La politique de transformation des aliments de Telangana vise à attirer des investissements de 25 000 crores de roupies et à créer 70 000 emplois

Le gouvernement de Telangana espère attirer 25 000 crores de roupies d’investissement et générer des emplois directs pour environ 70 000 personnes avec sa nouvelle politique de transformation et de conservation des aliments de l’État de Telangana, 2021.

« Nous avons atteint des niveaux élevés de production alimentaire et de productivité. L’introduction de la transformation des aliments apportera plus de rentabilité aux agriculteurs et aux entrepreneurs », a déclaré Jayesh Ranjan, secrétaire des industries de Telangana.

Il parlait à FE par téléphone depuis le CII TS-Foodbiz 2021, une conférence et une exposition internationales de deux jours qui ont débuté vendredi. CII Telangana, en association avec le gouvernement de l’État, a organisé l’événement virtuel.

Selon le gouvernement, l’État a la capacité de transformer les excédents de l’agriculture, de l’horticulture, de l’élevage, du lait et de la pêche, ce qui a été obtenu grâce à une augmentation marquée des capacités d’irrigation. L’objectif est d’implanter des unités de transformation alimentaire sur 10 000 acres d’ici 2024-25. Le gouvernement prévoit d’établir 10 zones de transformation alimentaire d’environ 500 à 1 000 acres chacune pour mettre en place les unités de transformation.

Ranjan a déclaré que 218 entrepreneurs potentiels avaient participé aux délibérations le premier jour de la conférence et s’est dit confiant que l’État pourrait bien faire dans la transformation et la valeur ajoutée du riz, des légumineuses, du curcuma et du piment.

K Bhasker Reddy, président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de Telangana, a déclaré que la mise en œuvre réussie de la politique pourrait apporter plus de revenus aux agriculteurs et ouvrir de nombreuses opportunités pour l’État.

Certains participants pensaient que le Telangana Sona Masuri a un énorme potentiel et devrait être marqué. « Si la taille du grain pouvait être augmentée avec l’aide de scientifiques, il pourrait être vendu à des tarifs plus élevés sur le marché mondial », a-t-il déclaré.

La politique appelle à la création de zones spéciales dédiées à la production et à la transformation intégrées de la viande, du poisson, des produits laitiers et de la volaille dans des zones identifiées à travers l’État, la création d’infrastructures dédiées à l’entreposage, à la logistique, à la commercialisation et à l’exportation (30 % du total zone dans les zones spéciales de transformation alimentaire – SFPZ) pour les produits agroalimentaires clés, la création de hangars plug-and-play et les infrastructures associées dans les SFPZ pour les entrepreneurs locaux, et les avantages financiers pour les entreprises à établir dans les SFPZ avec des avantages supplémentaires pour les SC, ST et minorités.

