La pollution de l’air après Diwali fait que les hôpitaux de Bengaluru connaissent une augmentation significative des maladies pulmonaires; Des détails

Au Rajiv Gandhi Institute of Chest Diseases ou RGICD, l’OPD a constaté lundi une augmentation de 15% du nombre d’inscriptions. (Image représentative : .)

Pollution de l’air à Bangalore : De nombreux hôpitaux de la ville méridionale de Bengaluru ont connu une augmentation du nombre de patients souffrant de maladies pulmonaires après Diwali. Un rapport d’IE a cité les données des stations de surveillance continue de la qualité de l’environnement basées à Bengaluru et a déclaré que les niveaux de l’indice de qualité de l’air (IQA) pendant Diwali cette année ont augmenté de 23% par rapport aux niveaux à la même période en 2020. À l’Institut Rajiv Gandhi des maladies pulmonaires ou du RGICD, l’OPD a constaté lundi une augmentation de 15 % du nombre d’inscriptions.

Le rapport cite le directeur du RGICD, le Dr C Nagaraj, disant que lundi, ils ont enregistré plus de 200 cas dans le service de consultation externe (OPD), soit une augmentation d’environ 15 % par rapport au nombre de consultations quotidiennes dont l’hôpital est habituellement témoin. Le directeur a ajouté que ce nombre avait augmenté depuis le lendemain de Diwali, et ils s’attendent à ce qu’il augmente encore au cours de la semaine à venir. Le directeur a également averti les patients souffrant déjà de maladies pulmonaires telles que l’asthme, les ILD, la MPOC et la fibrose pulmonaire de rester prudents à ce stade et de prendre des mesures de précaution afin qu’ils ne soient pas exposés à un air toxique.

Le rapport l’a également cité comme disant que les personnes qui ont des problèmes pulmonaires ont utilisé plus fréquemment des nébuliseurs à la maison ou dans les cliniques au cours des derniers jours.

Pendant ce temps, l’hôpital Aster RV basé à JP Nagar a connu une augmentation dévastatrice de 30% du nombre de patients souffrant de maladies pulmonaires. Selon le Dr Pavan Yadav de l’hôpital, le problème est aggravé par le fait que l’hiver rend les infections virales respiratoires plus courantes. Il a conseillé aux gens de porter des masques et d’éviter également de sortir beaucoup, tout en s’assurant d’avoir leurs inhalateurs avec eux à tout moment.

Notamment, le gouvernement du Karnataka n’avait autorisé le mois dernier que la vente de craquelins verts dans l’État, interdisant les feux d’artifice contenant des produits chimiques nocifs, notamment des sels de baryum. Le rapport, cependant, a indiqué que de nombreuses personnes âgées ont informé que malgré l’interdiction, ces crackers ont été vendus et ont éclaté pendant le festival.

