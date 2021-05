La politique nord-coréenne de Biden est une main tendue à Kim Jong Un

L’administration Biden a finalement annoncé sa politique en Corée du Nord après avoir achevé un examen politique de trois mois. Et la politique sur laquelle il a décidé est un peu une surprise.

C’est parce que son objectif final déclaré est apparemment le même que celui de Pyongyang: «La dénucléarisation de la péninsule coréenne».

Cette expression spécifique, «dénucléarisation de la péninsule coréenne», est une expression que le gouvernement nord-coréen aime beaucoup utiliser. Pour Pyongyang, cela signifie qu’il est prêt à démanteler son programme nucléaire si et seulement si la Corée du Sud dénucléarise également.

Mais la Corée du Sud n’a pas d’armes nucléaires. Ce qu’il a, c’est ce qu’on appelle le «parapluie nucléaire» américain. Cela signifie essentiellement que les États-Unis promettent de défendre la Corée du Sud du Nord – jusqu’à et y compris avec l’utilisation des armes nucléaires américaines. (Il y a aussi actuellement 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud pour la défendre contre une éventuelle agression du Nord.)

Donc, ce que la Corée du Nord comprend de cette phrase est: «Bien sûr, nous abandonnerons nos armes nucléaires, dès que vous (le président Biden) retirerez tout le soutien militaire américain à la Corée du Sud.»

C’est un objectif final très différent de ce que les États-Unis ont traditionnellement recherché, du moins jusqu’à l’arrivée du président Donald Trump: la «dénucléarisation de la Corée du Nord». Cette formulation implique que Pyongyang est le seul à devoir faire des concessions nucléaires. C’est un objectif final qui verrait la Corée du Nord abandonner toutes ses armes nucléaires alors que la Corée du Sud est toujours sous la protection nucléaire américaine.

Si vous êtes Kim Jong Un, c’est une sacrée différence. Dans le premier scénario, il abandonne son arsenal nucléaire, ce qui rend son régime plus vulnérable, mais c’est compensé par le fait que les États-Unis ne soutiennent plus la Corée du Sud avec ses armes nucléaires, non plus. Dans le deuxième scénario, il abandonne simplement ses armes nucléaires, rendant son régime plus vulnérable. Période.

Donc, la différence de quelques mots ici n’est pas seulement de la sémantique – le libellé compte vraiment, vraiment.

La Maison Blanche confirme qu’elle a terminé son examen de la politique nord-coréenne. «Notre politique ne se concentrera pas sur la réalisation d’une grande affaire et ne reposera pas non plus sur une patience stratégique», déclare @PressSec. Pic.twitter.com/hG03qI309h – William Gallo (@GalloVOA) 30 avril 2021

Ce qui nous amène à une autre question: pourquoi l’administration Biden adopterait-elle un libellé sur la question nucléaire toujours épineuse que la Corée du Nord aime?

En partie parce que cela pourrait rendre Kim heureuse – et c’est potentiellement une bonne chose.

Trois raisons pour lesquelles Biden a probablement adopté le phrasé nucléaire préféré de la Corée du Nord

Lorsque Biden a annoncé que les troupes américaines quitteraient l’Afghanistan, il a noté qu’une des raisons de sa décision était que l’ancien président Trump avait conclu un accord avec les talibans pour qu’un retrait complet se produise.

“Ce n’est peut-être pas ce que j’aurais négocié moi-même, mais c’était un accord conclu par le gouvernement des États-Unis, et cela signifie quelque chose”, a déclaré le président.

Biden est peut-être arrivé à une conclusion similaire ici. En 2018, Trump a rencontré Kim à Singapour et a signé une déclaration déclarant qu’ils «travailleraient à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne».

Ce n’est peut-être pas la formulation que Biden aimerait, mais c’est le dernier accord entre les États-Unis et la Corée du Nord en cours, et il a donc peut-être honoré cela. Tout le reste ressemblerait à un retour unilatéral dans le processus diplomatique, ont déclaré des experts.

«C’est la bonne formulation à utiliser parce que les deux parties l’ont acceptée», a déclaré Vipin Narang, un expert du programme nucléaire nord-coréen au MIT.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a également adopté cette phrase au cours de ses années d’efforts pour négocier un accord entre Pyongyang et Washington. Il l’a soutenu dans une interview accordée au New York Times en avril, notant que c’était «clairement un exploit» pour Trump et Kim de se rencontrer à Singapour et de signer un accord.

Moon arrive à la Maison Blanche le 21 mai, et il aurait été gênant que les États-Unis abandonnent la formulation qu’il soutient quelques semaines avant son arrivée.

«Je suis d’accord pour utiliser l’expression de la RPDC pour mettre en évidence la différence, surtout depuis que Séoul l’a adoptée», m’a dit Jeffrey Lewis, expert nord-coréen au Middlebury Institute of International Studies, en utilisant l’acronyme du nom officiel du pays, le République Populaire Démocratique de Corée.

Il y a un autre avantage à s’en tenir à la formulation soutenue par Séoul et Pyongyang, ont déclaré les analystes: cela pourrait ramener Kim ou des membres de son régime à la table des négociations.

En termes simples, opter pour la «dénucléarisation de la Corée du Nord» conduirait presque assurément Kim à se hérisser et à continuer l’épaule froide qu’il a donnée à Biden jusqu’à présent. Cela condamnerait toute chance de diplomatie avant qu’elle ne commence.

Mais en utilisant la formulation que Kim aime, il y a une chance qu’il ordonne à ses subalternes de parler avec les États-Unis. «Les objectifs ne sont pas pertinents», a déclaré Narang. “Le but est d’amener la RPDC à la table.”

C’est important, en particulier lorsque l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration tentera de réaliser sa politique via une «approche calibrée et pratique ouverte à la diplomatie avec la RPDC et explorera la diplomatie avec la RPDC et de réaliser des progrès pratiques qui accroissent la sécurité de la République populaire démocratique de Corée. Les États-Unis, nos alliés et nos forces déployées. »

Cette approche n’est pas vraiment nouvelle. Faire de petits pas vers l’objectif final de manière réciproque en consultation avec les alliés a été essayé pendant des décennies – c’est l’un que la Corée du Nord considère comme la seule voie à suivre – menant à des accords mais ne résolvant jamais le problème.

Ce plan a été mis sur l’étagère sous Obama, qui a tenu la Corée du Nord à distance pendant sa présidence. Trump a également rejeté l’approche progressive en faveur d’essayer (et d’échouer) d’obtenir un gros problème.

«Ces approches étaient irréalisables et extrêmes au départ et n’auraient pas dû être employées en premier lieu», a déclaré Frank Aum, l’expert principal sur la Corée du Nord à l’Institut américain de la paix. L’équipe de Biden est maintenant de retour à l’approche progressive «qui nous a donné un minimum de succès au cours des 30 dernières années, à savoir des négociations réciproques, proportionnelles et échelonnées».

La formulation de l’administration peut alors sembler déroutante, surtout lorsqu’elle a adopté le libellé que Kim aime. Mais relancer les négociations nucléaires pourrait être une pièce audacieuse – et cela pourrait être assez fou pour fonctionner.