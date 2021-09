La politique d’opportunisme au Cachemire doit cesser

Mehbooba a également salué la prise de contrôle sanglante de l’Afghanistan par les talibans et est même allé jusqu’à menacer le centre en supplantant le modèle afghan sur J&K en disant que si les gens de J&K « perdent patience, vous ne resterez pas — vous le ferez (aussi ) disparaissent ». (fichier image)

Par Farooq Wani

À J&K, plutôt que de se concentrer sur le bien-être du peuple, le Peoples Democratic Party (PDP) et la National Conference (NC), la politique de ces deux principaux partis politiques tournait autour de l’article 370 de la constitution indienne qui accordait un « statut spécial » à J&K. . Par conséquent, une fois que cet article a été abrogé et que l’ancien État du J&K s’est divisé en territoires de l’union du J&K et du Ladakh, ces partis politiques ont perdu une grande partie de leur pertinence ainsi que le soutien du public lorsque les gens ont réalisé qu’ils étaient exploités émotionnellement. Les deux parties ont reproché au centre d’avoir dilué l’article 370, mais le fait est qu’elles étaient elles-mêmes partie à tout amendement et modification au même

Le fondateur du PDP, feu Mufti Mohmmad Syed, était un pilier du Congrès influent, et ainsi, tout changement dans les dispositions constitutionnelles qui est entré en vigueur sous le régime du Premier ministre d’alors et du ministre en chef GM Sadiq est arrivé sous le nez de Syed. Ainsi, si PDP estime que le statut de J&K a été bricolé au fil des ans, alors le fondateur de PDP ne peut se dispenser de ne pas s’y être opposé. En fait, en permettant que la même chose se produise, il est devenu partie à ce qu’il s’est ensuite plaint d’avoir commis de graves actes répréhensibles.

De même, le NC est également célèbre pour sa position changeante. Alors que son fondateur Cheikh Mohmmad Abdullah a fermement soutenu « Illhaq » (adhésion à l’Union de l’Inde) au départ, il a changé de cap en 1953 en donnant le slogan de « plébiscite », qui s’est avéré creux. En 1975, il signe un accord avec Indira Gandhi juste pour faciliter son retour en politique. Une fois, il a même dit que l’article 370 n’est pas un « Livre divin » qui ne peut être modifié !

Alors que la vieille garde du NC et du PDP n’est plus là, la politique de l’opportunisme que les deux défenseurs perdurent et leur progéniture continue de faire des déclarations irresponsables presque quotidiennement pour rester pertinente dans la politique J&K et pour accumuler un soutien de masse. Leur niveau de désespoir est tel qu’ils ont même manifesté leur soutien à la prise de contrôle forcée de l’Afghanistan par les talibans. Alors que l’ancien ministre en chef de J&K, Farooq Abdullah, a déclaré qu’il pensait que les talibans « assureraient une bonne gouvernance » conformément aux « principes islamiques », l’ex-ministre en chef de J&K, Mme Mehbooba Mufti, a fait un pas en avant en déclarant que les talibans devraient gouverner l’Afghanistan conformément à la « vraie charia ‘ loi!

Que le centre commente l’Afghanistan a du sens, mais qu’Abdullah ou Mehbooba le fassent alors qu’ils ne sont « personnes » dans le régime J&K aujourd’hui, c’est risible. Il en va de même du conseil de Farooq Abdullah aux talibans : « Ils devraient essayer de développer des relations amicales avec chaque pays » et qu’« Ils devraient veiller à protéger les droits humains de leurs citoyens. Cependant, son fils Omar Abdullah, qui a lui-même été ministre en chef de J&K, prend le gâteau en demandant au Centre de clarifier sa position sur les talibans, et si New Delhi le considère comme une organisation terroriste ou non. Pourrait-il y avoir un exemple plus effronté d’hypocrisie ?

Mehbooba a également salué la prise de contrôle sanglante de l’Afghanistan par les talibans et est même allé jusqu’à menacer le centre en supplantant le modèle afghan sur J&K en disant que si les gens de J&K « perdent patience, vous ne resterez pas — vous le ferez (aussi ) disparaissent ». Venant de quelqu’un qui a occupé le poste extrêmement responsable de ministre en chef de J&K, cette déclaration pathétique est condamnable. Étant donné que la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans n’a aucun rapport avec J&K et son peuple, il est intrigant de savoir pourquoi Mehbooba a fait une comparaison aussi juvénile et lui a tiré dessus.

Si le PDP et le NC sont vraiment préoccupés par ce qui se passe en Afghanistan et s’inquiètent des mauvais traitements infligés à ses citoyens, en particulier les femmes, par l’interprétation alambiquée des talibans de la « charia », alors pourquoi Abdullah et Mehbooba ne disent-ils pas un mot contre le autoritaire du régime taliban envers les femmes. N’ont-ils pas vu des manifestantes afghanes pacifiques se faire brutaliser et même tirer dessus par des hommes de main talibans ?

Étonnamment, alors que PDP et NC ont sauté dans le bourbier afghan sans y réfléchir à deux fois, une section de Hurriyat a adopté une vision plus mature. Le leader des Hurriyat, le Dr GM Hubbi, a déclaré à l’auteur qu’une politique d'”attente et de surveillance” est idéale car elle permet d’observer comment les choses évoluent en Afghanistan. Selon lui, si les factions radicales et radicales au sein des talibans arrivent au pouvoir, ou ont leur mot à dire dans la gouvernance, alors en plus du peuple afghan, le Pakistan devra également faire face à la colère des talibans.

Hubbi estime également que la question de l’entrée des talibans au Cachemire est inutilement médiatisée et doit être maîtrisée car elle génère un sentiment d’insécurité parmi la population. Le haut dirigeant Hurriyat soutient que le monde devra accepter la réalité des talibans qui gouvernent l’Afghanistan et qu’en tant que telle, l’Inde ne devrait pas hésiter à parler à Kaboul, ajoutant que « je pense qu’ouvrir des canaux de dialogue avec les talibans est absolument essentiel à l’heure actuelle. moment parce que seul un règlement politique négocié dirigé par les Afghans peut assurer la paix régionale ».

Il est temps que le PDP et le NC cessent de faire de la petite politique et de tromper les gens de J&K en publiant des déclarations déroutantes. Les Abdullahs doivent comprendre que tout en garantissant les intérêts nationaux, le gouvernement peut être amené à traiter avec le diable lui-même et qu’il doit se limiter à sa propre sphère d’influence. De même, Mehbooba doit se rendre compte que depuis le Cachemire est l’incarnation du pluralisme et de la tolérance religieuse et qu’en tant que tel, il n’y a pas de place pour la « charia ».

Tous les groupes fondamentalistes, qu’il s’agisse des talibans, d’Al Qaida ou de l’EIIL, ont leur propre interprétation de la « charia » et donc l’espoir de Mehbooba que les talibans pratiquent la « vraie charia » n’a aucun sens. Enfin, elle devrait se rendre compte que si la version talibane de la « charia » arrive un jour au Cachemire, alors ce sera elle qui sera confinée chez elle et exclue de la politique !

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé, analyste politique et chroniqueur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.