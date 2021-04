La politique de Princeton sur le coronavirus autorise les manifestations et arrête la messe de Pâques ⋆ 10z viral

Le campus de l’Université de Princeton en 2013 (Eduardo Munoz / .)

L’école n’a pas arrêté un événement de justice sociale qui violait ses restrictions sur les coronavirus, mais a contrecarré une messe de Pâques sur le campus.

L’Université de Princeton, où je suis actuellement étudiant de premier cycle, a clairement des normes différentes pour les manifestations politiques et les services religieux. Princeton a récemment autorisé une grande veillée antiraciste qui a violé les directives du contrat social, mais a maintenu les restrictions de la veillée pascale et de la messe de l’organisation catholique. Apparemment, les militants de la justice sociale sont immunisés contre le coronavirus.

Le 27 mars, plusieurs centaines d’étudiants et de membres de la communauté de l’Université de Princeton se sont réunis pour un rassemblement et une veillée «Halte à la haine asiatique» pour condamner le racisme anti-asiatique et pleurer les victimes de la récente fusillade à Atlanta. Une publication étudiante de l’Université de Princeton a rapporté que «les manifestants, qui avaient reçu l’ordre d’être socialement distants par les organisateurs, semblaient dispersés», bien que les photographies démontrent clairement le contraire.

L’événement a violé le contrat social de l’université, qui oblige explicitement les signataires à «ne pas organiser ou assister à des rassemblements en personne sur le campus avec plus de cinq personnes à l’intérieur ou dix personnes à l’extérieur, sauf si parrainé par l’université ou autrement indiqué par un COVID officiel, affiché visiblement. 19 limites d’occupation des chambres. » De plus, les étudiants ne peuvent «pas organiser ou assister à des rassemblements en personne hors du campus avec plus de cinq invités en plus des résidents et suivre toutes les directives nationales et locales pour les rassemblements intérieurs et extérieurs.»

Les employés de Princeton, dont la vice-présidente de la vie sur le campus Rochelle Calhoun, l’administrateur responsable du contrat social, ont assisté à la veillée. Avant le semestre de printemps, Calhoun a envoyé à tous les étudiants de premier cycle un e-mail indiquant que «les étudiants vivant sur le campus, dans le comté de Mercer ou à Plainsboro, New Jersey, doivent suivre une formation en ligne, soumettre une preuve d’un vaccin contre la grippe et signer le contrat social en 4 janvier 2021. » Pourquoi la personne qui a contribué à la création du contact social la viole-t-elle publiquement?

Les clubs d’étudiants ont fait la promotion de la veillée auprès de centaines d’étudiants de premier cycle. Toute la classe de 2023 a reçu un e-mail de son conseil de classe. Pour éviter les violations du contrat social, les groupes d’étudiants ont affirmé qu’ils n’avaient aucun rôle dans l’organisation de l’événement. Cependant, un article publié sur Instagram par le Conseil de classe de la classe 2023 reconnaît explicitement les coprésidents de l’Association des étudiants américains asiatiques en tant qu’organisateurs.

Le 29 mars, j’ai écrit un courriel au vice-doyen des étudiants de premier cycle, Thomas Dunne, avec la preuve que des étudiants avaient servi d’organisateurs pour cet événement. J’ai souligné que, même si un étudiant niait une telle implication, le simple fait d’y assister constituait une violation du contrat social. J’ai observé que, si l’université soutient qu’un événement explicitement décrit comme une «veillée» est une exception valable au contrat social, alors les membres de l’organisation catholique de l’université devraient être exemptés des obligations contractuelles de célébrer leur veillée pascale.

La réponse de Dean Dunne a éludé mes questions. Malgré des preuves contraires, Dunne a écrit que «le rassemblement n’a pas été organisé ni enregistré par une organisation d’étudiants de premier cycle». Il a ignoré la preuve que la participation – quel que soit le rôle de l’organisation – était une violation. Il a reçu la doyenne de la vie religieuse, Alison Boden, qui a écrit plus tard que l’aumônier catholique n’avait pas demandé l’approbation d’un rassemblement. Boden a offert d’ouvrir la chapelle universitaire pour une messe de Pâques à 25 personnes. La chapelle de l’Université de Princeton peut accueillir 2 000 personnes et le New Jersey autorise actuellement l’ouverture des lieux de culte à une capacité de 50%. Plus tard, le prêtre catholique de l’université a confirmé que le doyen de la vie religieuse avait conseillé aux aumôniers de Princeton, lors d’une réunion le 10 mars, d’éviter de fournir des services sur le campus. En conséquence, il n’a pas demandé l’autorisation pour un rassemblement.

Faites une pause et réfléchissez: une semaine après la veillée antiraciste, le contrat social a été appliqué pour les services religieux. L’organisation catholique de l’Université de Princeton, l’Institut d’Aquin, n’a pas été en mesure de fournir une veillée et une messe de Pâques régulières. Il y avait une petite veillée de Pâques hors campus, modifiée conformément aux protocoles de santé publique. La congrégation a strictement imposé la distanciation sociale, séparant même physiquement les serveurs d’autel et prédéterminant les dispositions des sièges, qui étaient indiquées par du ruban adhésif sur les bancs. Nous ne nous sommes pas rassemblés autour de la bougie pascale, nous n’avons pas reçu de l’eau bénite ni soufflé nos bougies. L’organisation catholique de Princeton n’offrait pas la messe de Pâques. Les étudiants, comme les autres paroissiens, devaient se préinscrire à l’église locale. Malheureusement, de nombreux étudiants n’ont pas pu réserver de place, compte tenu d’une capacité extrêmement limitée.

Je respecte – et je défends – le droit de mes pairs de manifester et de s’exprimer librement. Je n’ai pas assisté au rassemblement et à la veillée «Stop à la haine asiatique», mais je crois comprendre que les orateurs ont offert de puissants témoignages. En tant que défenseur passionné de la cause pro-vie, je juge important de reconnaître et de pleurer les meurtres injustes. Cependant, leur manifestation était un rassemblement extrêmement important, ce que Princeton interdit explicitement pour le moment. Au 1er mars, plus de 50 étudiants avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires pour violation du contrat social. L’infraction sera notée sur leur dossier scolaire permanent. Pourquoi Princeton devrait-il excuser les violations du contrat social lorsqu’elles se produisent dans un cadre activiste? Cela révèle un double standard injuste.

De plus, de nombreux autres exemples montrent que Princeton discrimine les organisations conservatrices tout en permettant aux activités de gauche de se dérouler sans sanction. En janvier, Princeton Pro-Life a demandé la permission de maintenir sa tradition annuelle de marche, mais a offert de rester à Princeton et de renoncer à se rendre à Washington, DC. L’université ne l’a pas permis.

En février, environ 175 manifestants se sont rassemblés sur le campus pour demander à l’Université de Princeton d’étendre ses ressources COVID-19 à la communauté au sens large. Le journal étudiant a rapporté que «la manifestation était organisée par PMA, Princeton Anti-Austerity Coalition (PAAC), Unidad Latina en Acción New Jersey (ULA) et Princeton Graduate Students United (PGSU), avec le soutien de Divest Princeton. L’événement a été promu aux étudiants par e-mail; un e-mail a déclaré: «Rejoignez-nous comme nous le demandons: étendez les tests, le traçage et les vaccinations gratuits à la ville! Démocratisez les décisions liées au COVID! » Pourquoi ces manifestations ont-elles été autorisées alors que la marche pro-vie ne l’était pas?

La marche Pro-Life de Princeton aurait-elle été acceptable si elle avait été présentée comme un activisme pour la justice sociale? Après tout, les bébés afro-américains sont avortés de manière disproportionnée. Une filiale new-yorkaise de Planned Parenthood, la plus grande entreprise d’avortement du pays, a admis que l’organisation avait été fondée par un eugéniste dont les motivations étaient racistes. En outre, les féministes devraient être scandalisées par les avortements sélectifs selon le sexe, motivés par la misogynie, qui ont conduit à 30 millions d’hommes de plus que de femmes en Chine. Pendant ce temps, 63 millions de filles sont «portées disparues» en Inde. La lutte contre la pratique qui a tué des millions de minuscules filles innocentes n’est-elle pas considérée comme une justice sociale?

Pour être clair, je suis heureux que les affiliés de Princeton aient pu exprimer leurs sentiments, pleurer et, espérons-le, trouver la clôture de leur veillée antiraciste. Je souhaite seulement que les catholiques aient le même droit de réunion pour Pâques. Le problème est-il que nous «adorons» plutôt que «protestons» ou «nous engageons dans l’activisme»? Les chrétiens devraient peut-être envisager de se réunir tous les dimanches à 10 heures du matin pour protester contre le péché. Cela pourrait atteindre le seuil d’activisme de l’université.