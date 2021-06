La politique énergétique de Biden n’est qu’un nouvel accord vert dangereux et coûteux ⋆ 10z viral

Dans cet épisode de « The Federalist Radio Hour », Samantha Dravis, vice-présidente principale de Clout Public Affairs et membre invitée de l’Independent Women’s Forum, se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de l’approche de l’administration Biden en matière d’énergie et des raisons pour lesquelles les conversations sur le changement climatique et d’autres politiques environnementales sont si difficiles à avoir.

“C’est un changement assez radical par rapport à la dernière administration où nous avions une politique énergétique de domination énergétique, d’indépendance énergétique, de sécurité énergétique et le président Trump a présidé cette époque … pour libérer la croissance par la déréglementation”, a déclaré Dravis. “Nous sommes à une époque très différente et travaillons maintenant avec un président qui doit annuler des pipelines et s’éloigner de l’utilisation de combustibles fossiles et restructurer notre économie autour de l’éolien et du solaire, ce qui est très dangereux et cela va être très coûteux.”

Les conversations sur l’énergie, a déclaré Dravis, doivent avoir lieu, mais le climat politique actuel ne le permet généralement pas.

“Je n’ai pas toutes les réponses à ces questions et j’aimerais avoir un débat honnête et une discussion honnête, mais comme tant d’autres problèmes, cela dégénère en attaques ad hominem”, a déclaré Dravis. « Vous êtes soit pro-environnement, soit anti-environnement, et si vous n’êtes pas d’accord avec tout ce qu’ils disent, alors je suppose que vous êtes contre la science et un négateur du changement climatique, et cela dépend simplement. Le débat est vraiment dévolu.

https://mp3.ricochet.com/2021/06/vendredi.mp3

