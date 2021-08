La politique monétaire de la Fed masque le risque ⋆ 10z viral

par Peter Schiff, Schiff Gold :

La Réserve fédérale a injecté des milliards de dollars dans l’économie grâce à ses programmes d’assouplissement quantitatif. Cela a généré une poussée d’inflation. Mais il y a d’autres impacts moins évidents de la politique monétaire extraordinaire de la Fed. Il masque le risque. Tout le monde voit une économie « en plein essor » et suppose que tout va bien. Mais en dessous, tout pourrit de l’intérieur.

Si nous regardons de près, nous pouvons voir les signes d’une mauvaise allocation et d’un mauvais investissement dans l’économie.

Par exemple, regardez le marché obligataire. Malgré la flambée de l’inflation, les rendements du Trésor sont restés obstinément bas.

Pourquoi?

Vous pouvez remercier la Réserve fédérale.

Un bon du Trésor à 10 ans rapporte toujours moins de 1,5%. Compte tenu du niveau actuel d’inflation, les rendements réels sont inférieurs à 4 %. Pourquoi quelqu’un ferait-il ça ?

Entrez la banque centrale.

La Fed achète chaque mois des milliards de bons du Trésor via son programme d’assouplissement quantitatif, maintenant les rendements artificiellement bas. Cela envoie un signal aux marchés que tous les emprunts et dépenses fédéraux ne sont pas vraiment problématiques.

Mais si l’on regarde un peu plus loin, on constate qu’au cours de la dernière année, le bilan de la Fed a explosé à des niveaux records. Toute l’impression monétaire nécessaire pour acheter les obligations crée une pression inflationniste. Cela masque également le véritable risque économique, comme l’a expliqué l’économiste Daniel Lacalle dans une interview avec NTD News.

Plus d’argent créé va aux actifs qui sont rares. Qu’il s’agisse d’actions dans lesquelles les entreprises rachètent des actions, c’est une conséquence directe. Le rachat massif d’actions est une conséquence directe de l’assouplissement quantitatif, ainsi que de l’argent bon marché – qu’il s’agisse de matières premières, de maisons, d’actifs rares. Il s’agit essentiellement de plus d’unités d’argent qui courent après des actifs rares, et cela génère de l’inflation. »

Lacalle a déclaré que malgré la récente correction des matières premières, l’examen des augmentations globales des prix en 2020 et 2021 montre clairement que nous assistons à des augmentations de prix inflationnistes généralisées.

Il a déclaré qu’un danger extrême pour l’économie allait de pair avec tout ce QE.

Le plus grand risque du QE est qu’en le prolongeant d’année en année, en période de crise et en période de croissance, le risque d’une crise financière est plus élevé et que l’importance de cette crise financière est également très pertinente — c’est beaucoup plus grand que prévu.

Il est important de se rappeler que le risque s’accumule lentement. Avec les marchés en hausse et l’économie sous sédation artificielle par la dette et la politique monétaire, le grand public pense généralement que tout va bien.

Ainsi, le risque continue de croître et continue de croître. Et nous ne savons pas exactement, car si nous le faisions, nous serions des génies, mais nous ne savons pas exactement où et comment cela va se terminer.

Lacalle a dit que c’est la même chose que ce qui s’est passé avant la crise des subprimes.

Tout le monde comprenait que les prix des maisons montaient trop vite et trop fort. Mais très peu ont pensé quand et comment cela se terminerait. Et quand cela s’est terminé, beaucoup de gens ont pensé, eh bien, c’est contenu parce que ce n’est qu’un certain pourcentage de l’économie et le reste va bien. Mais cela crée des effets d’entraînement. Ainsi, le problème de l’assouplissement quantitatif masque le risque et donne l’idée aux investisseurs et aux citoyens qu’il n’y a absolument aucun problème à ce que les gouvernements s’engagent dans des déficits monstrueux qui conduiront l’économie à s’endetter à 100, 120, 200 % du PIB.

