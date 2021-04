La politique étrangère de Biden n’est pas la même que celle de Trump

Il y a un argument de plus en plus répandu, venant principalement de la gauche, selon lequel la politique étrangère du président Joe Biden est essentiellement la même que celle de l’ancien président Donald Trump.

C’est quelque chose comme ça: deux mois après le début de son administration, Biden poursuit bon nombre des mêmes objectifs que son prédécesseur. Bien sûr, le ton a changé – à savoir, parler de reconstruction d’alliances et de défense de la démocratie et des droits de l’homme – mais l’essentiel reste le même.

Par exemple, Biden a adopté une position contradictoire envers la Chine et la Russie; vendu des milliards d’armes à un dictateur en Égypte; a maintenu en place les sanctions économiques que Trump a imposées à l’Iran et à la Cour pénale internationale (CPI); a refusé de sanctionner le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour son rôle dans l’ordonnance de meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi; et il est peu probable de réduire considérablement le budget du Pentagone.

En effet, ils soutiennent que la politique étrangère américaine en ce moment est celle de Trump avec des caractéristiques bidenesques.

Cette critique vient d’un petit mais vocal choeur d’analystes, d’activistes et de commentateurs renommés comme Noam Chomsky. Stephen Miles, directeur exécutif du groupe progressiste de politique étrangère Win Without War, a récemment déclaré à Politico: «Il y a cette peur d’être attaqué sur le droit de ne pas être assez dur envers la Chine ou l’Iran ou d’autres questions. Le problème, ajoute-t-il, c’est qu ‘«il ne semble pas y avoir autant d’inquiétude concernant l’écrasante majorité du Parti démocrate».

C’est un cas provocateur, mais ce n’est pas très convaincant. Bien qu’il existe des similitudes entre les deux présidents, Biden et Trump ont des politiques étrangères extrêmement différentes. Toute affirmation selon laquelle ils sont identiques est au mieux incomplète.

Le cas de la politique étrangère de Biden est identique à celui de Trump, brièvement expliqué

En décembre, j’ai écrit une histoire sur la façon dont Biden voulait que les États-Unis poursuivent une politique étrangère traditionnelle d’après la Seconde Guerre mondiale pour défendre «l’ordre international libéral» – essentiellement les règles et les normes diplomatiques et économiques qui régissent le monde. Alors que Biden formait une équipe pour faire exactement cela, les progressistes que j’ai interviewés ne pouvaient masquer leur mécontentement.

«Les Américains sont à la recherche d’un changement complet et fondamental de la politique étrangère américaine», m’avait alors confié Yasmine Taeb, chercheur principal au Centre progressiste pour la politique internationale qui dirige la critique de la gauche sur l’équipe de Biden. «J’espère qu’ils reconnaissent que la grande majorité du peuple américain a rejeté la politique étrangère de l’establishment et la trajectoire que nous suivons depuis des décennies.

Donald Trump donne un signe de pouce levé à travers la vitre de sa voiture.James Devaney / GC Images

Maintenant, Taeb et d’autres disent essentiellement: « Je vous l’ai dit. » Ils soutiennent que deux mois après le début de la présidence de Biden, il est clair qu’un «changement complet et fondamental de la politique étrangère américaine» ne s’est pas encore produit. Ce que les Américains ont obtenu à la place, c’est une politique étrangère Biden qui fait écho à plus que les critiques progressistes de Trump.

Prenez Biden en vendant 200 millions de dollars de missiles à l’Égypte, un pays dirigé par un dictateur qui a régulièrement violé les droits de l’homme, emprisonnant des milliers de dissidents politiques et en tuant des centaines d’autres. Les détracteurs de Biden comparent cela à la décision de Trump de vendre 8 milliards de dollars d’armes à l’Arabie saoudite, même après que le prince héritier Mohammed ben Salmane a ordonné le meurtre en 2018 du résident américain Jamal Khashoggi.

Ils soulignent également que l’équipe de Biden n’a pas levé les sanctions que l’administration Trump a imposées à la CPI. Trump a pris cette mesure parce que la CPI envisageait d’ouvrir deux enquêtes: une sur des crimes de guerre présumés commis par les troupes américaines pendant la guerre en Afghanistan, et une sur des crimes de guerre présumés commis par des Israéliens et des Palestiniens pendant la guerre de Gaza en 2014; le tribunal envisage également de déterminer si les colonies israéliennes en Cisjordanie constituent un crime de guerre.

Deux mois plus tard, l’équipe de Biden a maintenu ces sanctions en place. On ne sait pas exactement pourquoi; à la demande des journalistes, l’administration refuse généralement de commenter. Mais Axios et le Guardian ont noté le mois dernier que Jérusalem faisait pression sur ses alliés, y compris les États-Unis, pour maintenir la pression financière sur la cour dans l’espoir qu’elle abandonnera l’affaire.

Cette justification – que l’administration Biden maintient les sanctions de Trump en partie à la demande d’Israël – suit les commentaires de certains responsables américains.

«Nous sommes sérieusement préoccupés par les tentatives de la CPI d’exercer sa juridiction sur le personnel israélien», a déclaré le porte-parole du département d’État Ned Price dans un communiqué de février. «Les États-Unis ont toujours adopté la position selon laquelle la compétence de la cour devrait être réservée aux pays qui y consentent ou qui sont renvoyés par le Conseil de sécurité des Nations Unies.»

Pour ces raisons et les autres citées ci-dessus, les critiques affirment que la politique étrangère de Biden représente plus de continuité que de changement par rapport aux années Trump. Cela semble juste à première vue, mais la vérité est que la politique étrangère de Biden ne ressemble en rien à celle de Trump. Pas même proche.

Biden et Trump sont «un peu différents» en matière de politique étrangère

Considérez ce que Biden a fait ou a dit vouloir faire en matière de politique étrangère:

Il y a plus, mais il est déjà remarquable que Biden et Trump ne voient tout simplement pas le monde de la même manière.

Le président Joe Biden prononce une allocution sur la réponse de Covid-19 le 29 mars à Washington, DC.Drew Angerer / .

De plus, le ton différent de Biden – défendre la démocratie et soutenir les droits de l’homme, entre autres choses – est en soi un changement de politique substantiel par rapport aux années Trump.

«J’ai précisé qu’aucun président américain [should] jamais renoncer à parler de ce qui arrive aux Ouïghours, de ce qui se passe à Hong Kong, de ce qui se passe dans le pays », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse la semaine dernière à propos de ses conversations avec le président chinois Xi Jinping.

«Le moment où un président s’éloigne de cela, comme le dernier l’a fait, c’est le moment où nous commençons à perdre notre légitimité dans le monde», a-t-il poursuivi. «C’est qui nous sommes.»

Biden a donné suite à sa rhétorique en sanctionnant les responsables chinois pour les violations des droits de l’homme contre les Ouïghours au Xinjiang et pour sévir contre la démocratie de Hong Kong.

Mais ne le prenez pas de moi ou de Biden. Les responsables de l’administration Trump notent également le grand écart entre les positions du président actuel et les anciennes.

En effet, la liste ci-dessus ne vient pas seulement de ma tête. Cela est venu de conversations avec le personnel de l’ère Trump qui a déclaré que la politique étrangère américaine serait «un peu différente», selon l’un d’eux, si le républicain avait remporté un deuxième mandat.

Entre autres choses, ils ont déclaré que les États-Unis n’auraient pas prolongé New START de cinq ans, rejoint l’OMS, levé l’étiquette terroriste sur les Houthis ou fait pression pour un retour au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Et déjà d’anciens responsables de l’administration Trump, comme le sous-secrétaire adjoint à la Défense de l’époque, Elbridge Colby, reprochent à Biden de poursuivre une politique étrangère construite autour de la défense de la démocratie et des droits de l’homme au lieu des intérêts nationaux purs.

« Le thème central de la politique étrangère du président Biden est un libéralisme mondial et musclé », a-t-il écrit dans le Washington Post la semaine dernière. «Mais ce n’est pas une politique sensée aujourd’hui», a-t-il écrit, en partie parce que les États-Unis ne sont plus la puissance mondiale incontestée.

Bien qu’il n’ait pas spécifiquement mentionné Trump dans l’article, il a fait valoir la voie plus axée sur l’économie que Trump a suivie – «s’assurer que nous pouvons déterminer notre avenir sans coercition externe et être en mesure de commercer et d’investir à l’étranger à des conditions qui favorisent une large- fondée sur la prospérité nationale »- serait mieux.

Donc non, la politique étrangère de Biden n’est pas à peu près la même que celle de Trump. Mais le mème persiste, semble-t-il, principalement parce que Biden n’a pas encore ramené les États-Unis à l’accord nucléaire iranien.

Comment l’accord nucléaire iranien maintient le mythe de Biden-as-Trump vivant

Ceux qui soutiennent que Biden poursuit une politique étrangère semblable à celle de Trump ont une plainte primordiale: que Biden n’a pas levé les sanctions imposées par Trump à l’Iran afin de revenir rapidement au pacte nucléaire – une décision saluée par Jared Kushner, conseiller principal de Trump. et gendre.

Mais l’équipe de Biden dit que la situation n’est pas aussi simple que les progressistes et que les colombes iraniennes le prétendent. Téhéran est en violation de l’accord, notamment en enrichissant de l’uranium à des niveaux supérieurs aux plafonds définis dans l’accord. Jusqu’à ce que les États-Unis puissent vérifier que l’Iran est revenu en conformité, il n’y a aucune raison de supprimer l’influence économique de l’Amérique.

Inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique et techniciens iraniens sur le site nucléaire de Natanz en Iran en 2014.Kazem Ghane / IRNA / . / .

En effet, l’équipe de Biden a le sentiment d’avoir hérité d’une mauvaise situation. Après que Trump a retiré les États-Unis du pacte en 2018, l’Iran a décidé de violer l’accord afin de faire pression sur les États-Unis pour qu’ils adhèrent à l’accord. L’abandon des sanctions maintenant, diraient certains membres de la nouvelle administration, récompense Téhéran pour ne plus respecter les termes de l’accord nucléaire.

D’où le retard. Les États-Unis « devraient évaluer s’ils s’acquittaient réellement de leurs obligations s’ils disent qu’ils reviennent en conformité avec leurs obligations, et ensuite nous prendrions cela à partir de là », a déclaré le secrétaire d’État Tony Blinken lors de son audience de confirmation de janvier.

Mais même ici, il y a un écart béant entre la façon dont Trump et Biden gèrent le problème. L’administration Trump voulait que l’Iran change presque tous les aspects de sa politique étrangère avant d’obtenir l’allégement des sanctions. Biden veut simplement que l’Iran respecte à nouveau le pacte nucléaire et a même proposé la suppression partielle des sanctions pour respect partiel.

Ryan Tully, qui a été haut fonctionnaire du Conseil de sécurité nationale de Trump, a confirmé que son équipe aurait suivi une voie différente. «Nous ne donnerions pas d’allégement des sanctions pour nous rendre à la table des négociations avec l’Iran», m’a-t-il dit.

Les États-Unis ne sont peut-être pas de retour dans l’accord sur le nucléaire, mais ils essaient au moins d’y parvenir. « Biden offre à Téhéran une issue qui n’implique ni sa capitulation ni son effondrement », a déclaré Henry Rome, un expert de la politique américaine envers l’Iran au sein du cabinet de conseil Eurasia Group. «C’est un jeu de balle très différent.»

«Un jeu de balle très différent» ne concerne pas seulement la politique iranienne de Biden, mais toute sa politique étrangère. Il y a clairement des similitudes entre les deux dernières administrations – cela ne fait que deux mois, après tout – mais dans l’ensemble, elles sont très différentes.