La politique détourne la science et la religion ⋆ 10z viral

L’idéologie a poussé les Américains politiquement engagés à considérer la religion comme rouge et la science comme bleue – et les deux sont le pire pour cela.

Dans un ordre social fonctionnant bien, la science et la religion seraient toutes deux considérées comme des institutions culturelles entièrement apolitiques. Mais aux États-Unis aujourd’hui, les deux ont pris le caractère de marqueurs identitaires politiques. Il semble que les attitudes déclarées des Américains envers la science et la religion nous en disent de plus en plus sur leur politique que sur leurs attitudes réelles envers la science et la religion, ce qui est en soi une preuve flagrante de notre obsession politique.

Un article récent de Carol Kuruvilla publié par le Religion News Service met en lumière les tendances fascinantes observées au fil du temps concernant la perception du public de la science et de la religion…