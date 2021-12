La politique monétaire de l’Inde financièrement inclusive par conception : RBI DG Michael D Patra

L’inclusion financière semble avoir augmenté, le niveau de l’indice d’inclusion financière de la RBI passant de 49,9 en mars 2019 à 53,1 en mars 2020 et à 53,9 en mars 2021, a déclaré Patra lors d’un événement organisé à l’Indian Institute of Management (IIM). , Ahmedabad.

La politique monétaire du pays est, par conception, financièrement inclusive et cette stratégie se traduira par l’efficacité de la politique et la maximisation du bien-être à l’avenir, a déclaré vendredi le vice-gouverneur de la Reserve Bank of India, Michael D Patra.

« Les preuves continuent de se former et des conclusions solides de son analyse peuvent être prématurées, mais la politique monétaire de l’Inde est, par conception, financièrement inclusive et elle récoltera les bénéfices de cette stratégie à l’avenir… », a-t-il déclaré.

Une économie avec tous les consommateurs financièrement inclus s’attendrait à connaître moins de volatilité de la production en raison d’une plus faible volatilité de la consommation. Dans une économie avec des consommateurs financièrement exclus, la politique monétaire doit accorder une plus grande importance à la stabilisation de la production, a-t-il déclaré.

Patra a déclaré qu’à mesure que l’inclusion financière augmente encore en Inde, on peut s’attendre à ce que la volatilité de la consommation en tant que source de volatilité de la production diminue.

Cela permettra à la politique monétaire de rester concentrée sur la réduction de la volatilité de l’inflation, ce qui apportera des gains de bien-être à tous, a-t-il ajouté.

