La politique mise à jour de Google autorise les annonces cryptographiques sur la plate-forme ⋆ Crypto new media

La société technologique multinationale spécialisée dans les services Internet a annoncé en juin qu’elle mettait à jour sa politique pour apporter des modifications aux publicités et au marketing des produits.

Le géant de la technologie Google diffuse désormais des publicités liées à la crypto-monnaie après avoir annoncé des modifications à sa politique en matière de produits et services financiers. La société a révélé il y a environ deux mois qu’elle autoriserait les publicités des entités de services de crypto-monnaie et de portefeuille sur la plate-forme à partir du 3 août. La nouvelle politique, qui est officiellement entrée en vigueur hier, donne aux annonceurs « autorisés » la liberté de commercialiser leurs services et produits sur la plate-forme populaire.

Cette décision intervient un mois seulement après que la plate-forme sociale TikTok a annoncé qu’elle avait mis à jour sa politique de contenu de marque et par conséquent interdit toutes les formes de publicité cryptographique. Le service de partage de vidéos n’a cependant pas été le premier à imposer une telle interdiction. Google lui-même avait précédemment interdit les publicités liées aux crypto-monnaies et aux offres initiales de pièces (ICO) en juin 2018.

La société de technologie a noté qu’elle appliquait des mesures strictes pour éloigner les entités publicitaires douteuses et les stratagèmes bidons. Pour commencer, les entités publicitaires doivent être enregistrées auprès du bureau du Financial Crimes Enforcement Network. Ils devront correspondre à la description d’une « entreprise de services monétaires » et être enregistrés dans « au moins un État en tant que transmetteur de fonds, ou une entité bancaire fédérale ou à charte d’État ».

Bien que les changements introduits permettent aux annonceurs crypto de revenir sur la plate-forme, ils gèlent toujours les ICO. La politique précisait spécifiquement que seuls les annonceurs liés à la cryptographie sur le marché américain diffuseraient des annonces après avoir coché toutes les cases d’exigence. Ces portefeuilles et bourses devront respecter toutes les règles des États et du niveau fédéral. Leurs pages de destination et leurs applications doivent également être conformes aux règles Google Ads.

Les annonces cryptographiques autorisées à s’exécuter sur la plate-forme ne doivent pas être liées à des pages ou à des sites contenant des signaux de trading, des conseils en investissement ou des avis de courtiers. En plus des offres initiales de pièces de monnaie, la promotion de crypto-monnaies particulières, les endossements de célébrités cryptographiques et les protocoles de négociation de financement décentralisé (DeFi) ne seront pas autorisés sur la plate-forme.

Google et sa société mère Alphabet pourraient potentiellement bénéficier du changement, car la politique génère plus de revenus. Google est la principale source de revenus d’Alphabet, et la publicité en ligne reste la principale source de revenus de l’entreprise technologique.

Il a généré plus de 100 milliards de dollars de revenus publicitaires chaque année depuis 2018. L’année dernière, la société a généré 146,92 milliards de dollars grâce aux publicités, soit 12,11 milliards de plus qu’en 2019. Bien que les revenus des publicités cryptographiques soient faibles par rapport à d’autres espaces, il pourrait s’avérer important si l’entreprise veut atteindre la barre des 200 milliards de dollars à l’avenir.