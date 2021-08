La politique du Pérou : a un long chemin à parcourir pour résoudre ses problèmes

Alors qu’il est facile de croire qu’un politicien indigène de centre-gauche se traduirait par une acceptation générale ; Le Pérou a prouvé que cela peut être pour le moins délicat.

Dr Aparaajita Pandey

Le Pérou se trouve à un précipice intéressant. Alors que le pays s’apprêtait récemment à célébrer le bicentenaire de son indépendance, les célébrations ne se sont pas déroulées comme beaucoup l’auraient imaginé. Les manifestations à Lima contre le président péruvien Pedro Castillo étaient emblématiques d’une population péruvienne qui ne cherchait plus à faire la fête.

Le climat autour de Castillo pendant sa campagne électorale, puis après sa victoire et sa prestation de serment en tant que président, était un climat de turbulence et d’incertitude. Beaucoup ont estimé que cette élection au Pérou était historique et un tournant pour le pays à plus d’un titre ; cependant, les récentes manifestations montrent que Castillo a encore un long chemin à parcourir avant que sa présidence puisse être considérée comme stable.

Au fur et à mesure que Castillo gravissait les échelons des cercles politiques, deux types de personnes ont émergé ; ceux qui l’ont soutenu pour être un campesino ou un agriculteur et un professeur d’école, et un homme indigène qui était de centre gauche et a fait des déclarations sporadiques mais audacieuses comme, il expulserait les immigrants se livrant à des activités criminelles. Ceux qui étaient contre lui le méprisaient pour les mêmes raisons ; lui étant relativement inconnu, n’étant pas issu des rangs politiques de Lima, et étant de centre-gauche.

Alors qu’à première vue, il semble que les gens étaient assez divisés dans cette dichotomie, il est important de noter que Castillo était relativement inconnu non seulement du fait qu’il n’était pas un politicien de la capitale, mais aussi de son plan pour l’avenir du Pérou en tant que président. Castillo a déclaré “pas de pauvres dans un pays riche” et bien qu’il ne soit pas président depuis très longtemps, il n’a pas encore dévoilé un plan économique solide pour lutter contre la contraction de l’économie. Castillo avait également annoncé qu’il fournirait gratuitement des vaccins Covid-19 à tous les Péruviens, mais aucune augmentation du taux de vaccination n’a été enregistrée depuis sa prise de fonction et jusqu’à la semaine dernière, seuls 18 % du pays avaient été vaccinés.

Les problèmes pour Castillo sont nombreux. Il a pris le contrôle d’un pays qui a beaucoup souffert à cause de la pandémie de Covid-19 et personne ne peut s’attendre à ce qu’il trouve des solutions immédiates à une pandémie mondiale, les gens sont fatigués et n’ont montré aucune foi particulière dans leur politique. L’économie du Pérou a également besoin d’une impulsion majeure pour prospérer à nouveau. Ce ne sont pas les seuls problèmes auxquels Castillo a dû faire face, il y avait et il y a une opposition puissante qui a réussi à créer une aura de flou politique autour de Castillo et de sa présidence. Alors que l’élection présidentielle péruvienne a été jugée libre et équitable par l’Organisation des États américains (OEA), Keiko Fujimori, la fille d’Alberto Fujimori, a affirmé qu’il y avait eu une fraude électorale généralisée. Ces réclamations n’ont pas été aidées par le fait qu’il y avait une marge très étroite entre Castillo et Fujimori de quarante-quatre mille voix.

Depuis que Castillo est devenu président, il a été considéré comme un maillon dans la plus grande chaîne d’événements dans la région qui pointent vers une politique progressiste par certains. Une présidente indigène en Bolivie, une professeure mapuche qui a été nommée femme responsable de la refonte de la constitution chilienne, de la légalisation des avortements en Argentine, tout cela est vu et considéré comme emblématique de la politique progressiste que les peuples latino-américains ont commencée demander. Alors qu’il est facile de croire qu’un politicien indigène de centre-gauche se traduirait par une acceptation générale ; Le Pérou a prouvé que cela peut être pour le moins délicat.

Les récentes manifestations contre le régime Castillo sont le résultat de la nomination par Pedro Castillo de Guido Bellido au poste de Premier ministre. Bellido est un homme politique d’extrême gauche qui a ouvertement montré son soutien au Sentier lumineux, un groupe rebelle armé péruvien qui a fait un grand nombre de morts dans le pays dans les années 1980 et 1990. La nomination n’a pas seulement stimulé une chaîne d’événements dévastateurs sur le marché boursier péruvien, elle a surtout mis la peur dans l’esprit du grand public et des investisseurs. La nomination d’un nouveau Premier ministre largement reconnu comme un homme politique extrémiste sympathisant avec les agresseurs n’a pas inspiré la confiance de la population.

Il n’y a pas si longtemps, les électeurs péruviens avaient le choix entre une dizaine de candidats lors des premiers tours des élections présidentielles. Aucun des candidats n’était particulièrement populaire et lorsque les électeurs péruviens ont fait confiance à Castillo, ils espéraient un président qui les soulagerait de leurs difficultés économiques, mais la nomination de Bellido a brisé cette foi et le peuple est descendu dans la rue.

Le Pérou a encore un long chemin à parcourir pour résoudre ses problèmes, mais avant tout, la politique du pays doit regagner la foi de son peuple.

(L’auteur est professeur adjoint au Département des politiques publiques et détient un doctorat en études latino-américaines du Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

