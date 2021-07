La politique doit ouvrir la voie à une économie verte de l’hydrogène en Inde

Ainsi conçue, l’Inde veillerait à ce que l’accès à une technologie de rupture comme l’hydrogène vert ne soit pas restreint et que l’Inde ait joué un rôle dans l’élaboration de normes pour le stockage, le transport et l’utilisation de l’hydrogène. (Image représentative)

Par Arunabha Ghosh

Le 24 juin, Reliance Industries a annoncé son intention de construire une giga-usine pour fabriquer des électrolyseurs modulaires (haute efficacité, faible coût d’investissement), qui seraient utilisés pour produire de l’hydrogène vert. Cela fait partie de son engagement à investir 10 milliards de dollars dans de nouvelles entreprises énergétiques. En mars, Adani Enterprises a annoncé une collaboration avec le conglomérat italien Maire Tecnimont, pour développer des projets d’hydrogène vert en Inde. ACME, une autre société indienne, a commandé une usine au Rajasthan pour produire de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert avec des plans pour une plus grande installation à Oman. L’entreprise indienne se dirige vers la prochaine frontière de la transition énergétique. La politique indienne devrait soutenir avec des voies plus claires pour construire une économie verte de l’hydrogène.

Le CEEW estime que la demande d’hydrogène en Inde atteindra 1 million de tonnes d’ici 2030, une opportunité d’investissement de 44 milliards de dollars. L’AIE estime que la demande mondiale serait alors de 200 MT. L’Inde pourrait produire de l’hydrogène vert (en tirant parti de ses énergies renouvelables à faible coût) pour les marchés d’exportation. En février, le Centre a annoncé son intention de lancer une mission nationale sur l’énergie hydrogène. Cinq priorités pourraient ouvrir la voie à suivre.

Premièrement, la recherche et le développement sur l’hydrogène vert nécessiteront des collaborations. Alors que des dizaines de pays ont annoncé des programmes hydrogène, la plupart des recherches sont concentrées dans les économies avancées. L’Asie, qui sera la plus demandée, est peu présente dans les partenariats de recherche liés à l’hydrogène. Individuellement, les pays auront du mal à faire baisser les prix des électrolyseurs (qui convertissent l’eau en hydrogène, en utilisant de l’électricité renouvelable).

La mise en commun des ressources peut accélérer le processus et tester les technologies sur les marchés qui stimuleront la demande. L’Inde devrait envisager de parrainer une Alliance mondiale de l’hydrogène vert, avec d’autres pays leaders de l’hydrogène, en tant que réseau multi-pays et multi-institutionnel pour évaluer, développer et concevoir des technologies de l’hydrogène vert abordables qui peuvent être déployées à grande échelle. L’alliance peut s’appuyer sur les plateformes existantes en : augmentant la transparence sur la recherche sur l’hydrogène vert, en évaluant périodiquement les technologies, en mettant en commun les ressources entre les pays/entreprises, en concevant des DPI qui facilitent le co-développement technologique et en définissant des normes et des protocoles de sécurité. Ainsi conçue, l’Inde veillerait à ce que l’accès à une technologie de rupture comme l’hydrogène vert ne soit pas restreint et que l’Inde ait joué un rôle dans l’élaboration de normes pour le stockage, le transport et l’utilisation de l’hydrogène.

Deuxièmement, la production d’hydrogène vert aurait besoin de priorités stratégiques. La membrane échangeuse de protons représente environ 25 % des coûts totaux de l’électrolyseur. DuPont détient la propriété intellectuelle exclusive sur la technologie membranaire. Le développement de membranes alternatives devrait être prioritaire pour réduire les coûts et la fabrication en Inde. Les minéraux critiques sont un autre défi. Les électrolyseurs utilisent de l’iridium, un sous-produit du platine, qui à son tour est principalement utilisé dans les véhicules conventionnels. Alors que la demande automobile se déplace vers les véhicules électriques, il y aura une offre excédentaire de platine si l’iridium doit être produit pour les électrolyseurs. Des recherches sont donc nécessaires pour trouver des matériaux alternatifs. L’industrie devrait également collaborer avec les laboratoires DRDO, BARC et CSIR, qui développent des technologies d’électrolyseurs et de piles à combustible.

Troisièmement, la politique doit encourager les secteurs d’utilisation finale à utiliser l’hydrogène vert. Les installations en amont (approvisionnement en minéraux critiques, production d’électrolyseurs, approvisionnement en hydrogène) auraient des difficultés si les secteurs d’utilisation finale en aval ne signalaient pas une demande suffisante. Certains secteurs peuvent commencer par des mandats de mélange pour les dérivés de l’hydrogène vert, tels que le carburant marin et aviation. L’ammoniac vert promet un grand marché en Asie et pour le transport maritime. Les coûts indiens de l’ammoniac vert pourraient atteindre l’équilibre avec l’ammoniac conventionnel d’ici 2030. Cela permettrait d’économiser les subventions sur le gaz naturel importé pour les engrais.

Actuellement, les coûts de fabrication de l’acier à partir d’hydrogène vert (en remplacement du charbon) sont trop élevés. Le CEEW estime que le mélange de petites quantités (7 à 17 %) d’hydrogène gris pourrait réduire considérablement les coûts et amener l’acier vert sur un pied d’égalité avec la voie des hauts fourneaux d’ici 2030. Des normes pour l’empreinte carbone de l’acier émergeront probablement dans les économies avancées, à commencer par l’UE taxe carbone aux frontières. Il est logique que l’Inde rende l’industrie sidérurgique « prête pour l’hydrogène » en installant des fours à cuve, qui peuvent mélanger différentes parts d’hydrogène vert avec du gaz naturel ou du charbon gazéifié. Cela pourrait introduire de l’hydrogène vert à un stade plus précoce, réduire l’empreinte carbone et ouvrir la voie à la fabrication d’acier vert à mesure que les coûts atteignent progressivement la parité.

Quatrièmement, un écosystème politique favorable est nécessaire. L’utilisation croissante des achats d’électricité en libre accès garantirait un approvisionnement en électricité renouvelable 24 heures sur 24 pour les électrolyseurs. Cela permettrait également d’utiliser l’énergie renouvelable distribuée pour produire de l’hydrogène avec une empreinte carbone plus faible qu’avec une énergie à base de charbon. Les chaudières, les fours et les fours (à ciment, à éponge de fer) des industries lourdes devraient être modernisés pour absorber divers mélanges d’hydrogène et de gaz naturel. Le transport de l’hydrogène par la route coûte cher. Idéalement, une production distribuée via des électrolyseurs modulaires réduirait les coûts. Les pipelines sont une autre option mais ont du sens avec des volumes élevés. L’infrastructure du gazoduc (15 000 km en cours de construction contre 17 000 km existants) n’est pas résistante à la corrosion pour transporter l’hydrogène.

Mais des pipelines en plastique renforcé de fibres ou en acier de qualité supérieure pourraient être installés et les plus anciens pourraient être revêtus pour résister à la corrosion. L’Inde doit évaluer si l’extension de la durée de vie des pipelines de cette manière pourrait justifier le coût supplémentaire.

Cinquièmement, un financement mixte serait nécessaire. Alors que le secteur privé se montre disposé à construire des installations de fabrication, les fonds publics doivent financer les investissements en R&D et les projets pilotes. Cela souligne à nouveau la nécessité d’une plate-forme collaborative pour lier l’Inde et d’autres économies vertes de l’hydrogène.

L’hydrogène vert change la donne pour le stockage d’énergie, le transport de marchandises à longue distance et les industries lourdes. Mais son évolution n’est pas acquise. L’Inde doit lui donner un sérieux coup ou risquer d’être à nouveau laissée pour compte dans le froid technologique.

PDG, Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau

Twitter : @GhoshArunabha @CEEWINdia

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.