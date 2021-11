La politique de confidentialité des applications d’Apple coûtera à Facebook et al. 10 milliards de dollars

Un nouveau rapport estime que la politique de confidentialité des applications d’Apple – alias App Tracking Transparency – coûtera aux sociétés de médias sociaux près de 10 milliards de dollars au second semestre de cette année.

Il dit que c’est parce que leur argument de vente unique (USP) était la capacité de cibler des données démographiques et des groupes d’intérêt particuliers, et que maintenant ils ne peuvent plus offrir cela, les annonceurs emmènent leurs affaires ailleurs…

Les rapports du Financial Times.

La décision d’Apple de modifier les paramètres de confidentialité des iPhones a fait s’évaporer environ 9,85 milliards de dollars de revenus au second semestre de cette année chez Snap, Facebook, Twitter et YouTube, alors que leurs activités publicitaires étaient ébranlées par les nouvelles règles. […] La plupart des utilisateurs se sont désabonnés, laissant les annonceurs dans l’ignorance de la façon de les cibler. Les annonceurs ont réagi en réduisant leurs dépenses sur Snap, Facebook, Twitter et YouTube et en détournant leurs budgets ailleurs : en particulier vers les utilisateurs de téléphones Android et vers les activités publicitaires croissantes d’Apple.

Même les formes de ciblage les plus basiques sont perdues lorsque les utilisateurs refusent l’autorisation pour les applications de les « suivre ».

Mike Woosley, directeur de l’exploitation de Lotame, a déclaré que les annonceurs en avaient désormais moins pour leur argent sur les iPhones. Il a donné comme exemple une marque de sous-vêtements pour hommes qui aurait gagné un client pour une publicité de 5 $ ciblant 1 000 hommes. « Eh bien, maintenant, pour avoir 1 000 hommes, vous devez le montrer à 2 000 personnes, car tout d’un coup, vous ne savez pas qui est un homme et qui est une femme », a déclaré Woosley. « Et vous n’avez toujours que 5 $ pour ces 2 000 impressions. Vos coûts d’acquisition ont donc doublé et la perte de rendement est de 50 % » […] « Si votre capacité à faire de la publicité sur Facebook n’est plus économique, vous allez immédiatement vous éloigner », a-t-il déclaré. « Donc, TikTok devient extrêmement populaire car il est beaucoup moins cher (à partir d’un coût pour 1 000 impressions). »

Apple a commencé à laisser les utilisateurs choisir s’ils pouvaient ou non être « suivis » en avril. Cela signifie en pratique que les réseaux sociaux comme Facebook peuvent permettre aux annonceurs de vous cibler en fonction d’informations démographiques, comme l’âge et le sexe, et les annonceurs peuvent voir que vous avez été exposé à une publicité particulière lorsque vous effectuez un achat en ligne.

Sans surprise, presque personne n’a choisi d’autoriser cela, ce qui a amené les annonceurs à abandonner les applications iOS au profit d’Android – et à réduire leurs dépenses sur les réseaux sociaux.

Il y a eu diverses tentatives de contournement de la protection de la vie privée des applications d’Apple, mais la société a réprimé durement celles-ci.

Facebook aurait paniqué et aurait par la suite averti les investisseurs que ses revenus seraient touchés.

