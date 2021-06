La politique des deux enfants doit soulager les musulmans d’Assam de la pauvreté : CM Himanta Biswa Sarma

in

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré que la politique des deux enfants est le seul moyen d’éradiquer la pauvreté et l’analphabétisme parmi la minorité musulmane de l’État. Sarma a également affirmé que les organisations travaillant avec la communauté avaient bien accueilli sa proposition d’adopter de bonnes normes de planification familiale. Il a déclaré que les deux factions de l’All-Assam Minority Students Union l’avaient rencontré deux fois au cours du mois dernier et avaient ouvertement salué la politique des deux enfants.

S’adressant à la presse hier à Guwahati, le CM d’Assam a également déclaré qu’il rencontrerait plusieurs intellectuels musulmans en juillet et espérait qu’ils soutiendraient les politiques du gouvernement de l’État. Sarma a déclaré que c’était le seul moyen d’éradiquer la pauvreté et l’analphabétisme des minorités musulmanes de l’État. Il a informé qu’environ 150 intellectuels musulmans ont été invités à le rencontrer le 4 juillet.

Sarma travaillait à la mise en œuvre d’une politique des deux enfants dans l’État. La semaine dernière, il a déclaré que son gouvernement tiendrait compte des normes de population pour sélectionner les bénéficiaires des programmes gouvernementaux tels que les dispenses de prêt. Il avait également déclaré que la politique démographique avait commencé dans l’État.

Plus tôt, il avait annoncé qu’il y aurait une mise en œuvre progressive d’une politique des deux enfants dans les régimes d’aide sociale gérés par l’État et que le gouvernement NDA pourrait même introduire une nouvelle législation lors de la prochaine session budgétaire pour l’appliquer.

Sarma avait cependant déclaré que la règle ne s’appliquerait pas aux travailleurs de la communauté du thé.

L’Assam a actuellement une norme pour deux enfants ainsi que des exigences de qualifications minimales en matière d’éducation et de toilettes sanitaires fonctionnelles pour participer aux scrutins panchayat conformément à un amendement en 2018 à la loi Assam Panchayat, 1994.

