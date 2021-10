La politique de sécurité économique de Fumio Kishida

A partir des discours de Kishida et Amari, le directeur général du LDP et fervent promoteur du concept de sécurité économique, on peut dégager trois piliers du concept. (Source de la photo : .)

Par Kazuto Suzuki

Fumio Kishida, qui a remporté l’élection de la direction du parti au pouvoir au Japon, le Parti libéral-démocrate (LDP), a convoqué des élections anticipées pour assurer son pouvoir. Malgré la perte de quelques sièges, le PLD a conservé sa majorité avec le partenaire de la coalition, Komeito. A moins qu’il ne commette une erreur fatale, il restera au pouvoir pendant encore deux ans, sous réserve de l’élection à la Chambre haute de la Diète.

Donc, en supposant que Kishida soit un Premier ministre de longue date, quelle sera sa politique étrangère ? Kishida a appelé le ministre des Affaires étrangères Motegi et le ministre de la Défense Kishi à rester en poste. Cela suggère qu’il poursuivra la politique étrangère et de défense des administrations Abe et Suga. Cependant, il y a une différence notable par rapport à ses prédécesseurs. C’est le nouveau poste ministériel de la Sécurité économique. Takayuki Kobayashi, un jeune homme politique formé à Harvard, a été chargé de coordonner la politique nationale pour assurer la sécurité économique du Japon.

Le concept de sécurité économique est encore ambigu. Le gouvernement définit que la sécurité économique est de garantir l’intérêt national par des moyens économiques, mais cela peut être presque toutes les activités gouvernementales. A partir des discours de Kishida et Amari, le directeur général du PLD et fervent promoteur du concept de sécurité économique, nous pouvons identifier trois piliers du concept. Premièrement, en raison de la mondialisation et de la vaste chaîne d’approvisionnement mondiale, le Japon dépend fortement d’un adversaire potentiel, la Chine. La Chine a été le plus grand partenaire commercial et, en même temps, un rival stratégique et une partie au conflit territorial. Si la situation sécuritaire à l’égard de Taïwan ou des îles Senkaku, la Chine peut utiliser le commerce comme son arme et exercer une coercition économique. La réduction de la dépendance vis-à-vis de la Chine sert assurément la sécurité économique du Japon.

Deuxièmement, le gouvernement considère la sauvegarde des infrastructures japonaises comme l’élément clé de la sécurité économique. La pénétration de produits chinois dans des infrastructures critiques peut entraîner une perturbation possible en cas de conflit avec la Chine si les produits chinois sont intégrés avec des codes cachés pour manipuler leurs opérations par le commandement de Pékin. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Japon a décidé d’interdire l’utilisation des produits Huawei pour les marchés publics.

Troisièmement, la protection des avantages technologiques japonais et le maintien des supériorités économiques dans la chaîne d’approvisionnement mondiale sont l’aspect clé de la sécurité économique. Afin d’éviter la rupture de l’approvisionnement en marchandises, le Japon doit disposer d’une capacité exceptionnelle pour produire des matériaux et des composants essentiels pour les articles stratégiques de l’économie chinoise. Si la Chine dépend des produits japonais, il lui serait difficile d’exercer une coercition économique. À cet égard, la supériorité technologique aurait un effet dissuasif sur un tel stratagème économique. En outre, il est essentiel de protéger les technologies émergentes, telles que les matériaux de pointe et la robotique, qui peuvent être utilisées pour améliorer les technologies militaires chinoises.

Pour mettre en œuvre ces trois piliers en tant que politique, le nouveau ministre de la Sécurité économique, Kobayashi, doit établir de nouvelles lois pour renforcer le filtrage des investissements entrants pour les entreprises dans des domaines technologiques critiques et améliorer sa protection de la propriété intellectuelle. De plus, Kobayashi doit identifier les articles critiques pour la sécurité économique du Japon et en revoir la chaîne d’approvisionnement. Si l’industrie japonaise dépend fortement de l’approvisionnement de la Chine, le gouvernement devra peut-être chercher d’autres fournisseurs et aider l’industrie à s’approvisionner auprès de fournisseurs beaucoup plus amicaux avec des incitations fiscales ou des subventions.

Si la mise en œuvre d’une politique de sécurité économique est importante, il est également important de se rappeler qu’il doit y avoir un équilibre entre le coût et le risque. Bien que dépendre des approvisionnements en provenance de Chine soit un risque, il serait impossible de couper la Chine de la chaîne d’approvisionnement. Amari fait souvent référence au fait que la dépendance de la fourniture de masques faciaux à la Chine était gênante dans la phase initiale de la pandémie de COVID-19. Cependant, il est presque impossible de produire des masques faciaux à bas prix et compétitifs au niveau international au Japon, étant donné le coût de production élevé. Le gouvernement devrait prendre une décision politique sur la manière d’atténuer le risque tout en dépendant de certains approvisionnements en provenance de Chine.

Enfin, le gouvernement améliore non seulement le « caractère indispensable » de l’offre mondiale, mais utilise également ce « caractère indispensable » comme un pouvoir pour façonner l’ordre international en faisant la promotion des produits et technologies japonais en tant que normes internationales et en définissant la règle internationale. Par exemple, une entreprise spatiale commerciale japonaise, Astroscale, envisage de mener des activités d’élimination des débris spatiaux. C’est le premier du genre au monde et ses activités créeront des précédents pour les opérations de rendez-vous et de proximité dans l’espace (RPO). Le gouvernement japonais établira une nouvelle réglementation pour autoriser les activités d’Astroscale et s’attend à ce que d’autres pays suivent les pratiques du gouvernement japonais et d’Astroscale. Ainsi, le Japon peut créer un précédent en utilisant sa supériorité technologique et améliorer le processus d’élaboration de règles dans l’espace.

(L’auteur enseigne à l’Université de Tokyo. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite.)

