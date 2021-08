La politique de transfert du Bayern Munich met-elle en péril le succès ?

Les fans du Bayern Munich sauront bien que le bureau derrière le club ne prend pas trop de risques financiers. En période de difficultés, le club est particulièrement hésitant sur les transferts et les négociations contractuelles. Pendant cette pandémie, le Bayern a été particulièrement prudent avec les transferts et les dépenses salariales. Ceux qui suivent le club sauront à quel point les négociations de contrat avec les joueurs ont été difficiles au cours de l’année écoulée.

Après la saison triple du Bayern, le monde a félicité les Bavarois pour leur bon sens financier et a été très respecté pour leur succès compte tenu du peu qu’ils dépensent pour leur équipe triple, par rapport à leurs compétitions internationales telles que Manchester City et Paris Saint-. Germain. Maintenant, les tables ont tourné.

Lors de la saison 2020/2021, le Bayern n’a pas été à la hauteur des attentes (il est difficile de suivre un triplé) et il y a eu des troubles au sein du club. Les départs de nombreuses légendes du club ainsi que de l’entraîneur Hansi Flick ont ​​commencé à changer l’opinion du public sur le club. Les fans veulent de grosses signatures, bien qu’ils aient peu d’informations sur les décisions financières que le club prend au quotidien. Ce n’est pas facile de gérer une entreprise, ce que le club est en fin de compte,

Les fans ont commencé à critiquer la politique de transfert du club car le manque de signatures aura sûrement un impact sur le succès de l’équipe. Sky Sport a demandé aux lecteurs : « Le FC Bayern est-il sur la bonne voie avec sa politique de transfert ? ». Au moment d’écrire ces lignes, 71% des lecteurs pensent qu’ils ne sont pas sur la bonne voie. L’opinion publique a tellement changé en un an seulement.

Certes, leur politique de transfert peut ne pas sembler idéale à court terme, mais elle est en place pour garantir que le Bayern ne rencontre aucun problème financier. Si le Bayern est allé jeter toutes sortes d’argent cet été et que ces transferts n’ont pas fonctionné, le club pourrait courir un risque sérieux d’endettement et faire face à une situation où il ne peut effectuer aucun transfert et doit vendre divers actifs. C’est une situation dont personne ne veut.

Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre. Quand vous regardez des clubs comme le FC Barcelone qui sont endettés, vous pouvez comprendre pourquoi le conseil d’administration est si prudent. En revanche, lorsque vous regardez le Paris Saint-Germain ou Manchester City et voyez l’argent qu’ils dépensent en ce moment, cela peut être frustrant en tant que fan lorsque votre équipe est assise. Des clubs comme Schalke ont beaucoup souffert à cause de problèmes financiers et ce serait dévastateur en tant que fan de voir cela arriver à votre club. Tout ce que nous pouvons faire en tant que fan est de nous asseoir et de faire confiance au processus.