéo, mais qui peut quand même soulever des inquiétudes quand c’est TikTok qui le fait.

La première partie de la nouvelle section explique que TikTok peut collecter des informations sur les images et l’audio qui se trouvent dans le contenu des utilisateurs, “comme l’identification des objets et des paysages qui apparaissent, l’existence et l’emplacement dans une image des caractéristiques et attributs du visage et du corps. , la nature de l’audio et le texte des mots prononcés dans votre Contenu utilisateur. »

Bien que cela puisse sembler effrayant, d’autres réseaux sociaux reconnaissent les objets sur les images que vous téléchargez pour activer les fonctionnalités d’accessibilité (comme décrire le contenu d’une photo Instagram, par exemple), ainsi qu’à des fins de ciblage publicitaire. Identifier où se trouve une personne et le paysage peut aider avec les effets AR, tandis que la conversion des mots prononcés en texte aide avec des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques de TikTok.