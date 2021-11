La politique de suivi des applications d’Apple aurait coûté près de 10 milliards de dollars aux plateformes de médias sociaux

Une enquête du Financial Times a révélé que Snapchat, Facebook, Twitter et YouTube ont perdu environ 9,85 milliards de dollars de revenus à la suite des modifications apportées par Apple à ses pratiques de confidentialité. L’année dernière, Apple a annoncé la politique de transparence du suivi des applications (ATT) qui oblige les applications à demander l’autorisation de suivre les données des utilisateurs. La politique est entrée en vigueur en avril, interdisant aux applications de suivre les utilisateurs s’ils se désengagent.

Facebook a notamment critiqué cette décision avec une annonce pleine page dans les journaux, et grâce au rapport du FT, nous savons maintenant pourquoi les chefs d’entreprise étaient si frustrés. Selon le rapport, Facebook a perdu le plus d’argent « en termes absolus » par rapport à d’autres plateformes sociales en raison de sa taille massive. Pendant ce temps, Snap « s’en sort le moins bien en pourcentage de son activité », car sa publicité est principalement liée aux smartphones, ce qui est logique pour un produit qui n’a pas de version de bureau.

« Certaines des plateformes les plus impactées – mais surtout Facebook – doivent reconstruire leurs machines à partir de zéro à la suite d’ATT », a déclaré à FT le consultant adtech Eric Seufert. « Ma conviction est qu’il faut au moins un an pour construire une nouvelle infrastructure. De nouveaux outils et frameworks doivent être développés à partir de zéro et testés de manière approfondie avant d’être déployés auprès d’un grand nombre d’utilisateurs.

La nouvelle politique d’Apple obligera les plateformes sociales et autres applications à faire preuve de plus de créativité dans leur publicité. Que cela signifie se concentrer sur les appareils Android ou investir dans l’activité publicitaire d’Apple – qui a presque enfreint ses propres règles en collectant discrètement des données sur les utilisateurs de la même manière que les applications tierces l’ont fait – ils devront trouver une autre source de revenus qui ne impliquent de suivre les gens sur leurs iPhones.