La politique des limites de piste n’a pas changé pendant la course malgré l’avertissement de Hamilton, dit Masi · .

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de changement dans la façon dont les limites de piste ont été appliquées pendant le Grand Prix de Bahreïn, suite aux affirmations de Lewis Hamilton à l’effet contraire.

Le pilote Mercedes a déclaré que le contrôle de course «avait changé d’avis» sur la façon dont la limite du circuit était définie au quatrième virage.

Les notes révisées du directeur de course publiées vendredi ont déclaré que pendant le Grand Prix de dimanche, «les limites de la piste à la sortie du virage quatre ne seront pas surveillées en ce qui concerne le temps au tour, car les limites définissant sont le gazon artificiel et le bac à gravier à cet endroit. . » Cette définition ne s’appliquait pas lors de la qualification.

Hamilton a été vu à plusieurs reprises au coin de la rue pendant la course. Red Bull a observé la ligne qu’il suivait et a conseillé à son pilote Max Verstappen de faire de même pour gagner du temps.

Cependant, l’ingénieur de course Peter Bonnington a dit plus tard à Hamilton qu’ils avaient été avertis qu’ils couraient trop souvent au virage quatre. Il a conseillé à Hamilton de recommencer à utiliser la ligne de qualification au coin:

Bonnington: Lewis, nous recevons des avertissements sur les limites de piste au virage quatre, alors ranger ça. Hamilton: Compris. Je pensais qu’il n’y avait pas de limites de piste Bonnington: Oui, copiez ça sur la piste limite Lewis mais nous recevons les messages du contrôle de course donc vous obtiendrez un drapeau noir et blanc la prochaine fois, puis cinq secondes. Soyez clair sur la règle? Bonnington: Affirmez, faisons-le comme nous le faisions en qualifications.Hamilton: J’ai fait la même chose toute la course, c’est des conneries.Bonnington: Ouais, ils deviennent juste un peu cahoteux à ce sujet à présent.

Masi a insisté sur le fait qu’il n’y avait eu aucun changement dans la façon dont les limites de piste étaient appliquées. Bien qu’il n’ait pas mentionné Hamilton par son nom, il a indiqué qu’un conducteur ne s’était pas conformé à son interprétation des règles.

Red Bull a dit à Verstappen de copier la ligne de Hamilton « Rien n’a changé du tout », a déclaré Masi. «Nous avions deux personnes qui regardaient dans cette zone à chaque voiture, à chaque tour et à peu près chaque barre de voiture faisait la bonne chose dans ce que nous attendions dans une séquence générale. Il y avait la voiture occasionnelle qui avait un petit moment et qui sortait là-bas ou quoi que ce soit, mais ce n’était pas une chose constante.

Masi a déclaré que les pilotes avaient été informés de la politique des limites de piste lorsqu’il les avait rencontrés vendredi. «Il a été mentionné très clairement lors de la réunion des pilotes et dans les notes que [track limits] ne serait pas surveillé en ce qui concerne le réglage du temps au tour [during the race], pour ainsi dire, cependant, il sera toujours surveillé conformément aux règlements sportifs, étant donné qu’un avantage durable dans l’ensemble ne doit pas être obtenu. »

Lorsque Verstappen s’est écarté au-delà des limites de la piste en dépassant Hamilton, cela a été considéré comme un avantage durable, et Masi n’a pas tardé à conseiller à l’équipe de rendre la position.

«Ce qui a été mentionné et discuté avec les pilotes lors de la réunion des pilotes, c’est que si un dépassement a lieu avec une voiture hors piste, et obtient un avantage durable, je passerai à la radio et suggérerai à l’équipe de renoncer immédiatement à cette position. . Et cela a été très clair.

«Red Bull a en fait reçu une instruction immédiatement par moi-même», a-t-il ajouté. « J’ai suggéré qu’ils renoncent à ce poste tel qu’énoncé dans les règlements sportifs, ce qu’ils ont fait. »

« Ce n’était pas pour avoir dépassé les limites de la piste », a précisé Masi. «C’était pour gagner un avantage durable en dépassant une autre voiture hors de la piste.»

Verstappen a déclaré à son équipe par la suite qu’ils auraient dû refuser de rendre le poste à Hamilton et accepter une pénalité. Masi a indiqué que s’ils l’avaient fait, une pénalité de cinq ou 10 secondes aurait été le résultat probable.

«Si l’équipe n’avait pas choisi de rendre ce poste, la question aurait été renvoyée aux stewards et il aurait été aux stewards de décider ce qu’ils jugeaient approprié dans les circonstances.

«C’est généralement une pénalité de temps qui est imposée, d’après ce que nous avons vu, il peut y en avoir cinq [seconds] ou pourrait être 10. «

