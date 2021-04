La politique du célèbre trompettiste sud-africain

Hugh Masekela est un géant de la musique sud-africaine, avec une légende plus que méritée grâce à des décennies de créativité, de plaidoyer ouvert et d’activisme. Le style distinctif du musicien et sa grande croisade contre l’apartheid en ont fait à la fois une icône musicale mondiale et un pilier de la culture sud-africaine. En grandissant, le trompettiste voulait «simplement» devenir une star du bebop. Ce qu’il est devenu est un titan de l’art et une voix pour le peuple.

À un jeune âge, Masekela a appris le piano et a montré une affinité pour le chant. Mais alors qu’il était étudiant à l’école sud-africaine de Saint-Martin, Hugh a rencontré l’activiste anti-apartheid Trevor Huddleston, qui a marqué sa vie à jamais en offrant au jeune musicien sa première trompette (de Louis Armstrong, rien de moins). Masekela a commencé à apprendre lui-même à jouer, avec les leçons de l’oncle Sauda, ​​le chef de la fanfare municipale autochtone de Johannesburg, à la demande du révérend Huddleston. Peu de temps après, l’adolescent prodige et quelques autres formèrent le «Huddleston Jazz Band» et jouèrent pour le concert d’adieu de leur homonyme en 1955, lorsque la croisade vocale du prêtre contre l’apartheid conduisit à sa déportation en Angleterre.

La politique de Huddleston a formé le fondement de ce que Masekela allait devenir, et son expulsion d’Afrique du Sud a provoqué la fermeture de l’école de Masekela, le laissant libre de commencer sa carrière de touriste. Le trompettiste rejoindra la revue de jazz et le spectacle de variétés d’Alfred Herbert en 1959 avant de passer à la comédie musicale de jazz emblématique King Kong, où il rencontrerait sa future épouse, Miriam Makeba. Aux côtés du pianiste Abdullah Ibrahim et du tromboniste Jonas Gwangwa, Masekela a également connu un passage dans les épîtres de jazz, qui a enregistré le premier album de jazz entièrement noir de l’histoire de l’Afrique du Sud.

Hugh Masekela, étoile internationale

Après le massacre de Sharpeville en 1960, Masekela faisait partie de ceux qui se sont retrouvés exilés d’Afrique du Sud et ont d’abord déménagé à Londres. Il a étudié en Angleterre, puis – avec l’aide du chanteur, acteur et activiste Harry Belafonte, qui était actif dans le mouvement anti-apartheid et servant de patron aux artistes sud-africains exilés venus en Amérique – il a atterri aux États-Unis au Manhattan. École de musique. Masekela aspirait à suivre les grands du bebop que New York avait encouragés. Enregistrement pour une série d’étiquettes dont Mercury et Verve, La carrière de Masekela a été pleinement mise au point – mais son déménagement à Los Angeles a changé sa visibilité sur une autre vitesse. Une fois à Los Angeles, Masekela a collaboré avec les stars du folk rock The Byrds, a marqué un hit pop avec sa reprise de 1967 de «Up, Up and Away» de The 5th Dimension de son album Hugh Masekela Is Alive et Well At the Whiskey, et est apparu au Festival pop de Monterey.

L’année suivante se révélera être une année charnière pour Masekela. Son single effervescent «Grazing In the Grass» a atteint la première place du Billboard en mai 1968, alors qu’il se vendait à quatre millions d’exemplaires. Un voyage en Zambie a servi de catalyseur créatif, informant davantage le prisme culturel de sa musique à l’avenir. Pendant qu’il était en Zambie, Hugh a renoué avec un Todd Matshikiza en détérioration, le compositeur de King Kong. Le fait d’être témoin des derniers jours de Matshikiza en tant qu’exil en Zambie a encore galvanisé Masekela contre l’apartheid sud-africain et l’oppression à travers l’Afrique.

«Exilé de son pays de naissance, [Matshikiza] attendait de mourir dans un pays étranger, loin de ses amis », se souvient Masekela dans son autobiographie, Still Grazing: The Journey Of Hugh Masekela. «Une fois de plus, j’étais rempli de mépris pour le gouvernement de l’apartheid. C’était révoltant que des talents aussi grands que Todd aient dû quitter l’Afrique du Sud et lutter pour se faire reconnaître à l’étranger alors qu’ils venaient d’un environnement qui leur aurait donné la gloire et la bonne vie qu’ils méritaient.

Un an plus tard, Hugh a publié Masekela, le travail le plus politiquement thématique qu’il ait réalisé jusqu’à présent. «C’était l’époque des droits civiques, du Vietnam, du pouvoir noir», écrit-il dans Still Grazing. «J’ai utilisé le temps comme levier pour crier sur l’Afrique du Sud. Ma première chanson vraiment en colère a été «Coincidence» sur un album live de 1967. Je suis juste devenu fou à cette époque, fou et philosophique et idéaliste sans plans…. Chez Uni [Records], ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi nous avons fait l’album militant Masekela. Ils voulaient que nous changions certains des titres, comme «Riot». Nous venons de vous dire f – k toi.

Un focus sur l’Afrique

La production du début des années 70 de Masekela a tracé la ligne entre les styles noirs américains contemporains et les sons de l’Afrique du Sud. Il a formé Hugh Masekela and the Union Of South Africa avec Jonas Gwangwa et Caiphus Semenya et a sorti l’album acclamé du même nom en 1971, suivi par le poignant intitulé Home Is Where the Music Is en 1972. Il travaillerait avec Fela Kuti et camerounaise. star Manu DiBango en 1972, et a tourné avec Hedzoleh Soundz au Ghana, et OJAH peu de temps après. Masekela avait déjà co-fondé Chisa Records avec le producteur Stewart Levine à la fin des années 60. Le nom du label a été inspiré par un groupe de danse de Benoni (les Chisa Ramblers) et fonctionnerait comme label, agence de promotion et, lors du lancement de Chisa International en 2006, artiste et gestion d’événements. Après avoir voyagé à travers l’Afrique avec Kuti en 1972, Masekela est retourné à New York avec un accent sur le maintien et le maintien de l’héritage de la visibilité de la musique africaine en Amérique du Nord.

En 1974, il a combiné la musique sud-africaine et noire américaine d’une manière inédite avec le Zaïre 74 Festival, un événement musical live de trois nuits produit avec Stewart Levine, destiné à être un précurseur du célèbre «Rumble In Le combat dans la jungle entre Muhammad Ali et George Foreman en 1974. Malgré le report du match d’Ali Foreman d’un mois en raison d’une blessure, le festival se déroule comme prévu, avec des notables comme Miriam Makeba, les légendes congolaises Tabu Ley Rochereau et Franco; aux côtés de l’icône afro-cubaine Celia Cruz et des superstars américaines comme James Brown, Les fileurs, et BB King; c’était le plus grand concert que le public africain avait vu et mis en relation des artistes noirs et des fans de toute la diaspora dans un moment culturel transcendant. Il a positionné Masekela comme un ambassadeur musical africain pour le monde et une figure internationale de premier plan dans la lutte contre l’apartheid.

La propre musique de Masekela est devenue plus résolument et résolument politique. Il rédigera «Soweto Blues» en 1976, une complainte pour le massacre qui a suivi les soulèvements scolaires à la suite du décret du gouvernement de l’apartheid voulant que l’afrikaans devienne la langue d’enseignement dans les écoles. Miriam Makeba, une militante elle-même connue à cette époque sous le nom de «Mother Africa», a sorti la chanson en 1977, et elle a persisté comme l’une des pièces les plus célèbres de Masekela et une chanson de protestation classique.

La fin de l’apartheid

Au milieu des années 1980, l’apartheid était devenu un problème majeur pour les notables aux États-Unis, et Masekela avait beaucoup fait pour sensibiliser le public au régime oppressif qui l’avait éloigné de l’Afrique du Sud pendant des décennies. Il a écrit l’hymne célèbre «Ramenez-le à la maison (Nelson Mandela)» après avoir reçu une carte d’anniversaire du prisonnier politique qui a été sorti clandestinement de prison.

En 1986, le chanteur Paul Simon a brisé le boycott culturel anti-apartheid et approuvé par l’ONU de l’Afrique du Sud pour collaborer avec des musiciens sud-africains pour son album à succès Graceland. Masekela a soutenu la décision et a suggéré à Simon une tournée avec des musiciens sud-africains, dont lui-même, Makeba et Ladysmith Black Mambazo. «La musique sud-africaine a été dans les limbes à cause de l’apartheid», a-t-il déclaré au Guardian en 2012. «L’exil et les lois nous ont séparés et ont causé un manque de croissance. Si nous avions été libres et ensemble toutes ces années, qui sait ce que nous aurions pu faire?

Masekela ne reviendra pas en Afrique du Sud avant sa conversion en un État démocratique lors de la libération de Nelson Mandela en 1990. Le musicien légendaire a été nommé directeur adjoint du Conseil des arts du spectacle en Afrique du Sud au début des années 1990. Même si les temps ont changé et que l’apartheid est mort, Masekela n’a jamais hésité dans son engagement envers les peuples opprimés ou son amour pour l’Afrique du Sud. Et il n’a jamais laissé personne oublier le travail à accomplir. Il ne croyait pas nécessairement que le changement était arrivé à cause de l’éthique, mais a soutenu que c’était dû à l’économie. En 2010, il a déclaré à Marcus O’Dair de Jazzwise: «L’Afrique du Sud pendant l’apartheid est arrivée à un stade où elle ne pouvait faire des affaires nulle part dans le monde. Ainsi, la communauté industrielle internationale, qui faisait des affaires là-bas, vient de dire au gouvernement sud-africain: «Désolé, nous ne pouvons plus être vos partenaires dans le racisme, nous devons changer. Et bon, nous gagnerons plus d’argent ».»

C’est une analyse incisive, ancrée dans une vie d’activisme. Parfois, les bons changements peuvent être apportés pour ce qui semble être les mauvaises raisons. Ce compromis est impossible à mesurer. Il en va de même pour l’héritage de Masekela en tant que figure musicale et culturelle. Il a annoncé l’Afrique du Sud à un monde qui n’y avait pas prêté attention et, ce faisant, a mis en lumière non seulement un riche héritage musical et un foyer créatif; il a également fait affronter le monde à la laideur d’un système raciste. Alors même que son étoile montait à travers le monde, son cœur et sa concentration étaient toujours liés à la libération de sa patrie.

