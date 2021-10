La pollution de l’air à Delhi, la menace du chaume, trouve-t-elle un remède ? Des milliers d’agriculteurs essaient le bio-décompositeur PUSA pour résoudre le problème du chaume

Pour comprendre l’impact au sol du bio-décompositeur et son acceptation par les agriculteurs, Financial Express Online s’est rendu à Karnal.

Déchaumage et pollution : Alors que Diwali approche à grands pas, avec l’engouement des festivals, une crainte envahit les habitants du nord de l’Inde, notamment de Delhi, quant au retour de la pollution. La pollution de l’air est endémique dans le nord de l’Inde entre Diwali et Dussehra, avec l’approche du brouillard hivernal et, bien sûr, le brûlage du chaume dans les États voisins à forte agriculture. Le problème du brûlage du chaume a été mis en évidence ces dernières années, notamment depuis la grande vague de pollution qu’a connue Delhi en novembre 2017. Depuis, plusieurs organisations se sont efforcées de trouver des solutions qui pourraient offrir aux agriculteurs une alternative au brûlage du chaume.

Lire aussi | Qualité de l’air «très mauvaise» à Delhi, mais la contribution du brûlage du chaume à l’air de la ville tombe à 2%

L’une des solutions est le bio-décompositeur PUSA de l’Indian Agricultural Research Institute, une bioenzyme qui peut être pulvérisée sur le chaume pour le décomposer. Cependant, pour les agriculteurs, le brûlage du chaume est généralement moins cher que toute autre alternative, c’est pourquoi la startup AgTech basée à Bengaluru, nurture.farm, s’est associée à l’IARI pour fournir gratuitement le bio-décompositeur PUSA aux agriculteurs de Kaithal, Karnal, Ambala, Sirsa. , et Kurukshetra.

Le brûlage du chaume fait référence au brûlage du chaume des rizières, et en Inde, cela se fait sur 5,7 millions d’acres chaque année. Non seulement le brûlage du chaume pose un problème pour l’environnement, mais il détériore également la qualité du sol et nuit aux microbes. Cela signifie que le brûlage du chaume n’est pas non plus une solution attrayante pour les agriculteurs, mais ils sont contraints de le faire faute d’autres choix. C’est là que le bio-décompositeur PUSA semble entrer en jeu.

Le bio-décompositeur PUSA est pulvérisé par nurture.farm dans les fermes d’environ 26 000 agriculteurs, qui possèdent un total d’environ 5 lakh acres de terre au Pendjab et en Haryana. L’entreprise a déployé des pulvérisateurs à rampe pour pulvériser le bio-décompositeur. En théorie, ce qui se passe, c’est que le bio-décompositeur est pulvérisé sur le chaume qui reste sur le terrain, et dans un délai de 20 à 25 jours, tout le chaume se décompose et agit comme un engrais pour le champ, permettant aux agriculteurs de semer leur prochaine récolte de blé dans un court laps de temps.

Pour comprendre l’impact au sol du bio-décompositeur et son acceptation par les agriculteurs, Financial Express Online s’est rendu à Karnal.

S’adressant à FE Online, l’agriculteur Prem Singh a déclaré que les agriculteurs étaient conscients que le brûlage du chaume n’était pas une solution positive car cela entraînait de la pollution ainsi que des problèmes pour leurs propres terres. « Cela fait beaucoup de pertes. Alors, nous avons pensé que nous ne brûlerions pas le chaume cette fois-ci, et nous nous sommes inscrits au bio-décompositeur PUSA. Si cela s’avère être un succès, nous serons libérés de nombreux problèmes. Si cela fonctionne, nous devrons mettre moins de fumier et cela augmentera la capacité de rendement de nos terres. »

« C’est une excellente solution pour nous, car la société nous a fourni gratuitement le bio-décompositeur et elle le pulvérise également elle-même, nous n’avons donc pas à nous en soucier pour le moment. Si cela fonctionne bien, je recommanderai même le bio-décompositeur PUSA à mes amis, car cela peut nous aider. En fait, si cela réussit, nous paierons même pour cette solution avantageuse. Je pourrai labourer mon champ dans environ deux jours après la pulvérisation du bio-décompositeur, et dans les 20 prochains jours, mon champ sera prêt pour les semis de blé », a-t-il ajouté.

Les agriculteurs Satish Batra et Joga Singh ont également déclaré à FE Online qu’ils faisaient partie des nombreux agriculteurs qui n’avaient d’autre choix que de brûler leur chaume pendant cette période. Cependant, ils ont choisi d’utiliser le bio-décompositeur PUSA gratuit car il peut conduire à une terre plus fertile. « Nous brûlons le chaume, mais si cette solution réussit, nous n’aurons plus à le faire », a déclaré Satish Batra.

Joga Singh a expliqué le sort des agriculteurs. « Nous n’avons pas d’autre option. Il reste tellement de chaume de paddy après la récolte du riz que si nous ne l’enlevons pas, nos récoltes de blé ne pousseront pas », a-t-il déclaré, ajoutant que la détérioration de la fertilité des terres est quelque chose que les agriculteurs doivent simplement gérer.

Tous les agriculteurs qui se sont inscrits pour obtenir gratuitement le bio-décompositeur PUSA via nurture.farm espèrent que cela réussira et mettra fin à leurs malheurs. La pollution causée par le brûlage des chaumes, en particulier au Pendjab et en Haryana, a conduit les agriculteurs à être pénalisés s’ils sont surpris en train de brûler leurs chaumes de riz. Malgré cela, ils n’ont aucune option, car la plupart des machines conçues pour traiter le chaume jusqu’à présent sont très chères pour les agriculteurs en difficulté. Leur seul recours est de le brûler afin que leur champ puisse être prêt pour la prochaine récolte à temps. En cela, les agriculteurs ont également apprécié le fait que le chaume commence à se décomposer rapidement en raison de la bioenzyme qui est pulvérisée, car ils n’ont alors pas à attendre très longtemps pour semer la prochaine récolte.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.