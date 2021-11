La politique nationale sur les maladies rares : une étape positive vers des soins de santé publics inclusifs en Inde

Dans le but de renforcer davantage l’infrastructure de soins de santé tertiaire existante dans le pays, dans le cadre de cette politique, huit établissements de santé ont été classés comme « Centres d’excellence » (COE). (Image représentative : IE)

Par Gunjan Sharma

En avril 2021, notre ancien ministre de la Santé de l’Union a approuvé la « Politique nationale pour les maladies rares 2021 », visant à réduire le coût élevé du traitement des maladies rares en Inde. Dans le but de faire avancer le programme du pays en tant qu’État-providence, cette politique met également l’accent sur le besoin accru de se concentrer sur la recherche indigène et la production locale de médicaments vitaux, faisant ainsi un pas de plus dans l’extension de l’éventail des systèmes de santé publics inclusifs dans le pays qui prend en considération les groupes à faible revenu et à haut risque

Il existe diverses définitions disponibles dans le domaine public pour décrire les maladies rares. Cependant, de manière générale, une maladie rare, également connue sous le nom de maladie orpheline, est un problème de santé à faible prévalence qui affecte un petit nombre de personnes par rapport à d’autres maladies prévalentes dans la population générale. On estime qu’environ 6 000 à 8 000 maladies rares existent dans le monde, de nouvelles maladies rares étant régulièrement signalées dans la littérature médicale. Cependant, 80 % des patients atteints de maladies rares sont touchés par 350 maladies rares.

En juillet 2017, le ministère de la Santé a formulé la toute première « Politique nationale de traitement des maladies rares 2017 ». Bien que la politique soit holistique et rende compte des complexités et des obstacles associés aux maladies rares, à leurs méthodes de traitement et plus encore, la politique présentait divers défis de mise en œuvre. Ces facteurs ont conduit à l’établissement d’un comité d’experts pour traiter ces questions et élaborer une politique révisée.

La nouvelle politique prévoit de créer un registre national hospitalier, que l’ICMR lancera. Le registre vise à fournir les données épidémiologiques indispensables pour les maladies rares. Une disposition pour un soutien financier allant jusqu’à 20 lakh dans le cadre du programme-cadre de Rashtriya Arogya Nidhi (RAN) est proposée pour le traitement des maladies rares qui nécessitent un traitement unique (maladies répertoriées dans le groupe 1 de la politique sur les maladies rares).

L’aide financière est limitée aux familles BPL, mais l’allocation sera également accordée à environ 40 % de la population éligible à la couverture du Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Le soutien financier au traitement des maladies rares relève du programme-cadre du Rashtriya Arogya Nidhi (RAN) et non de l’Ayushman Bharat PMJAY. En outre, la politique envisage également un mécanisme de financement participatif, qui invite les entreprises et les particuliers à se manifester et à étendre leur soutien financier via une plate-forme informatique robuste pour le traitement des maladies rares.

La politique reconnaît également l’importance du dépistage précoce et de la prévention, se concentrant ainsi sur la détection précoce par le biais d’infrastructures de soins de santé primaires et secondaires telles que les centres de santé et de bien-être et les centres d’intervention précoce de district (DEIC), ainsi que des conseils pour les personnes à haut risque. patients à risque. Nidan Kendras soutiendra également les projections mises en place par le Département de Biotechnologie.

Dans le but de renforcer davantage l’infrastructure de soins de santé tertiaire existante dans le pays, dans le cadre de cette politique, huit établissements de santé ont été classés comme « Centres d’excellence » (COE). Ils travailleront à la prévention et au traitement des maladies rares. Sur la base d’une analyse des écarts, ces centres bénéficieraient également d’un soutien financier ponctuel jusqu’à un plafond de ? cinq crores pour se procurer des équipements de pointe. Ainsi, il renforce les services de soins aux patients comme le dépistage, le diagnostic, la prévention (diagnostic prénatal) des maladies rares. Les processus de surveillance ont été pris en compte pour le décaissement de ces fonds, les centres étant mandatés pour décider du traitement et de l’allocation des fonds pour les cas de maladies rares dans les 02 semaines suivant la réception d’une nouvelle demande.

Cette nouvelle politique holistique a créé un nouvel espoir parmi les patients souffrant de maladies rares, telles que Gaucher, Fabre, Pompe, et d’autres troubles sanguins et enzymatiques rares, les enfants représentant un pourcentage important. Pour la mise en œuvre efficace de la politique, les gouvernements central et étatique doivent travailler en synchronisation les uns avec les autres, en partageant les responsabilités pour une adoption rapide et le déploiement de la même chose.

Dans un pays en développement comme l’Inde, où le fardeau du système de santé public est relativement élevé, la mise en œuvre immédiate du plan ainsi que la délimitation d’étapes claires vers le traitement et la prévention des maladies rares sont la nécessité du moment. Pour mettre en œuvre efficacement la politique, le gouvernement devrait également se connecter avec divers groupes de patients atteints de maladies rares en Inde qui travaillent activement à fournir de meilleurs soins à ces patients. Leur expérience dans le traitement des patients peut conduire à des suggestions et des recommandations qui seraient bénéfiques pour les patients et contribueront également à une meilleure mise en œuvre de la politique. Une politique de santé publique inclusive telle que le NPRD est de la plus haute importance si le pays veille à ce que les patients à faible revenu et à haut risque ne souffrent pas du manque d’inclusivité dans le système de santé public.

Le chroniqueur est Sr. Associate-Public Policy, Chase India. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

