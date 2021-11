Le Premier ministre Modi a déclaré que l’esprit constitutionnel est blessé lorsque les partis politiques perdent leur caractère démocratique.

Le Premier ministre Narendra Modi a procédé aujourd’hui à une fouille voilée du parti du Congrès au sujet de la politique de la dynastie tout en s’adressant à un programme pour marquer le Jour de la Constitution dans la salle centrale du Parlement. Alors que les partis d’opposition avaient boycotté l’événement, le Premier ministre Modi a déclaré que les partis qui ont perdu leur caractère démocratique ne peuvent pas protéger la démocratie.

« Les partis qui ont perdu leur caractère démocratique, comment peuvent-ils sauver la démocratie… Les partis de la dynastie sont une préoccupation pour les gens dévoués à la constitution, pour ceux qui croient en la démocratie. Parti pour la famille, parti par la famille, je n’ai pas besoin d’en dire plus… quand je dis partis de dynastie, cela ne veut pas dire que plus d’un membre d’une famille ne doit pas entrer en politique. Non. Sur la base du mérite, avec la bénédiction du public, plus d’un membre d’une famille peut faire de la politique, cela ne fait pas du parti un dynaste, mais quand un parti est dirigé par une seule famille génération après génération, tout l’arrangement du parti appartient à cette seule famille, alors c’est le plus grand danger pour la démocratie », a déclaré le Premier ministre.

भावना को भी चोट पहुंची है, संविधान की एक-एक धारा को भी चोट पहुंची है, जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना कैरेक्टर खो देते हैं। स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हों, लोकतंत्र की कर सकते हैं: PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 26 novembre 2021

Le Premier ministre Modi a déclaré que l’esprit constitutionnel est blessé lorsque les partis politiques perdent leur caractère démocratique. Le Premier ministre Modi a déclaré que le jour de la constitution aurait dû être célébré chaque année après 1950 pour tout renseigner sur ce qui s’était passé dans l’élaboration de la constitution, mais certaines personnes ne l’ont pas fait.

Le Premier ministre Modi a également déclaré que le Mahatma Gandhi avait essayé de préparer les citoyens à leurs devoirs tout en luttant pour la liberté et qu’il aurait été préférable que l’accent soit mis sur le devoir après l’indépendance du pays. Le Premier ministre Modi a également rendu hommage aux martyrs de l’attentat terroriste du 26/11 à Bombay.

