La politique monétaire de la RBI 2021 signale un virage vers la normalisation des politiques ; changement de position improbable en CY21

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que le MPC change sa position au cours de l’année 2021, la division des votes pourrait encore augmenter. Image représentative. .

Par Upasna Bhardwaj

Les marchés en amont de la politique MPC étaient préparés pour une situation sans incident, avec un statu quo pour tous les paramètres. Alors que le MPC a maintenu ses taux directeurs et sa position inchangés, deux surprises ont énervé le marché. Premièrement, un vote divisé avec le professeur Jayanth Varma dissident contre la position accommodante. Notamment, nous avions souligné qu’il s’agissait d’un risque raisonnable pour cette politique, mais le consensus du marché était en faveur d’une décision unanime. Deuxièmement, étant donné les risques d’inflation, le MPC a décidé de faire de petits pas vers la normalisation de sa politique. La RBI a augmenté le montant des prises en pension à taux variable (VRRR) à Rs 4tn contre Rs 2tn actuellement, bien que de manière progressive jusqu’au 24 septembre 2021.

Alors que la révision à la hausse de l’inflation était attendue, le MPC a révisé plus fortement la trajectoire de l’inflation pour l’exercice 2022 à 5,7% contre 5,1% projeté dans la politique de juin et notre attente de 5,5%. En attendant, sur le front de la croissance, MPC reste assez optimiste, même s’il a maintenu sa prévision de croissance à 9,5%.

Nous pensons qu’il y a un signal subtil d’un changement vers la normalisation des politiques. Le partage des voix, la forte révision à la hausse de l’inflation et les premières mesures de normalisation de la liquidité indiquent clairement la nervosité croissante autour de la capacité d’ancrer les anticipations inflationnistes, alors même que le communiqué souligne le caractère transitoire de l’inflation. Alors que la raison ou la nature exacte de la dissidence d’un membre sera connue dans le procès-verbal, le besoin de normalisation des politiques se fait clairement sentir. Notamment, le quantum VRRR supplémentaire de 14 jours est progressif et devrait avoir un impact limité sur les taux au jour le jour à court terme. Cependant, il s’agit de la première étape vers le calibrage de la liquidité avec des outils tels qu’une augmentation supplémentaire du quantum de VRR, le VRR au jour le jour et l’autorisation de la participation non bancaire au VRRR pourraient être annoncées comme mesures avant le début de la normalisation des politiques.

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que le MPC change sa position au cours de l’année 2021, la division des votes pourrait encore augmenter. Nous nous attendons à ce que la hausse du taux de prise en pension se situe autour de la politique de décembre après que les risques d’une nouvelle vague de Covid s’estompent au milieu d’un rythme de vaccination plus élevé et d’une visibilité d’une croissance durable. Un point à noter est que le MPC continuera de rester largement dépendant des données et tout risque croissant pour la croissance en raison de la résurgence des cas de covid pourrait retarder davantage le processus de normalisation. La politique d’aujourd’hui scelle le fait que les taux ont atteint leur point bas et nous nous attendons donc à un certain réalignement (en particulier sur l’extrémité la plus courte de la courbe) dans les mois à venir. Cependant, compte tenu de la nature de la crise et des incertitudes qui y sont liées, nous ne nous attendons pas à une remontée rapide des taux, la normalisation de la politique monétaire devant être très progressive.

(Upasna Bhardwaj est économiste principal, Kotak Mahindra Bank. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)