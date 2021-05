La politique de confidentialité de WhatsApp n’est plus obligatoire dans le dernier retour en arrière

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp a vu encore plus de retours en arrière de la part du propriétaire de la plate-forme Facebook. Il semble maintenant que l’entreprise a renoncé à essayer de forcer les utilisateurs à accepter sa nouvelle politique de confidentialité …

Arrière-plan

Lorsque Facebook a acheté WhatsApp en 2014, l’application de messagerie sécurisée a promis qu’aucune donnée ne serait partagée avec Facebook. Cette assurance n’a pas duré trop longtemps, comme nous l’avons expliqué précédemment.

La première partie du demi-tour a eu lieu en 2016, lorsque WhatsApp a commencé à partager des données avec Facebook par défaut. À l’époque, cependant, les utilisateurs existants pouvaient refuser le partage de données. Les modifications à venir de la politique de confidentialité de l’application de messagerie suppriment l’option de désactivation. Les nouvelles conditions devaient entrer en vigueur le 8 février, mais les objections des utilisateurs ont contraint l’entreprise à retarder le changement car elle cherchait à rassurer. Il a souligné que les conversations d’utilisateur à utilisateur restent cryptées de bout en bout et que les données partagées proviendraient de la messagerie des utilisateurs avec les entreprises, qui ne sont pas protégées de la même manière. Pourtant, beaucoup restent mécontents et disent qu’ils n’accepteront pas les conditions. WhatsApp a ensuite déclaré que les utilisateurs devaient accepter la nouvelle date limite du 15 mai. Sinon, ils ne pourront plus lire ni envoyer de messages.

Retour sur la politique de confidentialité de WhatsApp

La date limite approchant à grands pas, TNW rapporte que la société a maintenant fait marche arrière.

WhatsApp a déclaré aujourd’hui qu’il ne supprimera ni ne désactivera votre compte si vous n’acceptez pas sa politique de confidentialité qui sera déployée le 15 mai[…[[…[ Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle ne désactiverait aucun compte, mais qu’elle continuerait à leur rappeler d’accepter la politique. «Alors que la majorité des utilisateurs qui ont reçu les nouvelles conditions de service les ont acceptées, nous apprécions que certaines personnes n’aient pas encore eu la chance de le faire. Aucun compte ne sera supprimé le 15 mai à cause de cette mise à jour et personne ne perdra non plus la fonctionnalité de WhatsApp. Nous ferons un suivi avec des rappels aux gens au cours des prochaines semaines. “

Alors que le libellé suggère que WhatsApp propose simplement une extension non spécifiée de la date limite, la lecture entre les lignes suggère que les utilisateurs peuvent simplement s’attendre à des messages lancinants pendant quelques semaines, mais peuvent les ignorer en toute sécurité.

L’argent intelligent serait sur Facebook, réalisant combien d’utilisateurs il pourrait perdre à cause de ce problème de confidentialité, et ayant simplement une dernière tentative pour persuader les gens avant d’abandonner tranquillement. Personnellement, je n’ai pas accepté les nouvelles conditions et je n’ai pas l’intention de le faire à moins et jusqu’à ce que la fonctionnalité soit retirée.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: