La politique de confidentialité de WhatsApp entraînera une collecte de données excessive et le harcèlement des utilisateurs: CCI dit à Delhi HC

WhatsApp: Trois mois après que WhatsApp a annoncé sa politique de confidentialité mise à jour, les controverses et les sondages ne semblent pas disparaître. La critique mondiale n’a pas dissuadé WhatsApp de continuer à proposer ses conditions et services mis à jour, mais en Inde, l’organisme de réglementation de la concurrence CCI avait ordonné une enquête antitrust sur la plate-forme appartenant à Facebook. WhatsApp ainsi que Facebook s’étaient opposés à cette ordonnance devant la Haute Cour de Delhi. Dans cette affaire, la Commission indienne de la concurrence (CCI) a déclaré mardi au HC de Delhi que la nouvelle politique annoncée par WhatsApp entraînerait une collecte excessive de données ainsi que le «harcèlement» des consommateurs. Ces données seraient utilisées pour la publicité ciblée afin d’attirer plus d’utilisateurs, a-t-il déclaré, ce qui reviendrait donc à abuser de la position dominante de WhatsApp.

La CCI, représentée par l’avocat principal Aman Lekhi, défendait son ordonnance qui ordonnait qu’une enquête soit menée sur la politique mise à jour et affirmait qu’elle examinait uniquement l’impact que la politique aurait sur le pacte, et non la façon dont la politique la politique viole prétendument la vie privée des utilisateurs. Cette dernière est actuellement examinée par la Cour suprême. Cela, selon le CCI, a conduit à l’absence d’erreur de compétence. Dans sa défense, il a également déclaré que les moyens de WhatsApp et Facebook contestant l’ordonnance d’enquête CCI étaient incompétents et mal fondés.

L’avocat de CCI, Lekhi, a déclaré au HC, qui a réservé son ordre, que ce n’est qu’après une enquête que l’on pourrait déterminer si la collecte de données par WhatsApp, puis leur utilisation par Facebook, constituerait une pratique anticoncurrentielle ou un abus de sa position dominante.

CCI a en outre déclaré que les données collectées, qui comprendraient des informations telles que l’emplacement de l’utilisateur, le type d’appareil qu’il utilisait, les personnes avec lesquelles il conversait ainsi que leur fournisseur d’accès Internet, entraîneraient le développement d’un profil client. et la préférence. Ces informations pourraient ensuite être monétisées à l’aide de publicités ciblées. Le CCI a ajouté que tout cela équivaudrait à du «harcèlement criminel».

Lekhi a également fait valoir qu’à ce stade, il n’y aurait aucune conséquence civile de l’enquête qui ne serait qu’une procédure administrative.

Tout en contestant la décision, WhatsApp et Facebook ont ​​déclaré que la question de la politique de confidentialité était déjà examinée par la Cour suprême ainsi que par le HC de Delhi, ce qui signifiait que le CCI n’avait pas besoin d’ordonner une enquête, et a allégué que le CCI abusait. sa compétence suo motu en intervenant dans une affaire que la cour suprême examinait déjà.

