La politique d’immigration de Biden entrave la reprise après le tremblement de terre en Haïti

Déjà aux prises avec le coronavirus, une crise politique découlant de l’assassinat du président Jovenel Moïse le mois dernier et la violence des gangs qui en a résulté, Haïti a été frappée cette semaine par un tremblement de terre de magnitude 7,2 et une dépression tropicale, faisant près de 2 000 morts et des milliers d’autres blessés ou disparus.

Des milliers de personnes sont sans abri parce que quelque 83 000 maisons ont été détruites. L’aide internationale a été lente à arriver, retardée par les fortes pluies de la tempête tropicale Grace, et certains Haïtiens sont frustrés que leur propre gouvernement n’ait pas fait assez pour aider.

Les États-Unis ont également été de peu d’aide, l’un des contributeurs aux troubles politiques et économiques d’Haïti, qui a la capacité d’aider les Haïtiens qui tentent de fuir le pays en raison de ses trois crises les plus récentes, mais les a plutôt empêchés d’accéder à la protection auxquels bon nombre d’entre eux ont droit.

L’administration Biden a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage sur l’île et transporte du personnel médical dans les zones les plus durement touchées et procède à des évacuations. Il distribue également des fournitures indispensables, telles que de la nourriture, des kits d’hygiène et des tentes.

Mais l’administration refuse toujours les Haïtiens qui ont choisi de fuir à la lumière des récents événements. Des milliers d’Haïtiens sont toujours bloqués au Mexique en raison des politiques américaines, qui permettent actuellement aux demandeurs d’asile et autres migrants d’être refoulés sur la base de restrictions aux frontières liées à la pandémie, connues sous le nom de politique du Titre 42.

Beaucoup plus d’Haïtiens pourraient chercher à entrer : bien qu’il soit difficile d’estimer combien, le Darién Gap, une étendue dangereuse de jungle et de marécages à la frontière du Panama et de la Colombie qui a fonctionné comme un couloir de migrants, a vu plus de passages cette année – au moins 46 000 – qu’au cours des trois dernières années combinées, et la plupart de ceux qui tentent de s’y retrouver sont des Haïtiens et des Cubains.

L’administration Biden a autorisé plus de 100 000 Haïtiens arrivés aux États-Unis avant le 29 juillet 2021 à demander le statut de protection temporaire (TPS), qui est généralement proposé aux citoyens de pays victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés. Ces personnes peuvent vivre et travailler aux États-Unis sans craindre d’être expulsées.

Mais cela n’aide pas ceux qui pourraient continuer à quitter le pays en raison des retombées politiques de l’assassinat de Moïse le 7 juillet, ou maintenant, à la suite du tremblement de terre de samedi. De plus, les Haïtiens qui ont été interdits d’entrée aux États-Unis en vertu du titre 42, pour lequel les experts disent qu’il n’y a aucune justification de santé publique, semblent indéfiniment piégés au Mexique. Et les États-Unis ont continué à effectuer des vols d’expulsion d’Haïtiens malgré la tourmente.

Dans le même temps, l’administration Biden a découragé les Haïtiens, ainsi que les Cubains fuyant la récente répression de leur régime communiste contre les manifestants antigouvernementaux, d’essayer d’atteindre les États-Unis par bateau. Les responsables ont clairement indiqué que ceux qui essaieraient seront interceptés par les garde-côtes américains et ne seront pas autorisés à entrer aux États-Unis. Au lieu de cela, ils seront soit rapatriés en Haïti, soit, s’ils peuvent démontrer le besoin d’une protection humanitaire, réinstallés dans un autre pays.

« Les États-Unis ont déployé du personnel et des ressources en Haïti pour aider les survivants du tremblement de terre, une étape vitale », a déclaré Wendy Young, présidente du groupe d’aide juridique aux immigrants Kids in Need of Defence, dans un communiqué. « Que l’administration renvoie également les Haïtiens en danger serait non seulement insensé et cruel, mais cela aggraverait également les graves problèmes humanitaires que l’aide américaine tente de résoudre. »

L’administration Biden pourrait aider Haïti en repensant les politiques qui ont interdit aux Haïtiens de chercher refuge aux États-Unis. À la lumière des ravages causés par le tremblement de terre et d’autres crises récentes, les défenseurs demandent à l’administration d’étendre le TPS pour les Haïtiens, de suspendre indéfiniment les déportations et les expulsions vers le pays et de permettre aux Haïtiens à la frontière américano-mexicaine d’entrer temporairement aux États-Unis en liberté conditionnelle humanitaire. .

Ce sont tous des changements de politique réalisables grâce à une action de l’exécutif. Mais l’administration Biden doit encore les essayer, et sa réticence pourrait saper ses objectifs de politique étrangère haïtienne.

Ouvrir des voies légales aux Haïtiens pour chercher refuge aux États-Unis

L’administration Biden pourrait facilement étendre l’éligibilité au TPS pour les Haïtiens qui ont continué à arriver aux États-Unis au-delà de la date limite du 29 juillet. Il l’a déjà fait ces derniers mois, repoussant la date limite initiale du 21 mai 2021.

Au-delà d’offrir aux Haïtiens touchés par le tremblement de terre une voie vers la protection aux États-Unis, permettre aux personnes touchées par le tremblement de terre d’entrer aux États-Unis renforcerait les efforts de l’administration Biden pour aider Haïti à se relever.

Bien que l’administration ait déjà promis des millions de fonds gouvernementaux pour les secours, accorder le TPS à davantage d’Haïtiens leur donnerait la possibilité de travailler aux États-Unis et d’envoyer de l’argent à leurs familles restées chez eux, accélérant le processus de reconstruction et stimulant une économie en difficulté. Cela peut être un outil puissant pour la reconstruction : Haïti a reçu 3,1 milliards de dollars d’envois de fonds rien qu’en 2020, ce qui représente près d’un quart de son PIB, et selon certaines estimations, les États-Unis représentaient plus de 80 % de ces envois de fonds.

« Un investissement dans la diaspora haïtienne aux États-Unis est un investissement dans un Haïti stable et fort et profitera aux États-Unis », a déclaré Douglas Rivlin, porte-parole du groupe de défense des immigrants America’s Voice, dans un communiqué.

Sans ces envois de fonds, le développement économique et les infrastructures d’Haïti en souffriront, ce qui pourrait pousser davantage de personnes à migrer vers les États-Unis.

L’administration Biden pourrait également relancer un programme de libération conditionnelle pour les Haïtiens arrivant à la frontière sud et ailleurs aux États-Unis. À partir de 2014, l’administration Obama a autorisé quelque 8 000 Haïtiens à venir aux États-Unis dans le cadre de ce qu’on appelle le Programme de libération conditionnelle de réunification familiale haïtienne. Certains citoyens américains éligibles et détenteurs de cartes vertes pourraient demander une libération conditionnelle au nom des membres de leur famille en Haïti qui avaient déjà des demandes de visa en attente, mais auraient autrement dû faire face à des délais d’attente de plusieurs années.

La libération conditionnelle n’est accordée que dans les situations où le Department of Homeland Security constate qu’il existe des préoccupations humanitaires urgentes ou détermine que cela profiterait considérablement au public. Le programme a été conçu pour aider Haïti à se remettre du séisme dévastateur de 2010 qui a déplacé des centaines de milliers de personnes, en partie en augmentant les envois de fonds que les migrants haïtiens pourraient envoyer à leur famille restée au pays.

L’administration Trump a cependant mis fin au programme en 2019. Plus de 130 organisations de défense des droits humains, humanitaires, d’immigration et des droits des femmes ont soutenu la relance du programme, mais les groupes demandent également un programme de libération conditionnelle encore plus large qui s’appliquerait à tout Haïtien arrivant. à une frontière américaine.

Mettre fin aux restrictions liées à la pandémie à la frontière

Les États-Unis continuent de refuser la majorité des migrants arrivant à la frontière sud – y compris les Haïtiens – en vertu de restrictions frontalières liées à la pandémie, à l’exception des mineurs non accompagnés, de certaines familles d’Amérique centrale avec de jeunes enfants et des personnes renvoyées au Mexique pour attendre leurs audiences aux États-Unis.

En mars dernier, au début de la pandémie, le président de l’époque, Donald Trump, a invoqué le titre 42, un article de la Public Health Service Act qui permet au gouvernement américain d’empêcher temporairement les non-citoyens d’entrer aux États-Unis « lorsque cela est requis dans l’intérêt de santé publique.”

La politique a permis aux agents d’immigration américains à la frontière sud d’expulser rapidement plus d’un million migrants depuis le début de la pandémie. Bien que les scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se soient opposés à la politique au départ, arguant qu’il n’y avait aucune justification légitime de santé publique derrière, le vice-président de l’époque, Mike Pence commandé à l’agence d’y donner suite de toute façon.

De plus, les experts en santé publique ont à plusieurs reprises mentionné que les migrants peuvent être traités et admis aux États-Unis en toute sécurité. En effet, c’est se produisant déjà à petite échelle car certains migrants sont testés pour Covid-19 avec des fonds privés avant d’être autorisés à traverser la frontière.

Biden n’a pas renversé la politique, malgré le tollé des défenseurs des immigrants et des groupes humanitaires qui disent qu’elle empêche les migrants d’exercer leur droit en vertu du droit américain et international de demander l’asile.

Pourtant, le CDC a néanmoins émis un commande mise à jour disant récemment que la politique resterait en vigueur jusqu’à ce que le directeur de l’agence détermine que les migrants ne représentent plus un « danger grave pour la santé publique » en termes de propagation de Covid-19. Les responsables du Department of Homeland Security, quant à eux, ont continué d’insister sur le fait qu’ils s’en remettent simplement aux experts en santé publique du CDC en choisissant de continuer à appliquer la politique.

Mais maintenir l’ordre en place a de graves conséquences humanitaires pour les migrants pris au piège au Mexique.

Haitian Bridge Alliance, une organisation qui fournit des services aux migrants noirs à la frontière, estime que 5 000 à 10 000 Les Haïtiens sont toujours bloqués au Mexique à cause du Titre 42, et la plupart d’entre eux attendent entre 18 mois et cinq ans une chance de demander l’asile. Ils ont signalé être victimes de discrimination dans les villes frontalières mexicaines, où ils craignent les représailles de la police ou des groupes armés locaux.

« L’administration devrait veiller à ce que tous les Haïtiens et ceux qui cherchent une protection dont la vie et la sécurité sont en danger aient la possibilité de demander une protection à nos frontières et à tous les ports d’entrée aux États-Unis », a déclaré Young.

Halte aux déportations et expulsions vers Haïti

De nombreuses familles d’Amérique centrale ont été renvoyées au Mexique après avoir été expulsées à la frontière américaine. Mais de nombreuses familles haïtiennes ont été renvoyées directement dans leur pays d’origine parce que le gouvernement mexicain a refusé de les reprendre. L’administration Biden a brièvement interrompu les vols d’expulsion vers Haïti plus tôt cette année en raison de l’escalade de la violence politique. Mais les autorités ont depuis affrété des dizaines de vols d’expulsion vers Haïti, malgré le fait que beaucoup de ceux qui ont été renvoyés n’avaient aucune communauté vers laquelle retourner.

Un avion, transportant plus de 130 personnes, dont des enfants de deux ans à peine, a atterri deux jours avant le séisme, a déclaré Guerline Jozef, co-fondatrice et directrice exécutive de Haitian Bridge Alliance. Elle a déclaré qu’un déporté récent cherchant de l’aide auprès de son organisation était parti vivre avec sa sœur, le seul membre de sa famille resté en Haïti, mais cette sœur, ainsi que son mari et ses deux enfants sont morts dans le tremblement de terre.

Aucun vol d’expulsion américain n’est prévu cette semaine, mais ils pourraient reprendre à tout moment par la suite. Jozef a déclaré qu’elle souhaitait un engagement à plus long terme – pas un engagement qui ne dure que quelques jours ou semaines, ce qui n’est pas suffisant pour que les conditions sur le terrain en Haïti s’améliorent de manière significative. L’administration a déjà reconnu à quel point ces conditions sont désastreuses lorsqu’elle a annoncé qu’elle étendait partiellement son programme TPS haïtien le mois dernier.

« L’administration Biden devrait immédiatement cesser d’expulser et d’expulser les Haïtiens afin de ne pas causer de souffrances et de préjudices supplémentaires et inutiles », a déclaré Young.