La politique de remboursement de deux heures de Steam force le développeur d’horreur à une absence “indéfinie”

Image : L’été 58

Emika Games, le seul développeur derrière des jeux comme le récent Summer of ’58, a décidé de quitter le développement de jeux “pour une durée indéterminée” après que la politique de remboursement de deux heures de Steam ait entraîné un “nombre énorme de retours” de leur dernier titre. .

Summer of 58, sorti le mois dernier, a été bien commenté sur Steam, avec une note globale «Très positive» et de nombreux fans laissant de bons commentaires, faisant l’éloge de son atmosphère et de ses peurs. Mais en tant qu’expérience courte – elle peut être terminée en 90 minutes environ – cela a laissé le jeu vulnérable à la politique de remboursement de deux heures de Steam.

La politique, qui permet à tout utilisateur de Steam d’obtenir un remboursement complet sur un jeu s’il y a joué moins de deux heures, signifie bien ! Et si vous n’étiez qu’à 90 minutes dans Assassin’s Creed Valhalla ou Crusader Kings III, ce serait une manière parfaitement juste et pratique de traiter la question.

Pour les jeux qui peuvent être terminés en moins de temps, cependant, c’est un énorme problème. Comme nous l’avons vu en avril, lorsque Before Your Eyes s’est retrouvé dans la même situation, la politique signifie que les utilisateurs peuvent acheter un bon jeu court, en profiter puis toujours obtenir un remboursement et personne ne pose de questions, laissant les créateurs les mains vides.

Cela a laissé Emika Games sans les fonds pour continuer à travailler sur leur prochain jeu, From Day To Day, et en conséquence, ils ont publié une déclaration disant qu’ils “laissent le développement du jeu pour une durée indéterminée pour collecter [their] les pensées”.

Amis! Merci pour votre soutien! Je quitte le développement de jeux pour une durée indéterminée pour rassembler mes pensées. Le fait est que mon jeu Summer of ’58 n’atteint pas 2 heures de temps de jeu selon les normes Steam, à cet égard, un grand nombre de retours sur le jeu, même avec des critiques positives, et je ne gagne rien pour créer un nouveau Jeu. Merci beaucoup de me soutenir. Je suis très content que vous aimiez mes jeux, mais comme je n’ai pas de conditions pour faire quelque chose de nouveau, je dois faire autre chose. Je répondrai immédiatement à tous ceux qui me posent des questions sur From Day To Day, ce jeu ne verra pas le jour dans un avenir proche. A plus tard.

Tous les jeux ne doivent pas être longs ! Une courte expérience de 90 minutes est parfois exactement ce dont vous avez besoin après une dure journée de travail, et il continue de craindre que les créateurs de ce genre de jeux soient laissés pour compte par cette politique.