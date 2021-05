“ La politique sur les cadavres, à la manière du Congrès ”: Harsh Vardhan réagit à la remarque de Rahul Gandhi sur le nombre de décès de Covid en Inde

Ces remarques ont suscité une vive réaction de la part du ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, qui a comparé le Congrès à un “vautour sur terre”.

Mercredi, le gouvernement central a critiqué le Congrès après que ses dirigeants ont partagé un rapport d’une publication de presse internationale qui a revendiqué des chiffres de décès spéculatifs comme scénario possible de l’impact de Covid-19 en Inde. L’ancien président du Congrès Rahul Gandhi et d’autres dirigeants du Congrès ont partagé un rapport du New York Times, qui affirmait que les chiffres réels de décès pourraient être considérablement plus élevés que le nombre officiel de décès. «Les chiffres ne mentent pas, mais le gouvernement indien le fait», a écrit Rahul en partageant le rapport sur Twitter.

Ces remarques ont suscité une vive réaction de la part du ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, qui a comparé le Congrès à un «vautour sur terre» qui fait de la politique sur les cadavres. «La politique sur les cadavres, @INCIndia Style! Bien que les vautours disparaissent des arbres, il semble que leur énergie soit absorbée par les vautours de la terre. @RahulGandhi Ji fait plus confiance à #NewYork qu’à #Delhi. Il faut apprendre à faire de la politique sur les cadavres des vautours sur la terre », a déclaré Harsh Vardhan.

लाशों पर राजनीति, @INCIndia स्टाइल! पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। @ RahulGandhi जी को #Delhi से अधिक #NewYork पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। @ PMOIndia @ BJP4India https://t.co/29D0yWU5wS – Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) 26 mai 2021

Auparavant, le dirigeant du Congrès, P Chidambaram, avait également remis en question les chiffres officiels du nombre de morts et déclaré que le Centre, avec l’aide de certains États, cachait les chiffres réels des morts.

Notamment, le développement survient à un moment où le Rajasthan, le Madhya Pradesh et l’Uttar Pradesh ont été critiqués pour avoir prétendument caché le nombre de morts.

L’Inde compte actuellement 24 19 907 cas actifs alors que les chiffres officiels de décès sont de 3 15 235. Au total, l’Inde a enregistré plus de 2,73,69,093 cas de COVID-19 tandis que 2,46,33,951 personnes se sont rétablies de la maladie au 27 mai.

