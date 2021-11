La politique de retour prolongée d’Apple est désormais en vigueur pour la saison des achats des Fêtes 2021

Apple a annoncé aujourd’hui que sa politique de retour prolongée est désormais en vigueur pour la saison des achats des Fêtes. La politique s’applique à la plupart des produits vendus par Apple, y compris l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch, l’Apple TV, les AirPods, le HomePod mini, etc.



Aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans certains autres pays, la plupart des articles achetés entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier 2022 :

Les articles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier 2022. Veuillez noter que toutes les autres conditions générales fournies dans la politique de vente et de remboursement de l’Apple Store en ligne sont toujours en vigueur. applicable à l’égard de ces articles achetés. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2021 sont soumis à la politique de retour standard.